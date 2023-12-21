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Subaru дразнит тизером «горячего» седана WRX S4 STI Sport♯

21.12.2023 75 0 0

Премьера прототипа новинки пройдёт в рамках Токийского автосалона, который откроет свои двери на второй неделе января 2024 года.

Актуальный «заряженный» седан Subaru WRX дебютировал в Штатах в начале осени 2021 года (до 2014 года модель на этом рынке называлась Impreza WRX). Версия этого спорткара для Японии дебютировала в конце ноября того же года, здесь четырёхдверка получила имя WRX S4.

Тизер прототипа Subaru WRX S4 STI Sport♯
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Тизер прототипа Subaru WRX S4 STI Sport♯
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Напомним, во внешности японской версии «заряженного» седана отличий от американского варианта практически нет. В качестве исключений можно назвать только красный шильдик STI (Subaru Tecnica International) и оформленное «под хром» местное название S4 они расположены на крышке багажника по бокам от места для крепления номера.

Сейчас японская компания готовит особую версию «заряженного» седана – её прототип получил название Subaru WRX S4 STI Sport♯. До его дебюта осталось меньше месяца: полноценная премьера пройдёт в рамках Токийского автосалона, который стартует 12 января следующего года.

На фото: Subaru WRX S4 STI Sport R (версия для японского рынка)

Пока что Subaru показала всего один тизер прототипа, на нём запечатлена корма четырёхдверки. В основу будущей новинки легла флагманская версия модели в Японии – WRX S4 STI Sport R. Судя по снимку, анонсированный прототип получил колёсные диски иного дизайна, а его «утиный хвост» на крышке багажника имеет изменённую форму. Ещё к списку отличий можно отнести оформленные в чёрном цвете шильдики WRX и S4.

В Subaru обозначили, что «заряженный» седан, прототипом которого является S4 STI Sport♯, окажется лимитированной серией, которая будет предназначена для домашнего рынка. В компании пообещали модели «улучшенную управляемость» и «ощущение вождения премиум-класса», вероятно, намекая на то, что будет произведена модернизация шасси.

Под капотом изменений ждать не стоит. Актуальный «горячий» полноприводный седан в Японии предлагается с четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра, его отдача составляет 275 л.с., а максимальный крутящий момент равен 375 Нм. В пару к нему предлагается безальтернативный бесступенчатый автомат.

На фото: салон Subaru WRX S4 STI Sport R

В рамках автосалона в Токио японская компания покажет и другие экспонаты. Их роли исполнят BRZ STI Sport, который снабдили карбоновым задним спойлером, Levorg Layback STI Performance с новыми спортивными аксессуарами, а также три гоночных автомобиля – BRZ GT300 (из чемпионата Super GT), концепт BRZ CNF от Team SDA Engineering (из серии Super Taikyu 2023) и WRX NBR Challenge (в спецификации 2024 года).

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