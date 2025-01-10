Седан Subaru WRX обзавёлся особенной версией STI S210 с форсированным мотором

Японская компания выпустит эту новинку лимитированным тиражом – всего 500 экземпляров. В продаже такие спорт-седаны появятся грядущей весной, не исключено, что право на покупку традиционно разыграют на аукционе.

Как мы отмечали ранее, история Subaru WRX насчитывает уже не одно десятилетие. Нынешний «заряженный» седан был представлен в США в начале осени 2021-го, а версия, предназначенная для домашнего рынка, дебютировала позже – в конце ноября того же года. Этой четырёхдверке присвоили дополнительный индекс – S4. При этом полноценной STI-модификации у модели нет, однако периодически компания выпускает особые «подогретые» версии WRX.

На фото: Subaru WRX STI S210

Новый вариант, который японская компания привезла на автосалон в Токио, получил название Subaru WRX STI S210. Производитель назвал этот спорт-седан «вершиной комплектации STI-автомобилей» и отметил, что он отличается от «обычного» исполнения за счёт улучшенных характеристик, пересмотренного шасси и изменённого стиля. Известно, что очередную спецверсию выпустят лимитированным тиражом – он будет насчитывать всего 500 экземпляров.

В основе новой версии лежит исполнение Subaru WRX S4 STI Sport♯, но эта четырёхдверка получила ряд изменений, на которые создателей «вдохновил» гоночный автомобиль WRX NBR Challenge, участвующий в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Главным изменением варианта с прибавкой STI S210 является форсированный четырёхцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом объёмом 2,4 литра. Его мощность подросла с 275 л.с. у «обычной» версии до 300 л.с. у нового «горячего» варианта. В Subaru рассказали о том, что увеличения показателя удалось добиться с помощью новой системы впрыска и обновлённого блока управления двигателем. При этом максимальный крутящий момент остался прежним – 375 Нм. В пару предлагается перенастроенный вариатор Subaru Performance Transmission.

Помимо этого, спецверсию снабдили модернизированным шасси. Речь идёт о перенастроенной адаптивной подвеске, более жёстких втулках заднего стабилизатора, а также о тормозах Brembo с шестипоршневыми суппортами, которые установлены спереди.

На фото: салон Subaru WRX STI S210

Subaru WRX STI S210 снабдили аэродинамическими элементами, в том числе большим карбоновым антикрылом, сделанным из того же материала передним сплиттером, боковыми юбками и внушительным задним диффузором – все перечисленные элементы выполнены в чёрном цвете. Нижнюю кромку решётки радиатора подчёркивает яркая тонкая красная линия. В профиль можно увидеть 19-дюймовые колёсные диски STI Flexible Performance от BBS. В салоне спецверсии установлены спортивные кресла Recaro, отделанные чёрной кожей с красными вставками и такого же цвета ремнями безопасности.

Известно, что в продаже такие спорт-седаны появятся грядущей весной. Не исключено, что право на покупку традиционно разыграют между желающими на аукционе. Цену Subaru WRX STI S210 в компании не обнародовали.