Новинки ×
  • Доступен после выигрыша в лотерее: Subaru показала особенный седан WRX S4 STI Sport♯

Доступен после выигрыша в лотерее: Subaru показала особенный седан WRX S4 STI Sport♯

12.01.2024 55 0 0

Тираж специальной серии такой четырёхдверки будет ограничен 500 экземпляров, все они будут проданы на домашнем рынке.

Японская компания выпускает модель WRX / Impreza WRX с 1992 года (в отдельную модель седан превратился в 2014-м). Дебют актуального «заряженного» седана Subaru WRX прошёл в США в начале осени 2021 года. Вариант, предназначенный для домашнего рынка, появился позже, в конце ноября того же года: такой четырёхдверке присвоили имя WRX S4.

На фото: Subaru WRX S4 STI Sport♯

Сейчас у «японки» есть несколько спецверсий, теперь этот список пополнила ещё одна – WRX S4 STI Sport♯. В основу этой лимитированной серии легло штатное исполнение WRX S4 STI Sport R EX, которое тоже присутствует только на домашнем рынке. Subaru анонсировала новинку ещё в декабре прошлого года, её официальная презентация прошла сегодня в рамках стартовавшего Токийского автосалона.

Известно, что тираж Subaru WRX S4 STI Sport♯ будет ограничен: компания намерена выпустить всего 500 экземпляров, которые будут проданы на японском рынке. В компании ожидают, что спрос превысит предложение, поэтому за возможность купить новинку клиентам придётся побороться – победители будут определены с помощью лотереи, она продлится с 12 по 28 января.

Визуально Subaru WRX S4 STI Sport♯ отличается за счёт нескольких деталей. Такой «горячий» седан снабдили комплектом новых 19-дюймовых кованых колёсных дисков BBS с рисунком в виде тонких раздвоенных спиц. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 5. Ещё у спецверсии слегка изменена решётка радиатора, на которой по-прежнему красуется шильдик STI красного цвета.

Ещё спорт-седан получил затемненные значки, чёрный спойлер на кромке крышки багажника и такого же цвета корпуса наружных зеркал и антенну «акулий плавник». Кроме того, модель снабдили опорной планкой под капотом и планкой жёсткости в задней части конструкции. Цвет кузова – Offshore Blue Metallic – представленная четырёхдверка позаимствовала у спортивного универсала Levorg STI.

Есть изменения и в интерьере WRX S4 STI Sport♯: «особенный» седан получил рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей с серебристой прострочкой; ещё в списке новые спортивные передние кресла Recaro, которые получили обивку из тонкой замши с контрастной прострочкой. Этим же материалом отделаны подлокотники, центральная консоль и часть приборной панели.

На фото: саолон Subaru WRX S4 STI Sport♯
1 / 2
На фото: саолон Subaru WRX S4 STI Sport♯
2 / 2

«Начинка» у этого седана стандартная, так что под капотом Subaru WRX S4 STI Sport♯ оказался знакомый японцам четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,4 литра, его отдача равна 275 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. В пару к нему предлагается безальтернативный вариатор.

Цена этой новинки уже известна: выигравшим в лотерее, которых объявят 1 февраля, предложат заплатить за седан 6 237 000 иен, что эквивалентно примерно 3,88 млн рублей по текущему курсу (или 43,2 тыс. долларов).

седан Япония спортивные авто новинки Subaru Subaru WRX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Нелепо дорогой прогресс: какие современные опции способны разорить при поломке Всегда есть те, кто любит новые автомобили, и те, кто вздыхает о старых. Понять можно и первых, и вторых: в новых машинах есть много полезного, в старых – то, что называют душой. Душа – это,... 405 0 1 12.01.2024
Статьи / Гаджеты Добавим мощности: как заставить работать бесполезный 12-вольтовый автопылесос Купили 12-вольтовый автопылесос (или вам его подарили) – а он бестолковый и слабосильный? Неудивительно: таким он и должен быть, физику не обманешь! Теперь его можно разве что выставить за к... 1827 1 1 10.01.2024
Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать... 692 0 6 09.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13636 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7851 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 6980 14 2 04.09.2023
Change privacy settings