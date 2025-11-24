Гибридные авто ×
  • Новый Range Rover Evoque ожидается в конце 2027 года, версии с ДВС не исключены

Новый Range Rover Evoque ожидается в конце 2027 года, версии с ДВС не исключены

24.11.2025 535 1 0

Младший кроссовер Range Rover перейдёт в третье поколение примерно через два года, он дебютирует как электромобиль, но его платформа EMA также рассчитана на plug-in гибридные силовые установки с компактным бензиновым двигателем в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Актуальный Range Rover Evoque второго поколения выпускается с 2018 года, последний рестайлинг он пережил в 2023 году, чисто электрических версий у него нет. По данным британского журнала Autocar, Range Rover Evoque третьего поколения справит премьеру в конце 2027 года, но в продажу поступит в лучшем случае в 2028 году (то есть, может быть, и позже).

ктуальный Range Rover Evoque второго поколения
1 / 3
ктуальный Range Rover Evoque второго поколения
2 / 3
ктуальный Range Rover Evoque второго поколения
3 / 3

В основу «третьего» Range Rover Evoque ляжет платформа EMA (Electrified Modular Architecture), которую также получат более крупный Range Rover Velar второго поколения, Land Rover Discovery Sport второго поколения и совершенно новый Land Rover Defender Sport. В отличие от Range Rover Velar, который в новом поколении превратится в кросс-универсал, новый Evoque сохранит пропорции кроссовера, но размещённая в полу 800-вольтовая батарея заметно увеличит ему колёсную базу, салон соответственно станет более просторным.

Платформа EMA изначально задумывалась как чисто электромобильная, однако начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили побудило компанию JLR предусмотреть для неё установку бензинового двигателя в качестве удлинителя электрического запаса хода — такого сорта силовые установки сегодня широко распространены в Китае. Тем не менее дебютирует новый Range Rover Evoque именно как электромобиль с расчётом завоевать сердца европейской и прежде всего родной, британской аудитории, которую покупать «электрички» подталкивает законодательство.

Пока неизвестно, будут ли Великобритания и Евросоюз отменять намеченный бан машин с ДВС (в 2030 и в 2035 годах соответственно) или разрешат ещё какое-то время использовать ДВС в составе plug-in гибридных силовых установок, но ясно, что гибридные версии нового Evoque в любом случае смогут существенно повысить его рыночный потенциал в других регионах, особенно в Северной Америке.

Выход на рынок «третьего» Evoque не будет означать мгновенную отставку кроссовера второго поколения, его выпуск может продолжиться параллельно с новым кроссовером, чтобы у бренда Range Rover был максимально широкий охват на рынке по части силовых установок. Evoque второго поколения можно по-прежнему приобрести в том числе с дизельным двигателем.

Дебют Evoque третьего поколения станет завершающим актом очередного цикла обновления модельной линейки Range Rover, генеральная тема которого — это электромобили. Электрические Range Rover и новый Range Rover Velar ожидаются в следующем году, в начале 2027 года появится электрический Range Rover Sport, при этом электрический Range Rover и Range Rover Sport выйдут в составе текущих поколений одноимённых «углеводородных» моделей, то есть версии с ДВС никуда не денутся.

кроссовер слухи электромобиль новинки гибридные авто Land Rover Land Rover Range Rover Evoque

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.11.2025 21:05
Ярослав

Ходят слухи, что британское правительство хочет национализировать JLR. К слову, это крупнейший автопроизводитель Соединённого Королевства.

Новые статьи

Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 1364 3 0 24.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили быстро теряют в цене Стоны о том, что купить «китайца» проще, чем продать его потом на вторичном рынке, слышны не только из каждого утюга, но и из любого другого бытового прибора. И вроде бы отчасти это даже пох... 1074 6 1 24.11.2025
Статьи / История Осталось ныне только имя: безумно дорогой и никому не нужный Desande Roadster DAF и Spyker – вот, пожалуй, и всё, что приходит на ум, если речь заходит о голландском автопроме. Причем второе вспомнят не все, а только знатоки. Однако список голландских, вернее, нидерла... 776 3 0 23.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 47970 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 16992 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16019 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
33 Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный...
10 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
6 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
Новые комментарии
Change privacy settings