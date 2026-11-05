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Кроссовер Changan Uni-Z стартует в России: комплектации и цены

05.11.2026 488 0 0
Кроссовер Changan Uni-Z стартует в России: комплектации и цены

Паркетник Changan представлен на российском рынке с бензиновым турбомотором 1.5. На выбор предложены две довольно богатые комплектации.

Новый для России кроссовер Changan Uni-Z официально анонсировали в октябре. Теперь состоялась полноценная презентация и дан старт продажам. Напомним, что на домашнем рынке непосредственно Uni-Z присутствует с 2024 года. А изначально паркетник там был представлен под суббрендом Oshan, однако затем производитель от этого бренда отказался и перевел его модели в гамму материнской марки, перед этим подвергнув их рестайлингу. Также отметим, что в Китае кроссовер Uni-Z тоже уже слегка модернизировали, но к нам привезли прежнюю версию.

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Среди особенностей дизайна экстерьера Changan Uni-Z – купеобразный силуэт, внушительная радиаторная решетка, необычная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В пятиместном салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, спортивные передние кресла.

Длина предназначенного для России кроссовера равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота в зависимости от исполнения – 1663 или 1676 мм, колесная база – 2780 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 179 мм. Объем багажника – 638 литров, со сложенными спинками сидений второго ряда – 1425 литров.

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На нашем рынке Changan Uni-Z предложен с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. (280 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Двигатель может «питаться» АИ-92. Привод только передний.

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Changan Uni-Z доступен в двух довольно богатых комплектациях. Уже в базовой версии Люкс имеются: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, панорамный люк, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, комбинированная обивка (экокожа + ткань), подогрев руля и всех сидений, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, телематика, система бесключевого доступа, штатный видеорегистратор, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. В комплектации Техно появляются 20-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, обивка из экокожи, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений, аудиосистема с 8 динамиками (в базе их шесть), системы предупреждения о столкновении сзади, мониторинга «слепых» зон и помощи при перестроении.


Рекомендованная цена Changan Uni-Z Люкс – 3 249 900 рублей, версии Техно – 3 349 900 рублей. Более подробный обзор нового кроссовера появится на Kolesa.ru в ближайшее время.

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