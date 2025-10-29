Гибридные авто ×
  • Кроссовер Mitsubishi Elevance: сенсоры, искусственный интеллект и электрический полный привод

Кроссовер Mitsubishi Elevance: сенсоры, искусственный интеллект и электрический полный привод

29.10.2025 196 0 0

Компания Mitsubishi рассекретила кроссовер Elevance. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, у которого аж четыре электромотора. К SUV также прилагается «прицеп» со спальным местом, встроенными душем и кухней.

На открывшейся сегодня в Токио выставке Japan Mobility Show главной премьерой Mitsubishi стал кроссовер под именем Elevance. Автомобиль дебютировал в статусе концепта, и о серийных перспективах компания пока не сообщала. Впрочем, если именно этот SUV и не доведут до конвейера, то кое-какие новые использованные при его создании решения впоследствии вполне могут достаться другим моделям марки.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Внешность выполнена в эволюционировавшем фирменном стиле Dynamic Shield. Кроссовер имеет внушительные бамперы и вертикальные блоки фар. Дневные ходовые огни, напротив, сделаны в виде множества горизонтальных секций. Вместо привычных наружных зеркал установлены камеры. Задние двери распахиваются против хода движения, центральных стоек нет. Mitsubishi Elevance также достались необычные колеса.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В шестиместном салоне – гигантское табло во всю ширину передней панели. Вообще, это табло состоит из четырех экранов, помещенных в единый корпус. Еще один дисплей встроен в усеченный руль. Кроме того, Mitsubishi Elevance имеет систему AI Co-Driver, то есть ассистента с искусственным интеллектом. Заявлено, что этот помощник «анализирует окружающую обстановку и состояние автомобиля в режиме реального времени, предлагая оптимальные режимы вождения». Ну и еще ассистент может дать «рекомендации по маршруту», соответствующие «образу жизни и предпочтениям» водителя. Передние кресла можно развернуть лицом к галерке.

1 / 2
2 / 2

Кроссовер Mitsubishi Elevance представлен вместе с похожим на капсулу «прицепом», обустроенным для комфортной ночевки где-нибудь на природе. В этой капсуле есть «кровать», душ и небольшая кухонька.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Elevance – это подзаряжаемый гибрид PHEV. При этом кроссовер имеет аж четыре электродвигателя: два встроены в передние колеса, остальные, видимо, расположены на задней оси. Про ДВС сказано лишь то, что он «совместим с углеродно-нейтральным топливом». Вполне возможно, что он лишь заряжает батарею «большой емкости». Но ни мощность установки, ни подробностей об аккумуляторе компания не привела.

кроссовер Япония авторынок Токио новинки гибридные авто Mitsubishi
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 952 2 1 29.10.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed RX подойдет вам идеально От автомобиля в формате кросс-купе в первую очередь ждут эффектной внешности и практичности в городской эксплуатации. Но если речь идет о премиальном кросс-купе, то список требований заметно... 161 0 0 29.10.2025
Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 1583 0 0 28.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14806 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13331 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12572 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
10 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings