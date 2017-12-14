На японский рынок выходит Freed с тюнинг-пакетом Modulo X. Модель доступна с бензиновым двигателем или гибридной установкой.

Вэн Honda Freed Modulo X получил более агрессивный передний бампер, круглые светодиодные противотуманки с расположенными над ними горизонтальными полосками ДХО, другую радиаторную решетку, задний диффузор и большой спойлер. Также в арсенале новинки значатся 15-дюймовые колесные диски особого дизайна. Кроме того, у модели перенастроили подвеску.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В салоне – отделка черной кожей и эксклюзивные коврики, на креслах имеются вставки из ткани коричневого цвета. Еще в список оборудования «японца» вошли мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, видеорегистратор. Плюс компактвэн оснащен пакетом Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы обнаружения пешеходов, распознавания дорожных знаков, предотвращения фронтальных столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения).

1 / 2 2 / 2

Honda Freed доступен с бензиновым двигателем 1.5 мощностью 131 л.с., укомплектованным вариатором, а также с гибридной силовой установкой, состоящей из работающего по циклу Аткинсона 110-сильного мотора 1.5, 30-сильного электродвигателя и «робота» с двойным сцеплением.

Freed Modulo X предлагается в 6- или 7-местном исполнении, цена стартует с отметки в 2 830 680 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 477 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, Honda Freed нового поколения дебютировал в прошлом году. За пределами Японии модель не продают.