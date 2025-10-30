Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica: очередной рестайлинг вместо нового поколения

Минивэн Mitsubishi Delica актуальной генерации с индексом D:5 выпускают аж с 2007 года. Масштабный рестайлинг провели в конце 2018-го, после чего было еще несколько скромных доработок, а также множество различных спецверсий. Однако нового поколения вэн так и не удостоен, вместо него – очередная модернизация. Премьеру посвежевший Mitsubishi Delica D:5 провели на выставке Japan Mobility Show, где также показали эффектный концептуальный кроссовер Mitsubishi Elevance.

Было — стало

Вэну досталась новая радиаторная решетка – даже в «простых» комплектациях она теперь лишена хромированных плашек (полностью черную решетку имеют различные спецверсии дореформенной Делики). Еще модернизировали бамперы. На колесных арках появились массивные накладки, при этом они могут быть как черными, так и в цвет кузова.

Задние фонари лишились объединяющей их «стеклянной» перемычки, вместо нее – черная плашка, на которой красуется более крупная надпись Delica (у дорестайлингового минивэна надпись ниже). Минивэн также получил 18-дюймовые колеса нового дизайна, плюс была пересмотрена палитра цветов кузова.

Главная обновка в салоне – виртуальная приборка диагональю 8 дюймов (у дорестайлингового минивэна аналоговые приборы). На передней панели и дверях отныне темно-серые вставки вместо «деревянных». Кресла обиты похожим на замшу водоотталкивающим материалом. В нижней части центральной консоли установили два USB-порта Type-C. Также заявлено о доработанном комплексе систем безопасности. В частности, система автоторможения теперь распознает не только пешеходов, но и велосипедистов, а камеры кругового обзора передают более четкую картинку.

Наконец, объявлено о том, что Mitsubishi Delica D:5 получила полноприводную трансмиссию S-AWC, как у Outlander. Кроме того, минивэн имеет систему выбора режима движения (Normal, Eco, Gravel и Snow). А вот про двигатель обновленного MPV ничего не сказано. Вероятно, он прежний. Дореформенная модель оснащается турбодизелем 2.3 мощностью 145 л.с. (380 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом.

В продажу обновленный минивэн Mitsubishi Delica D:5 поступит нынешней зимой. При этом начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, в Японии уже принимают предварительные заказы, хотя прайс-лист еще не опубликован. В компании лишь отметили, что рестайлинговый вэн обойдется где-то в 4,5 млн – 4,95 млн йен (около 2,4 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу). Дореформенная Делика сейчас стоит от 4 222 900 йен (2,2 млн рублей).