Jaguar Type 01 готовится к премьере: теперь рассекречен салон

Мировая премьера новинки пройдёт 6 октября 2026 года в Нью-Йорке, при этом новый прототип британская марка пообещала привезти на выставку Pebble Beach Concours d'Elegance, которая пройдёт в середине текущего месяца.

Бренд Jaguar начал процесс «перезагрузки» в 2021 году, её результатом должен стать переход из премиума в сегмент лакшери. При этом весь прежний модельный ряд Jaguar уже снят с производства: последним конвейер покинул кроссовер F-Pace, финальный экземпляр сошёл с конвейера завода в Солихалле (Великобритания) 19 декабря 2025 года. При этом известно, что первая модель так называемой «новой эпохи» Jaguar появится в продаже не ранее первого полугодия 2027-го.

На фото: прототип Jaguar Type 01

Как Колёса.ру сообщали ранее, роль первенца исполнит полностью электрический либо седан, либо лифтбек, которому присвоили название Type 01: в основу серийной модели ляжет концепт Jaguar Type 00, который был показан в 2024 году. Напомним, этот шоу-кар получил немало критики и стал для компании JLR одной из причин расстаться с Джерри Макговерном, который ранее занимал должность главного дизайнера.

Сейчас британский производитель продолжает готовиться к скорой презентации новинки: уже в конце этой недели новый прототип Jaguar Type 01 будет показан в рамках Pebble Beach Concours d'Elegance, а 6 октября 2026 года серийный вариант, согласно плану, дебютирует в Нью-Йорке. В ходе подготовки к премьере марка сегодня, 12 августа, показала салон Type 01.

Грядущая новинка получила четырёхместную компоновку, причём места, в том числе и второго ряда, отделены друг от друга за счёт центральной перегородки. Она, судя по всему, исполняет и роль подлокотников, а не только помогает делить салон на «четыре отдельных пространства». Не исключено, что этот модуль также используется для хранения вещей, установки портов для зарядки смартфонов. Jaguar Type 01 получил широкие кресла с большими подголовниками и панорамную крышу.

На фото: салон Jaguar Type 01

Перед водителем установлено трёхспицевое многофункциональное рулевое колесо с новым логотипом бренда, а за ним находится довольно большой экран, который, вероятно, исполняет роль как виртуального щитка приборов, так и центрального дисплея информационно-развлекательной системы.

Роль центральной консоли у готовящегося к премьере Jaguar Type 01 исполняет цифровой блок управления, который позволяет менять настройки климатической установки, даёт доступ к функциям, отвечающим за комфорт сидений, а также с его помощью можно управлять акустической системой.

Ещё в верхней части передней панели по центру можно увидеть небольшой экранчик, который получил название ClearSight Rear View Display, на него соответственно выводится изображение с камеры заднего вида. Дело в том, что установка стандартного салонного зеркала для новинки смысла не имеет, так как заднее стекло у новинки отсутствует.

Напомним, в основу серийной версии Jaguar Type 01 ляжет модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture). Известно, что новинка будет полноприводной, в её силовую установку войдут три электромотора и интеллектуальная система управления крутящим моментом, которая оперативно передаёт тягу по необходимости. Совокупная отдача трёхмоторной системы превысит 1000 л.с., а крутящий момент – 1300 Нм. Ёмкость тяговой батареи производитель пока держит в секрете, но сообщает, что дальнобойность без подзарядки будет равна примерно 700 км.