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Jaguar Land Rover сократит 4000 сотрудников на фоне падения прибыли и продаж

07.09.2026 757 1 0
Jaguar Land Rover сократит 4000 сотрудников на фоне падения прибыли и продаж

Британская компания Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащая индийской компании Tata Motors, переживает не лучшие времена вместе со всем европейским автопромом и переходит в режим экономии. В течение двух лет JLR намерена сократить порядка 4000 рабочих мест, поскольку компания планирует выпускать не больше, а меньше машин, чем раньше.

По итогам первого квартала 2026 финансового года чистая прибыль JLR сократилась на 73,4% до 66 млн фунтов стерлингов, что связано с падением продаж на всех ключевых рынках и высокими издержками на ведение бизнеса в США, а именно уплатой повышенных пошлин на свою продукцию.

США при всех издержках остаются крупнейшим и важнейшим рынком для JLR. Чтобы не платить ввозные пошлины, британская компания планирует наладить в США производство новых моделей под маркой Defender, которые будут разработаны совместно с корпорацией Stellantis. Первой американской моделью Defender, скорее всего, станет среднеразмерный рамный внедорожник на платформе Jeep Wrangler.

Глобальные продажи JLR в первой половине 2026 календарного года снизились на 12,1% до 174 603 автомобилей. Наибольшее падение зафиксировано у бренда Jaguar (-76,7% до 2188 автомобилей), объясняющееся тем, что Jaguar сейчас машин не производит, а распродаёт остатки старого бензинового модельного ряда. Первенца нового модельного ряда Jaguar, который будет состоять исключительно из электромобилей, рынок ждёт с большим скепсисом, но на перекраивание стратегии Jaguar у JLR сейчас просто нет денег.

По данным Bloomberg, руководство JLR не рассчитывает на рост продаж и считает, что для сохранения прибыльности компании достаточно выпускать 300 000 машин в год, притом что часть этого объёма в будущем, скорее всего, возьмут на себя заводы Stellantis. Таким образом, назрела необходимость сократить лишний персонал. В ближайшие два года работы лишаться 4000 сотрудников JLR, всего штат компании сейчас насчитывает порядка 33 000 человек. Увольнения должны позволить JLR сэкономить 1,7 млрд фунтов стерлингов в течение двух лет.

На прошлой неделе JLR представила электрическую версию флагманского внедорожника Range Rover — эта новинка разработана компанией самостоятельно и имеет посредственные технические характеристики в сочетании с откровенно завышенными ценами.

Параллельно в Китае JLR в рамках совместного предприятия с Chery запустила первенца бренда Freelander — большой plug-in гибридный кроссовер Freelander 8, имеющий гораздо более привлекательное, чем у Range Rover Electric, соотношение цены и потребительских качеств. Пока что бренд Freelander представлен только в Китае, но через какой-то время он начнёт осваивать и глобальный рынок, чем ставит под угрозу существование бренда Discovery, у которого по-прежнему нет внятной стратегии развития. В первой половине 2026 календарного года продажи бренда Discovery сократились на 28,1% до 11 052 автомобилей.

производство бизнес заводы Jaguar Land Rover
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1 комментарий
07.09.2026 15:02
Петя Иванов

Сокращения, в основном, коснутся офисных работников и большей частью в ЮК. Профсоюз уже на дыбы.
Продать американцам недешевый рэнг как ещё более дорогой LR надо ещё постараться. У меня есть сомнения. Завести в США продукт Чери под личиной суббренда LR до 29 года невозможно, а после маловероятно.

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