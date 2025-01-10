Седан Subaru WRX обзавёлся особенной версией STI S210 с форсированным мотором

Как мы отмечали ранее, история Subaru WRX насчитывает уже не одно десятилетие. Нынешний «заряженный» седан был представлен в США в начале осени 2021-го, а версия, предназначенная для домашнего рынка, дебютировала позже – в конце ноября того же года. Этой четырёхдверке присвоили дополнительный индекс – S4. При этом полноценной STI-модификации у модели нет, однако периодически компания выпускает особые «подогретые» версии WRX.
Новый вариант, который японская компания привезла на автосалон в Токио, получил название Subaru WRX STI S210. Производитель назвал этот спорт-седан «вершиной комплектации STI-автомобилей» и отметил, что он отличается от «обычного» исполнения за счёт улучшенных характеристик, пересмотренного шасси и изменённого стиля. Известно, что очередную спецверсию выпустят лимитированным тиражом – он будет насчитывать всего 500 экземпляров.
В основе новой версии лежит исполнение Subaru WRX S4 STI Sport♯, но эта четырёхдверка получила ряд изменений, на которые создателей «вдохновил» гоночный автомобиль WRX NBR Challenge, участвующий в гонке «24 часа Нюрбургринга».
Главным изменением варианта с прибавкой STI S210 является форсированный четырёхцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом объёмом 2,4 литра. Его мощность подросла с 275 л.с. у «обычной» версии до 300 л.с. у нового «горячего» варианта. В Subaru рассказали о том, что увеличения показателя удалось добиться с помощью новой системы впрыска и обновлённого блока управления двигателем. При этом максимальный крутящий момент остался прежним – 375 Нм. В пару предлагается перенастроенный вариатор Subaru Performance Transmission.
Помимо этого, спецверсию снабдили модернизированным шасси. Речь идёт о перенастроенной адаптивной подвеске, более жёстких втулках заднего стабилизатора, а также о тормозах Brembo с шестипоршневыми суппортами, которые установлены спереди.
Subaru WRX STI S210 снабдили аэродинамическими элементами, в том числе большим карбоновым антикрылом, сделанным из того же материала передним сплиттером, боковыми юбками и внушительным задним диффузором – все перечисленные элементы выполнены в чёрном цвете. Нижнюю кромку решётки радиатора подчёркивает яркая тонкая красная линия. В профиль можно увидеть 19-дюймовые колёсные диски STI Flexible Performance от BBS. В салоне спецверсии установлены спортивные кресла Recaro, отделанные чёрной кожей с красными вставками и такого же цвета ремнями безопасности.
Известно, что в продаже такие спорт-седаны появятся грядущей весной. Не исключено, что право на покупку традиционно разыграют между желающими на аукционе. Цену Subaru WRX STI S210 в компании не обнародовали.
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