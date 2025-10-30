Рестайлинг ×
  • Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica: очередной рестайлинг вместо нового поколения

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica: очередной рестайлинг вместо нового поколения

30.10.2025 182 0 0

Полноприводному вэну Mitsubishi слегка переделали внешность и улучшили оснащение. Про мотор пока ни слова. Вероятно, модель оснащается прежним турбодизелем 2.3.

Минивэн Mitsubishi Delica актуальной генерации с индексом D:5 выпускают аж с 2007 года. Масштабный рестайлинг провели в конце 2018-го, после чего было еще несколько скромных доработок, а также множество различных спецверсий. Однако нового поколения вэн так и не удостоен, вместо него – очередная модернизация. Премьеру посвежевший Mitsubishi Delica D:5 провели на выставке Japan Mobility Show, где также показали эффектный концептуальный кроссовер Mitsubishi Elevance.

Было — стало

Вэну досталась новая радиаторная решетка – даже в «простых» комплектациях она теперь лишена хромированных плашек (полностью черную решетку имеют различные спецверсии дореформенной Делики). Еще модернизировали бамперы. На колесных арках появились массивные накладки, при этом они могут быть как черными, так и в цвет кузова.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Задние фонари лишились объединяющей их «стеклянной» перемычки, вместо нее – черная плашка, на которой красуется более крупная надпись Delica (у дорестайлингового минивэна надпись ниже). Минивэн также получил 18-дюймовые колеса нового дизайна, плюс была пересмотрена палитра цветов кузова.

Главная обновка в салоне – виртуальная приборка диагональю 8 дюймов (у дорестайлингового минивэна аналоговые приборы). На передней панели и дверях отныне темно-серые вставки вместо «деревянных». Кресла обиты похожим на замшу водоотталкивающим материалом. В нижней части центральной консоли установили два USB-порта Type-C. Также заявлено о доработанном комплексе систем безопасности. В частности, система автоторможения теперь распознает не только пешеходов, но и велосипедистов, а камеры кругового обзора передают более четкую картинку.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Наконец, объявлено о том, что Mitsubishi Delica D:5 получила полноприводную трансмиссию S-AWC, как у Outlander. Кроме того, минивэн имеет систему выбора режима движения (Normal, Eco, Gravel и Snow). А вот про двигатель обновленного MPV ничего не сказано. Вероятно, он прежний. Дореформенная модель оснащается турбодизелем 2.3 мощностью 145 л.с. (380 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом.

В продажу обновленный минивэн Mitsubishi Delica D:5 поступит нынешней зимой. При этом начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, в Японии уже принимают предварительные заказы, хотя прайс-лист еще не опубликован. В компании лишь отметили, что рестайлинговый вэн обойдется где-то в 4,5 млн – 4,95 млн йен (около 2,4 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу). Дореформенная Делика сейчас стоит от 4 222 900 йен (2,2 млн рублей).

минивэн Япония авторынок новинки рестайлинг Mitsubishi Mitsubishi Delica

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Как Porsche 917 завоевал Can-Am: машина, которую было сложнее обуздать, чем построить В самом начале 70-х армада Porsche 917 доминировала в World Sportscar Championship настолько в одностороннем порядке, что чемпионат имел все шансы превратиться в монокубок. Комиссары CSI (н... 11 0 0 30.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 2068 7 1 29.10.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed RX подойдет вам идеально От автомобиля в формате кросс-купе в первую очередь ждут эффектной внешности и практичности в городской эксплуатации. Но если речь идет о премиальном кросс-купе, то список требований заметно... 272 0 0 29.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14826 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13355 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12626 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
10 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings