Новый кроссовер GAC Aion V для России: раскрыты комплектации

На нашем рынке электрический паркетник GAC будет доступен в двух богатых комплектациях. Техника едина для обоих исполнений.

Электрокросс Aion V российский офис GAC официально анонсировал на прошлой неделе, тогда же были раскрыты технические характеристики. Теперь компания рассказала об оснащении нашей версии. Напомним, Aion – это суббренд концерна GAC. Но в РФ паркетник решено продавать под материнской маркой, так что его полное название звучит как GAC Aion V.

К нам везут кроссовер второго поколения, который на родине дебютировал в 2024 году. Причем в отличие от предшественника новый Aion V сразу разрабатывался с прицелом на экспортные рынки. Так, «второй» кросс уже доступен в странах Юго-Восточной Азии, в Европе и Австралии.

Паркетник построен на платформе AEP 3.0 (Aion Electric Platform). Длина GAC Aion V равна 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1686 мм, колесная база – 2775 мм. Объем багажника варьируется от 427 до 978 литров.

В России кроссовер будет доступен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 204 л.с. и 210 Нм. Как ранее сообщили в местном офисе GAC, «транспортный налог на электромобиль начисляется на максимальную 30-минутную мощность электромотора», а этот показатель для Aion V «составляет 45 кВт (61 л.с.), что позволит существенно сэкономить при оплате налога». Батарея тоже одна, емкостью 75,26 кВт*ч. Запас хода – 580 км. Правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. На глобальном же сайте GAC указана дальнобойность по циклу WLTP – 510 км. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 секунды.

Российским клиентам GAC Aion V предложат в двух богатых комплектациях – EX и EX Premium. В список стандартного оборудования вошли: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, выдвижные ручки дверей, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, электропривод багажной двери, виртуальная приборка размером 8,9 дюйма, мультимедиа-система с планшетом на 14,6 дюйма и приложениями Яндекса и VK, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений (передние кресла также имеют вентиляцию и «память» настроек). Уже в базе также есть семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон.

Версия EX Premium – это еще встроенный в центральный подлокотник бокс с функциями подогрева и охлаждения (от -15°C до +50°C), массажер передних кресел и откидной столик в спинке переднего пассажирского сиденья.

Электрический кроссовер GAC Aion V должен поступить в продажу до конца марта, то есть цены объявят в ближайшее время.

Между тем ранее компания GAC вывела на российский рынок гибридный кроссовер S7. Kolesa.ru уже испытал эту модель, все подробности – в нашем материале.