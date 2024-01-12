Доступен после выигрыша в лотерее: Subaru показала особенный седан WRX S4 STI Sport♯

Тираж специальной серии такой четырёхдверки будет ограничен 500 экземпляров, все они будут проданы на домашнем рынке.

Японская компания выпускает модель WRX / Impreza WRX с 1992 года (в отдельную модель седан превратился в 2014-м). Дебют актуального «заряженного» седана Subaru WRX прошёл в США в начале осени 2021 года. Вариант, предназначенный для домашнего рынка, появился позже, в конце ноября того же года: такой четырёхдверке присвоили имя WRX S4.

На фото: Subaru WRX S4 STI Sport♯

Сейчас у «японки» есть несколько спецверсий, теперь этот список пополнила ещё одна – WRX S4 STI Sport♯. В основу этой лимитированной серии легло штатное исполнение WRX S4 STI Sport R EX, которое тоже присутствует только на домашнем рынке. Subaru анонсировала новинку ещё в декабре прошлого года, её официальная презентация прошла сегодня в рамках стартовавшего Токийского автосалона.



Известно, что тираж Subaru WRX S4 STI Sport♯ будет ограничен: компания намерена выпустить всего 500 экземпляров, которые будут проданы на японском рынке. В компании ожидают, что спрос превысит предложение, поэтому за возможность купить новинку клиентам придётся побороться – победители будут определены с помощью лотереи, она продлится с 12 по 28 января.



Визуально Subaru WRX S4 STI Sport♯ отличается за счёт нескольких деталей. Такой «горячий» седан снабдили комплектом новых 19-дюймовых кованых колёсных дисков BBS с рисунком в виде тонких раздвоенных спиц. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 5. Ещё у спецверсии слегка изменена решётка радиатора, на которой по-прежнему красуется шильдик STI красного цвета.



Ещё спорт-седан получил затемненные значки, чёрный спойлер на кромке крышки багажника и такого же цвета корпуса наружных зеркал и антенну «акулий плавник». Кроме того, модель снабдили опорной планкой под капотом и планкой жёсткости в задней части конструкции. Цвет кузова – Offshore Blue Metallic – представленная четырёхдверка позаимствовала у спортивного универсала Levorg STI.



Есть изменения и в интерьере WRX S4 STI Sport♯: «особенный» седан получил рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей с серебристой прострочкой; ещё в списке новые спортивные передние кресла Recaro, которые получили обивку из тонкой замши с контрастной прострочкой. Этим же материалом отделаны подлокотники, центральная консоль и часть приборной панели.



На фото: саолон Subaru WRX S4 STI Sport♯ 1 / 2 На фото: саолон Subaru WRX S4 STI Sport♯ 2 / 2

«Начинка» у этого седана стандартная, так что под капотом Subaru WRX S4 STI Sport♯ оказался знакомый японцам четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,4 литра, его отдача равна 275 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. В пару к нему предлагается безальтернативный вариатор.



Цена этой новинки уже известна: выигравшим в лотерее, которых объявят 1 февраля, предложат заплатить за седан 6 237 000 иен, что эквивалентно примерно 3,88 млн рублей по текущему курсу (или 43,2 тыс. долларов).