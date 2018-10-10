С переводом на платформу SGP Subaru Forester пятого поколения лишился ручной коробки и межосевого дифференциала, зато получил радикально переработанные двигатели и сохранил за собой полной право называться «симметричным». Разбираемся, как это получилось и зачем всё это нужно.

Ох, и сколько шуток с любовью и нежностью рождённых в среде поклонников Subaru ушло в наш российский народ! Правда, все они – большей частью про «злые рыксы». Ну, вот, к примеру. «Почему владельцы WRX не здороваются друг с другом на вечерней сходке? А потому, что уже поздоровались утром на сервисе». Или. «Меняй масло каждые 5 тыс. км пробега, а мотор – каждые 50». Ну и так далее, не будем подробно останавливаться на отзывах благодарных владельцев, хотя о своевременной смене масла обязательно поговорим: в отличие от иных производителей, Subaru не только неустанно напоминает о смене жидкости в «автоматах», но и с учётом условий эксплуатации в России, настоятельно рекомендует делать это чаще, даже если «анализы» — хорошие.

Геометрия с географией

Для начала уточним один важный термин – «симметричный полный привод». Его в равной мере и продавцы, и владельцы Subaru повторяют с завидным упорством, особенно в тех случаях, когда слышат вопрос: «А почему так дорого». В случае Subaru Forester – это вовсе не равное распределение момента между передними и задними колёсами, хотя вплоть до предыдущего поколения версии с ручной коробкой ещё оснащали межосевым симметричным коническим дифференциалом, который, как ясно из названия, и распределял тягу поровну между передними и задними колёсами. Напомним, что его блокировала вязкостная муфта, к геометрической теме, впрочем, отношения не имеющая.

Для Subaru «симметричный полный привод» — это в первую очередь симметрия, ставшая особенностью ещё первого (кей-кар Subaru 360 и его модификации не в счёт) автомобиля марки. Передний привод с продольно расположенным силовым агрегатом в этом классе – такого в 1966 году поди поищи. Именно эта компоновка и легла в основу первой полноприводной модели Subaru 1300G 4WD Van, выпущенной в 1971 году скромным тиражом по заказу энергетической компании Tohoku. Это и был первый «симметричный полный привод» — с подключаемыми задними колёсами, но, конечно, без дифференциала между осями.

Разгон до 100 км/ч 9.5 секунд

«Симметричную» схему Subaru использует до сих пор: на версиях с ручной коробкой и дифференциалом для достижения симметрии используется система «вал в вале», на версиях с АКП и муфтой вал к переднему межколёсному дифференциалу располагают под входным валом. А, собственно, почему Subaru так упирается в эту «симметрию»? А очень просто: при повороте она не создаёт лишних моментов инерции относительно вертикальной оси автомобиля, то есть, «симметричная» управляемость лучше всякой другой, хотя с течением времени значимость этого фактора, конечно, снижается.

С пятого поколения Forester, его владельцы лишены выбора между «автоматом» и ручкой, что и понятно: Forester в основном продаётся в США, где механические коробки не в почёте. Вместе с «механикой» исчез и межосевой дифференциал, а вот вариатор с муфтой в раздаточной коробке остался. Сомневающихся просим принять как аксиому, что разомкнуть эту муфту можно только одним способом: с корнем вырвать предохранитель, который отвечает за работу редукционного клапана, регулирующего давление на поршне фрикциона. Проще говоря: на задние колёса Subaru всегда подаётся мощность.

Клиренс 220 мм

Муфта эта – вообще уникальное «субаровское» явление. Из-за особенностей компоновки, её стыкуют не к картеру заднего моста, как при поперечном расположении силового агрегата, а прямо к коробке и работает она в том же «коробочном масле». С одной стороны – инженерная красота и экономия, с другой, постоянно замкнутая, пусть и не полностью, муфта – это источник продуктов износа. Именно поэтому в вариаторной субаровской АКП Lineartronic, где и без того ещё два фрикциона, завод-изготовитель рекомендует смену масла через каждые 45 тыс. км, а наше российское представительство настоятельно просит менять коробочную жидкость через каждые 30 тыс. км. Но, согласитесь, лучше быть готовым к такому повороту событий, чем сначала поверить рекламе и не менять жидкость в «автомате», а потом оказаться перед необходимостью отвалить кругленькую сумму за полную переборку агрегата. Остаётся добавить, что, как и прежде муфта может полностью замкнуться, причём, при любых режимах, но только до скорости 40 км/ч.

