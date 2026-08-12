Новинки ×

Jaguar Type 01 готовится к премьере: теперь рассекречен салон

12.08.2026 332 0 0
Jaguar Type 01 готовится к премьере: теперь рассекречен салон

Мировая премьера новинки пройдёт 6 октября 2026 года в Нью-Йорке, при этом новый прототип британская марка пообещала привезти на выставку Pebble Beach Concours d'Elegance, которая пройдёт в середине текущего месяца.

Бренд Jaguar начал процесс «перезагрузки» в 2021 году, её результатом должен стать переход из премиума в сегмент лакшери. При этом весь прежний модельный ряд Jaguar уже снят с производства: последним конвейер покинул кроссовер F-Pace, финальный экземпляр сошёл с конвейера завода в Солихалле (Великобритания) 19 декабря 2025 года. При этом известно, что первая модель так называемой «новой эпохи» Jaguar появится в продаже не ранее первого полугодия 2027-го.

На фото: прототип Jaguar Type 01

Как Колёса.ру сообщали ранее, роль первенца исполнит полностью электрический либо седан, либо лифтбек, которому присвоили название Type 01: в основу серийной модели ляжет концепт Jaguar Type 00, который был показан в 2024 году. Напомним, этот шоу-кар получил немало критики и стал для компании JLR одной из причин расстаться с Джерри Макговерном, который ранее занимал должность главного дизайнера.

Сейчас британский производитель продолжает готовиться к скорой презентации новинки: уже в конце этой недели новый прототип Jaguar Type 01 будет показан в рамках Pebble Beach Concours d'Elegance, а 6 октября 2026 года серийный вариант, согласно плану, дебютирует в Нью-Йорке. В ходе подготовки к премьере марка сегодня, 12 августа, показала салон Type 01.

Грядущая новинка получила четырёхместную компоновку, причём места, в том числе и второго ряда, отделены друг от друга за счёт центральной перегородки. Она, судя по всему, исполняет и роль подлокотников, а не только помогает делить салон на «четыре отдельных пространства». Не исключено, что этот модуль также используется для хранения вещей, установки портов для зарядки смартфонов. Jaguar Type 01 получил широкие кресла с большими подголовниками и панорамную крышу.

На фото: салон Jaguar Type 01

Перед водителем установлено трёхспицевое многофункциональное рулевое колесо с новым логотипом бренда, а за ним находится довольно большой экран, который, вероятно, исполняет роль как виртуального щитка приборов, так и центрального дисплея информационно-развлекательной системы.

Роль центральной консоли у готовящегося к премьере Jaguar Type 01 исполняет цифровой блок управления, который позволяет менять настройки климатической установки, даёт доступ к функциям, отвечающим за комфорт сидений, а также с его помощью можно управлять акустической системой.

Ещё в верхней части передней панели по центру можно увидеть небольшой экранчик, который получил название ClearSight Rear View Display, на него соответственно выводится изображение с камеры заднего вида. Дело в том, что установка стандартного салонного зеркала для новинки смысла не имеет, так как заднее стекло у новинки отсутствует.

Напомним, в основу серийной версии Jaguar Type 01 ляжет модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture). Известно, что новинка будет полноприводной, в её силовую установку войдут три электромотора и интеллектуальная система управления крутящим моментом, которая оперативно передаёт тягу по необходимости. Совокупная отдача трёхмоторной системы превысит 1000 л.с., а крутящий момент – 1300 Нм. Ёмкость тяговой батареи производитель пока держит в секрете, но сообщает, что дальнобойность без подзарядки будет равна примерно 700 км.

авторынок электромобиль новинки Jaguar Jaguar Type 01

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Может ли моторное масло снизить расход топлива Когда автомобиль начинает потреблять больше топлива, моторное масло обычно оказывается далеко не первым пунктом в списке подозреваемых. Владелец проверяет давление в шинах, свечи, форсунки,... 474 0 0 12.08.2026
Статьи / Грузовики и автобусы Электрические грузовики: неужели это правда выгодно? Похоже, наступает тот самый неловкий момент, когда скептицизм в отношении электромобилей начинает уступать место прагматичному расчету. Опыт ведущих индустриальных держав показывает, что эле... 295 0 0 12.08.2026
Статьи / Колёсная база Почему автомобиль стал расходовать больше топлива: причины и способы решения Заправляться приходится всё чаще, а стрелка уровня топлива падает быстрее, чем настроение после очередного визита на АЗС? Повышенный расход – одна из самых распространённых проблем, с которо... 2523 0 0 10.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 47903 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45072 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 10962 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
6 5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107
4 Офлайн: почему настоящая роскошь будущего – право не обновлять прошивк...
4 «Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Cha...
Новые комментарии
Change privacy settings