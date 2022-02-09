Рестайлинг – понятие весьма емкое и вариативное. Он может быть очень глубоким, с практически полной переработкой внешности, интерьера и сменой силовых агрегатов, а может быть относительно легким – как у Subaru Forester. Хотя изменениями штрихов во внешности дело не ограничилось.

Действительно, перемены совершенно не бросаются в глаза, и лишь когда рядом стоят автомобили предыдущих модельных лет и обновленная версия, ты видишь, что Forester получил новую светотехнику (естественно, светодиодную), причем как фары головного света, так и противотуманные, новую облицовку радиатора с крупным 3D-рисунком, новые бамперы с накладками, новые колесные диски… Собственно говоря, только из-за этих новых бамперов автомобиль подрос в длину на 15 мм.

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Все остальные параметры остались практически прежними, включая внушительный дорожный просвет, равный 220 мм. Не изменилась и техническая начинка: два оппозитных двигателя, двухлитровый мощностью 150 л.с. и 185-сильный объемом 2,5 литра, в паре с которыми работает цепной вариатор Lineartronic. Естественно, неизменной осталась и непреходящая ценность Subaru – постоянный симметричный полный привод. Из прочих технических изменений стоит упомянуть иные характеристики передних цилиндрических пружин и демпферов (они были изменены в сторону повышения плавности хода), а также новый алюминиевый кронштейн двигателя повышенной жесткости, который уменьшает передачу вибраций и шума в кабину.

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Ну а внутри я вообще не нашел никаких существенных перемен, по крайней мере, в плане архитектуры салона. Тот же руль, обтянутый несколько грубоватой кожей (зато, по свидетельствам владельцев, совершенно не подверженный истиранию), и те же три дисплея: очень насыщенный информацией цветной экранчик бортового компьютера между двумя аналоговыми циферблатами спидометра и тахометра, слегка выступающий тачскрин медиасистемы и расположенный над ним дополнительный экранчик. Возможно, появились какие-то новые отделочные материалы, но эти перемены никак нельзя назвать радикальными.

Главные обновления коснулись систем безопасности, сердцем которых является оптическая система EyeSight. Forester получил такой же комплекс электронных помощников, как и флагманская модель Outback.



Теперь система оборудована новой стереокамерой со значительно (почти в 2 раза) увеличенным углом обзора, а также программным обеспечением повышенной производительности. Новая конструкция исключает касание объективов руками и запотевание ветрового стекла в области поля зрения системы. Список активной безопасности пополнили система автоматического управления дальним светом High Beam Assist (HBA), система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем и система удержания по центру полосы. Последние две стали прекрасным дополнением к адаптивному круиз-контролю.

Кроме того, в оснащении Forester появилась система автоматического экстренного маневрирования, так что теперь, если предотвратить столкновения только торможением невозможно, электроника задействует рулевое управление и самостоятельно найдет оптимальную траекторию для объезда препятствия. Существенно улучшены системы автоматического экстренного торможения и помощи удержания в полосе движения. Первая теперь может распознавать новые типы опасных ситуаций, возникающих при проезде перекрестков (например, она видит не только автомобили, которые могут пересечь траекторию вашего движения, но и пешеходов и велосипедистов), а вторая – обеспечивает более плавные и естественные корректировки положения руля.



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А еще у нового поколения EyeSight теперь есть не только внешние, но и внутренние глаза, превращающие автомобиль в Большого Брата, Который Следит За Тобой. Расположены эти глаза в козырьке маленького верхнего экрана. Если ты будешь отвлекаться и глазеть по сторонам, машина сердито напомнит, что нужно смотреть на дорогу. Точно так же, тревожным сигналом и вибрацией, она напомнит о необходимости отдохнуть, если увидит признаки утомления. Кроме того, в систему можно прописать до пяти водителей, и тогда только эти доверенные лица смогут запустить мотор и управлять автомобилем, после того, как система их опознает. Зато, опознав, она автоматически вспомнит все настройки рабочего места водителя, сделанные этим человеком! Ну а еще при помощи этой системы можно управлять микроклиматом: показал открытую ладонь– температура повысится на градус, показал сжатый кулак – уменьшится…

Вот все эти обновления нам и предстояло оценить во время тест-драйва, маршрут которого пролегал от Москвы в окрестности Переславля-Залесского. На тест мне достался автомобиль, на задней двери которого красовался ярко-красный шильдик Sport. Вот это да! – неужели Subaru все-таки решил привезти в Россию турбированную версию? Но почему тогда об этом ничего не сказали на презентации? Все выяснилось очень быстро… Оказалось, что Sport – это просто одна из двух топовых комплектаций. От варианта Premium ES она отличается отсутствием люка на крыше, комбинированной обивкой сидений, другим оформлением противотуманных фар и красными акцентами на бамперах, порогах, стойках релингов и центральной спице руля.

