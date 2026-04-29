Nissan Primera может вернуться на рынок

Модель под названием Nissan Primera продержалась на рынке с 1990 по 2008 гг., успев сменить три поколения. Гамма включала лифтбек, седан и универсал. А теперь выяснилось, что Nissan может возродить имя Primera для электрической четырехдверки. Документ с таким названием и основными характеристиками модели обнаружили филиппинские СМИ в базе местного сертификационного органа. Изображений заявка не содержит. Однако, судя по размерам, в качестве новой Nissan Primera на Филиппинах может появиться седан Nissan N7 китайского производства.

Напомним, в Поднебесной электрокар с безрамочными дверями дебютировал в прошлом году, он разработан совместным предприятием Dongfeng Nissan, которое и занимается его выпуском. Почти сразу после старта продаж N7 в КНР в Сети стала циркулировать информация о том, что Nissan планирует поставлять четырехдверку на экспорт. А не так давно компания сама объявила, что электрокар действительно станет глобальным: его отправят в страны Латинской Америки и как раз Юго-Восточной Азии. Правда, не факт, что на остальных рынках он превратится в Nissan Primera. Да и название филиппинской четырехдверки официально еще не подтверждено.

Как бы то ни было, но по габаритам Nissan Primera из заявки для Филиппин совпадает с китайским Nissan N7. Длина – 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм, колесная база – 2915 мм.

На передней оси экспортного седана расположен 218-сильный электромотор (305 Нм). Аналогичный двигатель положен и N7 в Китае, плюс там еще можно выбрать автомобиль с 272-сильным мотором (максимальный крутящий момент – те же 305 Нм). На производственной родине электрокар представлен с батареей емкостью 58 или 73 кВт*ч, запас хода в зависимости от модификации варьируется от 510 до 635 км по циклу CLTC. А вот для филиппинского седана заявлен другой аккумулятор – емкостью 60 кВт*ч, дальнобойность – 500 км (по какому циклу рассчитан этот показатель – не указано).

В Китае в списке оборудования Nissan N7 значатся: панорамная крыша, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

О том, действительно ли Nissan N7 на Филиппинах будут продавать как Nissan Primera, может стать известно уже в июне. Тогда там откроется автосалон, в рамках которого и могут провести презентацию экспортной версии.