Дорогие передачи

Вспомним, что ещё со времён гидромеханических «автоматов» в Subaru никогда не давали возможности ручного управления замыканием фрикциона, если, конечно, не считать муфты вроде тех, что на WRX STI использовали для блокировки межосевого дифференциала. И на сей раз японцы себе не изменили, по крайней мере, если речь не идёт о самой дорогой комплектации Preium ES за 2,5 млн рублей. Именно на богатеньких покупателях японцы решили обкатать систему X-Mode.

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В отличие от всех прежних тест-драйвов Subaru, в которых мне пришлось участвовать, в этот раз организаторы не решились продолжить маршрут по топям и буеракам, поэтому я использовал X-Mode скорее для подстраховки. На участке от перевала Годерзи до Батуми с неба полил такой дождь – из разряда «стеной», что отказалась работать даже система EyeSight, которую, как нам казалось прежде, не смутить ни чем.

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На скользких участках, кода, казалось, из-за льющей с неба воды, сцепления с грунтом не было вообще, я сначала включил шайбой X-Mode программу «Snow-Dirt» (снег – грязь), а затем «D/Snow-Mud» («глубокий снег- глубокая грязь»). Сразу скажу, что второй режим больше пригодится именно для неспешной езды по «пересечёнке», потому что с его активацией электроника отключает систему стабилизации. Более того, он требует от водителя уверенных навыков езды вне асфальта. А вот «Snow-Dirt» мы вполне рекомендуем для скользкой дороги, хотя, по большому счёту, «Лесника», не оснащённого X-Mode, не напугать наледью, запорошённым снегом асфальтом, обильно смоченной дождём грунтовкой: когда нужно электроника увеличивает давление рабочей жидкости на фрикцион муфты, а время от времени слышится поскрипывание колодок: электроника поджимает забегающие колёса, попадающие на водяной клин.

Что до вариатора, то по несущественному изменению передаточных чисел, можно подумать, что этот ровно тот же узел, что бы и на прежнем Forester. А вот и нет! Во-первых, и это самое главное, цепь, которую, как и прежде поставляет немецкая фирма LuK, теперь набирают из более коротких звеньев. Это даёт ей возможность работать на меньших радиусах и сокращает механические потери. Кроме того, инженеры поменяли корпус гидротрансформатора, и корпус самой коробки, фрикционные накладки тормоза передачи заднего хода (теперь они более износоустойчивые) и перенесли блок управления из салона на корпус коробки. Последнее связано с оптимизацией проводки — раньше питание шло с кузовного жгута, а теперь — со жгута двигателя.

Перейти в ручной режим можно, не снимая рук с руля, но для того, чтобы электроника не вернулась к автоматической программе, лучше воспользоваться селектором. Отклик мотора на педаль газа становится острее, да и в возможностях по дозированию тяги мотор FB25 прибавил.

Перед тем, как перейти к двигателям, которые ещё со сменой поколение Impreza подверглись существенным обновлениям (но на Forester до поры продолжали устанавливаться в устаревшем виде), отметим, что важным изменением вариатора «субаровцы» считают расширение диапазона передаточных чисел с 6,28 до 7,02, утверждая, что он расширился и «вверх» и «вниз», то есть, и стартовая скорость стала больше и на высоких скоростях экономится больше топлива.

Что ж, если смотреть только на числа, которые дают шкивы, так и есть, однако главная пара у нового «Лесника» стала меньше. С её учётом получается, что диапазон сместился только «вверх», в сторону повышения. Это утверждение техники Subaru, впрочем, опровергают, поскольку нужно учитывать ещё и передаточное число «бублика», раскрытого при старте. Впрочем, этих цифр они не раскрывают, так что остаётся поверить им на слово.

Оп-оп-оппозиточка…

Самое время перейти к моторам. На тест нам выпал 2,5-литровый агрегат FB25, у которого попутно с изменениями в системе питания (Subaru окончательно перешла с распределённого на непосредственный впрыск), увеличилась и отдача. Раньше пик момента приходился на 4000 об/мин, теперь его сместили дальше – на 4400 об/мин, что с учётом скромного увеличения тяги (239 Нм против 235 Нм) вроде бы не способствует улучшению динамики. И действительно, не сказать, что новый Forester стал пулять сильнее прежнего, по крайней мере, при разгоне с места до «сотни»: время улучшилось-то всего на 0,3 секунды и теперь составляет 9,5 с. И стоило из-за этого перелопачивать моторы?

