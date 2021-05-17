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  • Land Rover занимается новыми Evoque и Discovery Sport: другая платформа и более высокая цена

Land Rover занимается новыми Evoque и Discovery Sport: другая платформа и более высокая цена

17.05.2021 509 1 0

Ожидается, что новый Evoque станет первенцем, построенным на новой «тележке» EMA. Модель, вероятно, выйдет на рынок в 2024 году.

 

Продажи автомобилей Land Rover в Европе в течение последних нескольких лет постепенно снижаются. По итогам 2020-го дилеры реализовали 111 982 экземпляра, что на 23,3% меньше, чем годом ранее (заметный спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса). Из них на Range Rover Evoque пришлось 37 231 шт. (меньше на 21,4%), а Discovery Sport разошёлся тиражом в 21 348 шт. (меньше на 23,7%).

На фото: Land Rover Discovery Sport

Актуальное второе поколение Range Rover Evoque появилось в 2018 году, а Discovery Sport той же генерации вышел на рынок в 2019-ом. Изначально в их моторную линейку входили только бензиновые и дизельные двигатели, но весной прошлого года гамму расширили за счёт гибридной установки, такие версии получили название P300e PHEV.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в техническом плане plug-in гибридные Evoque и Discovery Sport не отличаются: за привод передних колёс отвечает 200-сильная 1,5-литровая бензиновая «турботройка» семейства Ingenium, которая агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом» и вспомогательным стартер-генератором. Задние колёса через одноступенчатый редуктор вращает синхронный электромотор мощностью 109 л.с. Совокупная отдача силовой установки равна 309 л.с., максимальный крутящий момент – 540 Нм.

Однако, как мы видим, даже появление дополнительных «более экологичных» модификаций не спасло Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport от спада продаж в прошлом году. Как сообщает Autocar, сейчас британская компания занимается разработкой Evoque и Discovery Sport следующего поколения. Ожидается, что модели третьей генерации выйдут на рынок в 2024 году.

На фото: Range Rover Evoque

По предварительным данным, в основу новинок ляжет новая платформа EMA (Electrified Modular Architecture). Как сообщает издание, она в первую очередь рассчитана на создание электромобилей, но на ней также будут базироваться бензоэлектрические версии. Предполагается, что эта «тележка» важна в том числе и для будущих проектов Jaguar Land Rover: с её помощью компания намерена стать стабильно прибыльной. По оценкам аналитиков производителя, на долю автомобилей на базе EMA к 2030 году будет приходиться половина от общего числа проданных машин. Ориентировочно дилеры по всему миру смогут продавать ежегодно около 340 тыс. «высокодоходных моделей».

Производство автомобилей на платформе EMA, в частности, новых Evoque и Discovery Sport, будет налажено на мощностях завода компании, расположенного в Хейлвуде (Великобритания). Кроме того, выпуск моделей на этой «тележке» могут наладить и на площадке в Словакии. Подробной информации о «начинке» (кроме того, что ожидаются и гибридные и полностью электрические варианты), пока нет. Предполагается, что за счёт каждого кВт*ч потребляемой электроэнергии автомобили на этой базе смогут проехать примерно 6,4-7,2 км пути.

Предполагается, что Evoque и Discovery Sport нового поколения окажутся ощутимо дороже нынешних кроссоверов (отчасти повышение ценников объясняется разработкой новой платформы, которую потребуется окупить). По данным издания, начальная стоимость новинок составит около 40 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 4,16 млн рублей по текущему курсу). Отметим, сейчас стартовая цена Evoque на домашнем рынке составляет 32 115 фунтов (около 3,34 млн рублей), а Discovery Sport – 32 430 фунтов стерлингов (порядка 3,37 млн рублей).

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1 комментарий
17.05.2021 14:19
kashkashmary@mail.ru

ну британцы рассказывали, что собираются выйти в новый сегмент. более высокий. с новыми моделями Лр собираются конкурировать с астон мартин по меньшей мере

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