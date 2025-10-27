Nissan Skyline получил обновки и обзавёлся спецверсией 400R Limited

Nissan выпускает модель под именем Skyline с 1957 года, за прошедшее время она сумела двенадцать раз сменить поколение. Актуальный седан тринадцатой генерации (серии V37) дебютировал в 2013 году, на некоторых рынках, в том числе в США, эта четырёхдверка ранее была представлена под названием Infiniti Q50 (производство было завершено в 2024-м). Nissan Skyline пережил рестайлинг в 2019-м, а сейчас седан, предназначенный для домашнего рынка, получил порцию обновок и новую спецверсию.

На фото: спецверсия Nissan Skyline R400 Limited

В список новшеств для Skyline входит расширение палитры за счёт нового оттенка кузова – синего Wangan Blue. Как пояснили в пресс-службе, в линейке Nissan он предназначен для спортивных автомобилей. Этот цвет выглядит совершенно по-разному при солнечном свете и в ночное время из-за использования специальных пигментов.

Ещё производитель обновил систему экстренного торможения Nissan Skyline: её возможности были расширены за счёт функции обнаружения пешеходов и велосипедистов. Цены на «обычный» посвежевший седан в Японии варьируются в диапазоне от 5 442 800 до 6 495 500 иен, что эквивалентно примерно 2,82 – 3,36 млн рублей по текущему курсу.

Главной обновкой стало появление спецверсии Skyline R400 Limited, компания собирается выпустить её ограниченным тиражом – 400 экземпляров. Эти автомобили снабдили рядом элементов из углеволокна, к ним относятся корпуса наружных зеркал, а также спойлер на корме. Ещё в списке отличительных особенностей значится шильдик с названием особенного варианта, размещённый на крышке багажника.

Ещё особенной четырёхдверке достались 19-дюймовые алюминиевые колёсные диски, обутые в комплект более широких шин Dunlop SP Sport Maxx GT 600. При этом модели повысили жёсткость пружин передней подвески, модернизировали задний стабилизатор поперечной устойчивости, а тормозам Nissan Skyline R400 Limited дали иные, более устойчивые к износу колодки.

Есть несколько отличий и внутри: так, в салоне спецверсии установлена ​​табличка с серийным номером, которая указывает на принадлежность к лимитированной серии, а на центральной консоли расположена карбоновая накладка. Под капотом Skyline R400 Limited стандартная техника: речь идёт о 3,0-литровом битурбомоторе V6 серии VR30DDTT, максимальная отдача которого составляет 400 л.с.

Стоимость Nissan Skyline R400 Limited уже известна, на домашнем рынке цена спецверсии равна 6 935 500 иен (около 3,59 млн рублей). Приём заказов на посвежевший седан стартует 13 ноября 2025 года, а первые клиенты в Японии получат свои экземпляры 18 декабря.

В конце минувшего лета стало известно о том, что Infiniti Q50 вернётся в качестве спортседана с двигателем V6 и механикой. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как возможно, будет выглядеть эта новинка.