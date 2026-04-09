Спортседан Subaru WRX STI Sport# с механической коробкой вышел на домашний рынок

История модели под названием Subaru WRX насчитывает уже не одно десятилетие. Актуальный спортседан дебютировал в Штатах в начале осени 2021-го, а версия, предназначенная для домашнего рынка, дебютировала в конце ноября того же года. Отметим, полноценной STI-модификации у этой модели нет, но компания с завидной периодичностью разрабатывает особенные версии WRX, одна из них сегодня поступила в продажу в Японии.

Речь идёт о лимитированной серии Subaru WRX STI Sport#, который будет реализован на домашнем рынке тиражом в 600 экземпляров, причём традиционно для Японии право на покупку такой четырёхдверки будет разыгрываться с помощью лотереи. Цена особенного варианта составляет 6 105 000 иен, что эквивалентно примерно 2,98 млн рублей по текущему курсу.

Subaru презентовала лимитированную спецверсию WRX STI Sport# в рамках автосалона в Токио, которые прошёл в январе 2026 года. Её главной особенностью является шестиступенчатая механическая коробка передач, которая не предлагается стандартной версии этого седана. Двигатель модернизирован, но его характеристики остались прежними.

Напомним, у обычного спортивного седана, предназначенного для домашнего рынка, под капотом располагается четырёхцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом объёмом 2,4 литра. Его максимальная отдача составляет 275 л.с., а крутящий момент – 375 Нм. В пару к этому двигателю у стандартной версии идёт только вариатор.

У спецверсии Subaru WRX STI Sport# есть несколько отличий во внешности. Спортседан получил 19-дюймовые легкосплавные диски матово-серого цвета, обутые в комплект шин Bridgestone Potenza S007, а также эмблемы с названием подразделения STI (Subaru Tecnica International). На кромке крышки багажника установлен стандартный небольшой спойлер (у ряда других спецверсий модели на корме находится антикрыло).

Ещё модели за доплату предлагается пакет STI aero, включающий в себя иные передний и задний бамперы, а также боковые юбки, выполненные либо в чёрном, либо в вишнево-красном цвете. Кузов предлагается в таких оттенках как WR Blue Pearl, Ceramic White и Sunrise Yellow, причём за последний придётся доплатить. WRX STI Sport# снабдили иными амортизаторами и улучшенной тормозной системой Brembo с золотистыми суппортами – шестипоршневыми спереди и двухпоршневыми сзади.

В салоне в качестве стандартного оснащения установлены спортивные кресла Recaro, а на их подголовниках есть логотипы STI. Конечно же, выделяется и отделанный кожей рычаг механической коробки передач, причём он может быть оформлен в нескольких вариантах. За доплату ещё предлагаются напольные коврики, тоже получившие эмблемы STI.

Напомним, в начале прошлого года компания показала спецверсию Subaru WRX STI S210 (была выпущена тиражом 500 экземпляров). В списке её особенностей числился форсированный мотор объёмом 2,4 литра: вместо 275 л.с. он выдавал 300 «лошадок».