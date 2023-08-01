Nissan Z Nismo: доработанное шасси, небольшая прибавка в мощности и только АКП

Топ-версия Nismo купе Z появится у американских и японских дилеров Nissan ближайшей осенью и будет самой дорогой в гамме.

Купе Nissan Z (в Японии — Nissan Fairlady Z) дебютировало в августе 2021 года как наследник сильно задержавшейся в производстве модели Nissan 370Z. Продажи Nissan Z начались в прошлом году и они пока довольно скромные из-за ограничений на производстве в Японии (спорткар производится только здесь). Главным рынком для Nissan Z являются США: в прошлом году эта модель разошлась здесь тиражом 263 шт., за первую половину 2023 года реализовано 966 шт. Для сравнения скажем, что продажи главного конкурента — Toyota Supra — в прошлом году в США составили 4952 шт., в январе-июне 2023-го — 1621 шт.

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Nismo — топовая из регулярных версий Nissan Z, но в будущем, возможно, появятся ещё более экстремальные лимитированные модификации, благо у 3,0-литрового бензинового битурбомотора V6 (заводской индекс VR30DDTT) большой запас по форсировке. На «дежурных» версиях Nissan Z максимальная отдача этого мотора составляет 405 л.с. и 475 Нм, а на версии Nismo она за счёт повышенного давления наддува, улучшенной системы охлаждения (в том числе более эффективного масляного радиатора) и новой программы увеличена до 426 л.с. и 520 Нм.



Коробка передач у Nissan Z Nismo — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат», тогда как младшие версии предлагают в качестве альтернативы 6-ступенчатую «механику». В привязке к версии Nismo «автомат» получил новую электронную прошивку и доработанные пакеты фрикционов, позволяющие быстрее переключать передачи (время переключения «вниз» уменьшено вдвое). К ездовым режимам Normal и Sport добавлен наиболее «острый» Sport+, в котором «автомат» особенно расторопно «жонглирует» передачами, так что водителю даже, как утверждается, не понадобится ручной режим, хотя он, разумеется есть. Ведущие колёса — задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал.



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Шасси для версии Nismo комплексно доработано: изменены характеристики стабилизаторов поперечной устойчивости, установлены более жёсткие пружины и более энергоёмкие амортизаторы. Увеличена жёсткость креплений рычагов подвески и рулевого механизма, чтобы исключить поисковое руление и сделать прохождение поворотов максимально точным. Дополнительные распорки под полом кузова увеличивают его жёсткость на кручение на 2,5%. Кроме того, на версии Nismo установлены более мощные дисковые тормоза: диаметр передних дисков — 380 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 350 мм (двухпоршневые суппорты). Ширина задних шин увеличена на 10 мм: в стоке это Dunlop SP Sport Maxx GT600 размерности 255/40 R 19 спереди и 285/35 R 19 сзади.



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Внешние особенности версии Nismo — это новый, более низкий передний бампер с расширенным воздухозаборником и боковыми спойлерами, расширенные пороги, небольшие расширители колёсных арок, увеличенный задний спойлер, новый задний бампер в стиле GT-R Nismo, кованые чёрные глянцевые колёса Rays особого дизайна и красные декоративные полосы. Новый аэродинамический обвес, как утверждается, создаёт дополнительную прижимную нагрузку, но конкретные цифры в пресс-релизе не указаны.



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В салоне установлены облегчённые кресла Recaro с ручными регулировками, руль с меткой центрального положения обит алькантарой в местах основного хвата, кнопки запуска двигателя и выбора ездовых режимов окрашены в красный цвет, изменена графика виртуального щитка приборов.



Nissan Z Nismo в сравнении с более простой версией 1 / 2 Nissan Z Nismo в сравнении с более простой версией 2 / 2

Nissan Z Nismo оказался самым тяжёлым в гамме: снаряженная масса — 1680 кг. Динамические характеристики пока не объявлены, цена тоже пока не названа. Самый доступный Nissan Z в комплектации Sport с 6-ступенчатой МКП стоит сейчас в США от 40 990 долларов.