Любопытно, что комплектация Premium щеголяла спортивными алюминиевыми накладками на педали, а в комплектации Sport педали были самые обычные, с резиновым покрытием. Что же касается технических различий между этими комплектациями, то их просто нет, так что организаторы даже не стали предлагать нам поменяться автомобилями.

Нужно сказать, что до этого мне доводилось водить Forester поколения SK только в теплое время года. А тут – зима, снег… А снег, как известно, субстрат коварный и очень недружелюбный по отношению к водителям колесной техники. Но первая часть маршрута прошла по городу и скоростным трассам разной степени расчистки. Нужно сказать, что в таких условиях Forester показал себя с самой лучшей стороны: устойчиво писал траектории поворотов и не пытался вильнуть при проезде через нераскатанные снежные полосы во время обгонов и перестроений, ну а EyeSight и адаптивный круиз-контроль позволяли совершенно не напрягаться. Да, так можно проехать и тысячи полторы километров в один присест, причем не сильно утомившись… Конечно, о какой-то сумасшедшей динамике говорить не приходится (хотя субъективно разгон кажется очень активным), но стоит признать, что обгоны никаких сложностей не составляют, да и большинство участников движения предпочитали ехать по слегка заснеженному асфальту несколько медленней, чем мог уверенно двигаться Forester.

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Что же касается шумоизоляции, то она действительно стала несколько лучше. В свое время мой приятель в Израиле, где я брал дорестайлинговый Forester SK в прокат, сказал мне: «Рычит он – что твой боевой Porsche 911 GT2»… Может быть, «Форик» и нельзя назвать идеалом тишины, но и звания «лев рыкающий» он, пожалуй, уже лишился.

Далее маршрут увел нас на извилистые лесные дорожки, в том числе – предназначенные для вывоза древесины. По дороге то и дело приходилось разъезжаться то с лесовозами, то с форвардерами (если кто не знает, это такой сочлененный транспортер для вывозки заготовленного леса с делянок). И тут, конечно, расслабляться было уже нельзя. Глубина рыхлого снега на таких дорогах была относительно небольшой, где-то по обод колеса, но продольные бугры и борозды, набитые тяжелыми машинами, постоянно держат тебя в напряжении: стоит зазеваться, как улетишь в пухляк. Ну и чтобы четко проходить крутые повороты, пришлось перевести вариатор в режим ручного переключения диапазонов, отключить ESP, переключить систему X-Mode в режим «Грязь/Глубокий снег» и, выбирая первую или вторую виртуальную передачу, активно работать газом.

Но самый интересный участок достался нам на второй день тест-драйва – ведущая через поля срезка между двумя деревнями на стыке Ярославской, Костромской и Владимирской областей. Как сказали организаторы, если ехать по снежным грейдерам, то расстояние получается порядка 70 км, а вот напрямик, через поля, то всего 5. Местное население временами пользуется этой дорогой, но ездит по ней либо на тракторах, либо на УАЗах. И вот на этой дорожке пришлось попотеть… Я все время опасался, что снежные колеи окажутся слишком глубокими, и Forester уляжется на брюхо. Но нет! Кое-где было видно, что «Лесник» все-таки цеплял нижней защитой за межколесный бугор, но в целом двигался вполне уверенно. Правда, и трясло внутри изрядно, и плечи после этого участка у меня побаливали – очень уж активно приходилось вертеть баранку. Естественно, ехать нужно было на постоянной передаче, с выключенным ESP (чтобы система не «задушила» мотор в какой-нибудь неподходящий момент) и задействованной системой X-Mode.

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А еще на обратном пути в Москву я в очередной раз убедился в отменной энергоемкости подвески этого автомобиля. И бугры на грейдерах, и «лежачих полицейских» в небольших городах Forester глотал без каких-либо затруднений, особенно если вовремя увидеть препятствие и использовать такой прием, как «динамическая разгрузка». А вообще по снежным грейдерам ехать вполне можно было весьма активно, в раллийном стиле, поддерживая скорость порядка 80-90 км/ч и пуская автомобиль в управляемый занос в поворотах. Все-таки Subaru – это Subaru.

В целом зимняя прогулка с «Лесником» оставила у меня самое благоприятное впечатление. Весьма талантливый получился у Subaru кроссовер: вместительный, удобный, с просторным вторым рядом и качественным салоном. Но во всей этой бочке меда есть одна только здоровенная ложка дегтя: цена. Обновленный Forester предложен в пяти комплектациях. Начальные Comfort и Elegance ES оснащаются двухлитровым мотором и будут стоить 3 049 000 и 3 399 900 рублей соответственно. Elegance+ ES с 2,5-литровым двигателем обойдется уже в 3 609 900, ну а топовые Sport и Premium ES будут стоить 3 649 900 и 3 749 900. То есть покупаете вы автомобиль марки, которая не считается премиальной, причем не самый богато оснащенный вариант, и попадаете на налог на роскошь. Но эта претензия уже всё-таки не к Субару.