ДВС ×
09.04.2026 96 0 0
Спортседан Subaru WRX STI Sport# с механической коробкой вышел на домашний рынок

Модель будет выпущена лимитированным тиражом – всего 600 экземпляров, стоимость известна – 6 105 000 иен (эквивалентно примерно 2,98 млн рублей по текущему курсу).

История модели под названием Subaru WRX насчитывает уже не одно десятилетие. Актуальный спортседан дебютировал в Штатах в начале осени 2021-го, а версия, предназначенная для домашнего рынка, дебютировала в конце ноября того же года. Отметим, полноценной STI-модификации у этой модели нет, но компания с завидной периодичностью разрабатывает особенные версии WRX, одна из них сегодня поступила в продажу в Японии.

На фото: Subaru WRX STI Sport#

Речь идёт о лимитированной серии Subaru WRX STI Sport#, который будет реализован на домашнем рынке тиражом в 600 экземпляров, причём традиционно для Японии право на покупку такой четырёхдверки будет разыгрываться с помощью лотереи. Цена особенного варианта составляет 6 105 000 иен, что эквивалентно примерно 2,98 млн рублей по текущему курсу.

1 / 2
2 / 2

Subaru презентовала лимитированную спецверсию WRX STI Sport# в рамках автосалона в Токио, которые прошёл в январе 2026 года. Её главной особенностью является шестиступенчатая механическая коробка передач, которая не предлагается стандартной версии этого седана. Двигатель модернизирован, но его характеристики остались прежними.

1 / 2
2 / 2

Напомним, у обычного спортивного седана, предназначенного для домашнего рынка, под капотом располагается четырёхцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом объёмом 2,4 литра. Его максимальная отдача составляет 275 л.с., а крутящий момент – 375 Нм. В пару к этому двигателю у стандартной версии идёт только вариатор.

1 / 2
2 / 2

У спецверсии Subaru WRX STI Sport# есть несколько отличий во внешности. Спортседан получил 19-дюймовые легкосплавные диски матово-серого цвета, обутые в комплект шин Bridgestone Potenza S007, а также эмблемы с названием подразделения STI (Subaru Tecnica International). На кромке крышки багажника установлен стандартный небольшой спойлер (у ряда других спецверсий модели на корме находится антикрыло).

1 / 2
2 / 2

Ещё модели за доплату предлагается пакет STI aero, включающий в себя иные передний и задний бамперы, а также боковые юбки, выполненные либо в чёрном, либо в вишнево-красном цвете. Кузов предлагается в таких оттенках как WR Blue Pearl, Ceramic White и Sunrise Yellow, причём за последний придётся доплатить. WRX STI Sport# снабдили иными амортизаторами и улучшенной тормозной системой Brembo с золотистыми суппортами – шестипоршневыми спереди и двухпоршневыми сзади.

На фото: салон Subaru WRX STI Sport#

В салоне в качестве стандартного оснащения установлены спортивные кресла Recaro, а на их подголовниках есть логотипы STI. Конечно же, выделяется и отделанный кожей рычаг механической коробки передач, причём он может быть оформлен в нескольких вариантах. За доплату ещё предлагаются напольные коврики, тоже получившие эмблемы STI.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, в начале прошлого года компания показала спецверсию Subaru WRX STI S210 (была выпущена тиражом 500 экземпляров). В списке её особенностей числился форсированный мотор объёмом 2,4 литра: вместо 275 л.с. он выдавал 300 «лошадок».

седан Япония авторынок ДВС Subaru Subaru WRX
Обновлено 10.04.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings