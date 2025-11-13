Jeep Wrangler сохранил V8 в 2026 модельном году и подешевел сразу на 20 000 долларов

В том, что Jeep Wrangler сохранил свой топовый мотор в новом модельном году — сюрприза нет, а вот резко сниженная цена внедорожник с V8 стала приятной неожиданностью для его потенциальных покупателей.

Jeep Wrangler актуального поколения JL выпускается с 2017 года, двигатель V8 у него появился в 2000 году на модификации Rubicon 392 с 5-дверным кузовом — это 6,4-литровый атмосферный HEMI (476 л.с. и 637 Нм) в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП.

В 2021 году марка Jeep стала частью большой корпорации Stellantis, её тогдашний гендиректор Карлос Таварес взял курс на электрификацию всех дочерних брендов и решил избавиться от моторов V8 HEMI — их производство планировалось полностью завершить в 2024 году, но этого, к счастью, не случилось. После увольнения Тавареса в конце 2024 года корпорация Stellantis резко пессимизировала свои электромобильные планы и объявила о полномасштабном возвращении двигателей V8 HEMI, однако их производство пришлось перенести из Мексики в США, поэтому пока доступна не вся гамма.

В марте 2024 года был представлен прощальный Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition, в апреле всё семейство Jeep Wrangler пережило рестайлинг. Осенью того же года выяснилось, что Wrangler Rubicon 392 Final Edition благополучно переехал в 2025 модельный год, а сейчас на потребительском сайте Jeep приставки Final Edition в привязке к этой модели уже нет, потому что прощание отменено в силу вышеописанных событий.

Сегодня был официально представлен Jeep Wrangler 2026 модельного года, основной акцент в пресс-релизе ожидаемо сделан на версии с V8, теперь она называется Wrangler Moab 392 и стоит в США от 81 990 долларов с учётом доставки, тогда как Wrangler Rubicon 392, относящийся к 2025 модельному году, стоит минимум 101 990 долларов.

То есть Wrangler с 6,4-литровым V8 HEMI подешевел сразу на 20 000 долларов, притом что отдача у мотора прежняя — 476 л.с. и 637 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат», кузов — только 5-дверный. В системе полного привода используется автоматическая муфта отбора мощности на переднюю ось, но её можно принудительно заблокировать. В раздаточной коробке есть понижаются передача (2,72). 17-дюймовые колёса рассчитаны на установку бедлоков и обуты в 35-дюймовые «зубастые» шины.

Jeep Wrangler Moab 392 подаётся не как регулярная комплектация, а как спецверсия, причём одна из двенадцати — в течение года каждый месяц будет появляться новая спецверсия. Такой фейерверк спецверсий приурочен к 85-летнему юбилею марки Jeep, который будет широко отмечаться в 2026 году. Следующая спецверсия дебютирует 12 декабря, и поклонники Jeep надеются, что она тоже приятно удивит ценой.

Общая для всего семейства Jeep Wrangler обновка к 2026 модельному году — это новые дверные петли, благодаря которым снимать и устанавливать двери стало проще. Многие владельцы Jeep Wrangler, как известно, любят ездить по дикой природе с раздетым кузовом.

Другие доступные в 2026 модельном году комплектации для Wrangler — это Sport, Sport S, Willys, Sahara, Rubicon и Rubicon X. Другие двигатели — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (274 л.с., 400 Нм) и 3,6-литровый атмосферный V6 (289 л.с., 353 Нм), причём V6 доступен не только в сочетании с 8-ступенчатой АКП, но и с 6-ступенчатой «механикой».

Plug-in гибридная версия 4xe на 2026 модельный год почему-то не заявлена, но американские СМИ на это даже не обратили внимание — никому не интересно...