Ведь модернизация случилась нешуточная. Да, объём остался прежним, индексы тоже — FB20 для 2,0 и FB25 для 2,5, но объём модификаций тянет на “новое поколение”. Вот лишь краткий список того, что изменилось: шатунные шейки коленвала и коренные подшипники, шатуны, поршни и поршневые кольца, гильзы цилиндров, выпускные клапаны и клапанные пружины, водяной насос, клапанная крышка, прокладка головки блока – и далее, и далее, и далее.

Subaru Forester SK

Заявленный Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 9,3 6,3 7,4

К этому списку можно добавить ещё с десяток-полтора одних только значимых позиций. О том, зачем и почему инженеры внедрили каждое из этих изменений, мы, вполне может быть, сделаем отдельный материал, сейчас важен вопрос: зачем в принципе автопроизводители идут на такие траты. Неужели из-за лишних 0,3 секунд на разгоне у 2,5-литровой версии?

Конечно, нет – всё для “экологии” и снижения расхода горючего, который мы непременно оценим на сравнительном тесте, а пока вернёмся к новинке, отметив, всё же, что у 2,0-литрового мотора динамика улучшилась ощутимее: было 11,8 с до «сотни», стало – 10,3. Вот и попробовать бы ручную коробку с этим новым 2,0-литовым мотором, но, жаль, уже не получится, только если на Impreza где-нибудь в Америке.

Subaru Forester SK Краткие технические характеристики Габариты (Д х Ш х В), мм: 4 625 x 1 815 x 1 730 Снаряженная масса: 1 630 кг Двигатель: FB25 2,5 л., 185 л.с. / 136 кВт при 5800 об/мин Трансмиссия: вариатор Привод: полный Максимальная скорость: 207 км/ч

Но вот радость – подвеска стала ещё лучше. В последний раз радикальные изменения здесь происходили вовсе не с прошлой сменой поколений, а с последним рестайлингом предыдущего поколения. Уже тогда «субаровцы» исключительно механическими методами достигли настолько превосходной управляемости «Лесника» на пересечёнке, что иные конкуренты смогли приблизится к нему лишь снабдив свои компактные кроссооверы электронными примочками вроде системы подавления кренов. Тем отраднее, что резервы для улучшения подвески не иссякли. Повторимся, наша тестовая трасса не способствовала проведению полноценных «подвесочных» тестов, однако ж на асфальте мы машину оценили. В ручном режиме вариатора, с удерживанием оборотов двигателя в среднем диапазоне, практически без кренов – ох, как приятно пилить на «Форике» по серпантинам! А как в ручном режиме электроника держит обороты даже у красной зоны…

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Впрочем, что я всё хвалю да хвалю. Не понравилась «шумка» — на высоких скоростях в салон проникает «аэродинамика» и возмущение от качения шин, в которые вплетается голос оппозитника. Кожа, которой обтянут руль и кресла – скользкая, явно не самого высокого класса. Она, конечно, удовлетворит непритязательную американскую публику, особенно, с учётом низких тамошних цен, но вот избалованных европейцев – вряд ли. И россиян, при условии, что рублёвые цены будут в районе 2 — 2,5 миллионов — тоже едва ли.

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Архаичная архитектура салона – это, конечно, давнишняя черта, но не пугающая поклонников марки, чересчур комфортные, расслабляющие кресла – опять же на американский манер, ещё одно не самое очевидное преимущество.

Само собой, «Форик» стал ощутимо лучше: широкий проём задней двери, «быстрый» электропривод открывания багажной двери, резко улучшенная равномерность обогрева салона (раньше у меня стабильно мёрзла левая нога, когда я вёл машину), повышенное удобство посадки-высадки из второго ряда, резко повысившаяся функциональность, 3-позиционный прогрев передних и задних кресел (включая и спинку) и так далее.

Из грустных потерь пятого поколения — отказ от турбированных моторов. 2-литровый FA20F, в российской версии дефорсированный с 253 до 241 л.с., теперь Форестеру не полагается. По крайней мере, пока турбомоторов — ни этого, ни какого-либо другого, не будет ни в США, ни в Европе, ни в России. Впрочем, надо признать, что и спрос на турбо-Форестеры хоть и имелся, но слабенький. Так, за 8 месяцев 2018 года Forester XT прошлого, четвёртного поколения SJ, выбрали 99 покупателей, то есть лишь 3,6% от общего числа покупателей “Лесника” , коих набралось за январь-август 2718 человек.

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В целом, новый «Форик» мне понравился. Но окончательные выводы сделаем, как водится, в сравнении. Мы уже подобрали для него сильного и, по многим позициям, пожалуй, единственного конкурента-соперника. Ждите.