Новый Range Rover Evoque ожидается в конце 2027 года, версии с ДВС не исключены

Младший кроссовер Range Rover перейдёт в третье поколение примерно через два года, он дебютирует как электромобиль, но его платформа EMA также рассчитана на plug-in гибридные силовые установки с компактным бензиновым двигателем в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Актуальный Range Rover Evoque второго поколения выпускается с 2018 года, последний рестайлинг он пережил в 2023 году, чисто электрических версий у него нет. По данным британского журнала Autocar, Range Rover Evoque третьего поколения справит премьеру в конце 2027 года, но в продажу поступит в лучшем случае в 2028 году (то есть, может быть, и позже).

ктуальный Range Rover Evoque второго поколения 1 / 3 ктуальный Range Rover Evoque второго поколения 2 / 3 ктуальный Range Rover Evoque второго поколения 3 / 3

В основу «третьего» Range Rover Evoque ляжет платформа EMA (Electrified Modular Architecture), которую также получат более крупный Range Rover Velar второго поколения, Land Rover Discovery Sport второго поколения и совершенно новый Land Rover Defender Sport. В отличие от Range Rover Velar, который в новом поколении превратится в кросс-универсал, новый Evoque сохранит пропорции кроссовера, но размещённая в полу 800-вольтовая батарея заметно увеличит ему колёсную базу, салон соответственно станет более просторным.

Платформа EMA изначально задумывалась как чисто электромобильная, однако начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили побудило компанию JLR предусмотреть для неё установку бензинового двигателя в качестве удлинителя электрического запаса хода — такого сорта силовые установки сегодня широко распространены в Китае. Тем не менее дебютирует новый Range Rover Evoque именно как электромобиль с расчётом завоевать сердца европейской и прежде всего родной, британской аудитории, которую покупать «электрички» подталкивает законодательство.

Пока неизвестно, будут ли Великобритания и Евросоюз отменять намеченный бан машин с ДВС (в 2030 и в 2035 годах соответственно) или разрешат ещё какое-то время использовать ДВС в составе plug-in гибридных силовых установок, но ясно, что гибридные версии нового Evoque в любом случае смогут существенно повысить его рыночный потенциал в других регионах, особенно в Северной Америке.

Выход на рынок «третьего» Evoque не будет означать мгновенную отставку кроссовера второго поколения, его выпуск может продолжиться параллельно с новым кроссовером, чтобы у бренда Range Rover был максимально широкий охват на рынке по части силовых установок. Evoque второго поколения можно по-прежнему приобрести в том числе с дизельным двигателем.

Дебют Evoque третьего поколения станет завершающим актом очередного цикла обновления модельной линейки Range Rover, генеральная тема которого — это электромобили. Электрические Range Rover и новый Range Rover Velar ожидаются в следующем году, в начале 2027 года появится электрический Range Rover Sport, при этом электрический Range Rover и Range Rover Sport выйдут в составе текущих поколений одноимённых «углеводородных» моделей, то есть версии с ДВС никуда не денутся.

