Новинки ×

GAC везёт в Россию электрический кроссовер Aion V: подробности

11.03.2026 238 0 0
GAC везёт в Россию электрический кроссовер Aion V: подробности

На нашем рынке электрокроссовер Aion будет доступен с единственным электромотором, батарею выбрать тоже не получится. Продажи обещают начать в ближайшее время.

Компания GAC продолжает обновление российского модельного ряда. Следом за гибридным кроссовером GAC S7 вот-вот появится полностью электрический паркетник от суббренда Aion – пятидверка с индексом V. Сегодня местный офис производителя поделился первыми вводными о нашей версии «электрички».

1 / 2
2 / 2

Напомним, в родном Китае кроссовер Aion V актуального, второго по счету поколения дебютировал в 2024 году. Причем в отличие от предшественника этот SUV сразу разрабатывали с прицелом на экспортные рынки. В частности, сегодня «второй» Aion V представлен в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии и даже Европе.

В основе пятиместного паркетника лежит платформа AEP 3.0 (Aion Electric Platform). Длина Aion V равна 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1686 мм, колесная база – 2775 мм. Объем багажника составляет 427 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 978 литров.

В России кроссовер предложат с единственным 204-сильным электромотором на передней оси (210 Нм) и батареей емкостью 75,26 кВт*ч. Как отметили в местном представительстве GAC, «транспортный налог на электромобиль начисляется на максимальную 30-минутную мощность электромотора», а этот показатель для Aion V «составляет 45 кВт (61 л.с.), что позволит существенно сэкономить при оплате налога».

Первую «сотню» кроссовер наберет за 7,9 секунды. Заявленный в пресс-релизе запас хода – 580 км. Правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC, тогда как на глобальном сайте GAC указана дальнобойность по циклу WLTP – 510 км.

Российской версии обещаны семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения при движении задним ходом. А вот лидар, который есть у модели в Китае, в релизе не упоминается.

В продажу GAC Aion V должен поступить до конца марта. Цены объявят ближе к дате запуска.

кроссовер Россия Китай авторынок электромобиль новинки Aion Aion V GAC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика и сюрпризы ЛКП Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн пол... 496 0 0 11.03.2026
Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 2913 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 601 16 1 09.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77505 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47466 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18099 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
16 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
4 «Молотковый» разворот и по две пары амортизаторов на мост: опыт владен...
4 Dacia рассекретила внешность кросс-универсала Striker
Новые комментарии
Change privacy settings