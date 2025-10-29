Кроссовер Mitsubishi Elevance: сенсоры, искусственный интеллект и электрический полный привод

Компания Mitsubishi рассекретила кроссовер Elevance. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, у которого аж четыре электромотора. К SUV также прилагается «прицеп» со спальным местом, встроенными душем и кухней.

На открывшейся сегодня в Токио выставке Japan Mobility Show главной премьерой Mitsubishi стал кроссовер под именем Elevance. Автомобиль дебютировал в статусе концепта, и о серийных перспективах компания пока не сообщала. Впрочем, если именно этот SUV и не доведут до конвейера, то кое-какие новые использованные при его создании решения впоследствии вполне могут достаться другим моделям марки.

Внешность выполнена в эволюционировавшем фирменном стиле Dynamic Shield. Кроссовер имеет внушительные бамперы и вертикальные блоки фар. Дневные ходовые огни, напротив, сделаны в виде множества горизонтальных секций. Вместо привычных наружных зеркал установлены камеры. Задние двери распахиваются против хода движения, центральных стоек нет. Mitsubishi Elevance также достались необычные колеса.

В шестиместном салоне – гигантское табло во всю ширину передней панели. Вообще, это табло состоит из четырех экранов, помещенных в единый корпус. Еще один дисплей встроен в усеченный руль. Кроме того, Mitsubishi Elevance имеет систему AI Co-Driver, то есть ассистента с искусственным интеллектом. Заявлено, что этот помощник «анализирует окружающую обстановку и состояние автомобиля в режиме реального времени, предлагая оптимальные режимы вождения». Ну и еще ассистент может дать «рекомендации по маршруту», соответствующие «образу жизни и предпочтениям» водителя. Передние кресла можно развернуть лицом к галерке.

Кроссовер Mitsubishi Elevance представлен вместе с похожим на капсулу «прицепом», обустроенным для комфортной ночевки где-нибудь на природе. В этой капсуле есть «кровать», душ и небольшая кухонька.

Elevance – это подзаряжаемый гибрид PHEV. При этом кроссовер имеет аж четыре электродвигателя: два встроены в передние колеса, остальные, видимо, расположены на задней оси. Про ДВС сказано лишь то, что он «совместим с углеродно-нейтральным топливом». Вполне возможно, что он лишь заряжает батарею «большой емкости». Но ни мощность установки, ни подробностей об аккумуляторе компания не привела.