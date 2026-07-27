Производство ×
  • Постаревший Land Rover Discovery Sport снимут с производства до конца этого года

Постаревший Land Rover Discovery Sport снимут с производства до конца этого года

27.07.2026 781 0 0
Постаревший Land Rover Discovery Sport снимут с производства до конца этого года

Прямого наследника у самой старой модели Land Rover в ближайшие годы не будет.

Компактный семейный кроссовер Land Rover Discovery Sport дебютировал в 2014 году, в его основе лежит платформа D8/PTA с поперечно расположенным ДВС. Первый рестайлинг Discovery Sport пережил в 2019-м, в 2020-м у него появилась plug-in гибридная модификация, в 2023-м случился второй и последний рестайлинг. Производится Discovery Sport на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд) вместе с соплатформенным кроссовером Range Rover Evoque, ныне пребывающим во втором поколении (выпускается с 2018 года).

Актуальный Land Rover Discovery Sport

По данным британского журнала Autocar, производство Discovery Sport завершится в конце этого года, так как устаревшая модель не соответствует новым правилам безопасности GSR2 Евросоюза, финальная фаза которых вступила в силу 7 июля этого года. В теории JLR могла бы адаптировать Discovery Sport к GSR2, но это привело бы к удорожанию устаревшего кроссовера, спрос на который и так невелик.

Актуальный Land Rover Discovery Sport

В первой половине этого года, по данным самой компании, Discovery Sport разошёлся в мире тиражом 5316 шт., что на 32,1% меньше, чем в январе-июне 2025-го. Сейчас Discovery Sport — наименее востребованная модель Land Rover. Для сравнения скажем, что Range Rover Evoque в первой половине этого года продан в количестве 13 993 (-29,8%), что тоже довольно скромно, но Evoque престижнее и моложе, его рыночный потенциал ещё не исчерпан, поэтому Evoque адаптировали к правилам GSR2, а Discovery Sport — нет.

Актуальный Land Rover Discovery Sport

В начале этого десятилетия компания JLR рассчитывала выпустить новое поколение Discovery Sport на платформе EMA (Electrified Modular Architecture), то есть «второй» Discovery Sport должен был стать электромобилем, но затем на фоне глобального замедления спроса на электромобили и ухудшения финансового здоровья JLR этот проект был отложен в долгий ящик. То есть в ближайшие годы нового Discovery Sport можно не ждать, а первой новинкой компании на платформе EMA станет кросс-лифтбек Range Rover GT, он выйдет на рынок в 2027 году и фактически заменит на конвейере завода JLR в Хейлвуде уходящий Discovery Sport.

Грядущее снятие с производства Discovery Sport в очередной раз ставит вопрос о будущем бренда Discovery, который в 2027 году останется с одной флагманской моделью — внедорожником Discovery пятого по официальной хронологии поколения. Discovery продаётся немногим лучше Discovery Sport: в первой половине этого года реализовано только 5736 шт. (-24%). Два года назад предполагалось, что «шестой» Discovery будет похож на минивэн, но с тех пор об этом проекте ничего не слышно. Между тем запускающийся в этом году в Китае бренд Freelander нацелен ровно на ту же аудиторию, что и Discovery, — на семейных покупателей, любящих путешествия. Как JLR собирается разводить на рынке Freelander и Discovery, пока непонятно.

кроссовер авторынок производство Land Rover Land Rover Discovery Sport
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как быстро заправиться без очереди: проверенные способы В ожидании заправки на АЗС обычно выстраиваются живые очереди. Но стоит помнить, что некоторые граждане имеют право на внеочередное обслуживание. Давайте вспомним все федеральные льготные ка... 140 0 0 27.07.2026
Статьи / Авторынок Покупаем Voyah Фри / Free Sport+: что это за автомобиль и чем он интересен За последние несколько лет российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Вместе с ним изменились и представления о том, каким должен быть современный премиальный автомобиль. Се... 459 0 0 27.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Парадокс: почему хорошие люди за рулём становятся плохими Есть ощущение, что за последнее время автомобиль изменился не только внешне. Изменились и люди за рулём. Нет, речь не о том, что «раньше водители были культурнее». Каждое поколение любит рас... 500 6 0 27.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46638 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 44143 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 15145 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
11 Да будет свет: репортаж с запуска производства светотехники для Lada A...
8 Бывший советник Бу Андерссона: доступность российских автомобилей – во...
6 Парадокс: почему хорошие люди за рулём становятся плохими
Новые комментарии
Change privacy settings