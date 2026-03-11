GAC везёт в Россию электрический кроссовер Aion V: подробности

На нашем рынке электрокроссовер Aion будет доступен с единственным электромотором, батарею выбрать тоже не получится. Продажи обещают начать в ближайшее время.

Компания GAC продолжает обновление российского модельного ряда. Следом за гибридным кроссовером GAC S7 вот-вот появится полностью электрический паркетник от суббренда Aion – пятидверка с индексом V. Сегодня местный офис производителя поделился первыми вводными о нашей версии «электрички».

Напомним, в родном Китае кроссовер Aion V актуального, второго по счету поколения дебютировал в 2024 году. Причем в отличие от предшественника этот SUV сразу разрабатывали с прицелом на экспортные рынки. В частности, сегодня «второй» Aion V представлен в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии и даже Европе.

В основе пятиместного паркетника лежит платформа AEP 3.0 (Aion Electric Platform). Длина Aion V равна 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1686 мм, колесная база – 2775 мм. Объем багажника составляет 427 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 978 литров.

В России кроссовер предложат с единственным 204-сильным электромотором на передней оси (210 Нм) и батареей емкостью 75,26 кВт*ч. Как отметили в местном представительстве GAC, «транспортный налог на электромобиль начисляется на максимальную 30-минутную мощность электромотора», а этот показатель для Aion V «составляет 45 кВт (61 л.с.), что позволит существенно сэкономить при оплате налога».

Первую «сотню» кроссовер наберет за 7,9 секунды. Заявленный в пресс-релизе запас хода – 580 км. Правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC, тогда как на глобальном сайте GAC указана дальнобойность по циклу WLTP – 510 км.

Российской версии обещаны семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения при движении задним ходом. А вот лидар, который есть у модели в Китае, в релизе не упоминается.

В продажу GAC Aion V должен поступить до конца марта. Цены объявят ближе к дате запуска.