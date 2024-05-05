Покупка автомобиля после такси или каршеринга

Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является история его эксплуатации. Эти сведения можно найти на специальных платформах, которые предоставляют пользователям подробную информацию об истории машины, включая ее использование в такси и каршеринге. При принятии решения о покупке такого автомобиля нужно учитывать ряд специфических факторов. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки автомобилей, собрали несколько рекомендаций для спокойного приобретения машины, которая ранее использовалась в такси или каршеринге.

Фактор №1: Проверка документов

Это правило актуально при выборе любого автомобиля, особенно с пробегом. Во-первых, необходимо удостовериться, что автомобиль не находится в залоге. Эта информация содержится в базах данных Федеральной нотариальной палаты и Национального бюро кредитных историй.

Во-вторых, важно проверить, есть ли у машины ограничения на регистрационные действия в ГИБДД, которые накладываются, как правило, за неоплаченные штрафы или налоги. Несмотря на то, что службы такси и каршеринга обычно следят за своим автопарком и регулярно оплачивают все штрафы и налоги, некоторые случаи могут быть упущены.

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Кроме того, стоит посмотреть, был ли автомобиль в лизинге. Каршеринговые компании или агрегаторы такси часто берут автомобили в лизинг, так как это позволяет им владеть надежными современными машинами без необходимости их покупать. При этом если автомобиль был в лизинге, то вполне возможно, что им все еще владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, то машину тоже не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

Для того, чтобы не собирать разрозненные данные о юридическом прошлом автомобиля самостоятельно, существуют специальные сервисы.

Фактор №2: Наличие в истории автомобиля сведений о ДТП

Ввиду того, что такси и каршерингом на ежедневной основе пользуются водители с различным уровнем культуры вождения, такие машины порой попадают в ДТП. Поэтому перед приобретением такого автомобиля необходимо узнать, становился ли он участником аварий и какие элементы транспортного средства были повреждены.

При помощи специальных платформ можно проверить, в какую сумму страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление машины после ДТП. Часто это помогает узнать даже о тех авариях, которые не попали в базу ГИБДД.

Фактор №3: Состояние экстерьера и интерьера автомобиля

Автомобиль, который используется в такси или каршеринге, подлежит активной ежедневной эксплуатации. Салон страдает от большого потока людей, поэтому стоит уделить особое внимание осмотру транспорта перед покупкой.

Интерьер следует проверить на предмет изношенности – насколько стерта обивка руля и кресел. Резкий запах автомобильной косметики может говорить о том, что предыдущий владелец пытается скрыть какие-то проблемы в салоне. Также необходимо проверить целостность и качество крепления пластиковых деталей, накладок и потолка, протестировать регулировку сидений, работоспособность и состояние ремней безопасности.

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Касаемо экстерьера, хорошей идеей станет покупка толщиномера, чтобы проверить толщину лакокрасочного покрытия машины, уделяя особое внимание крыше, стойкам и дверным проемам как частям, наиболее подверженным износу в такси и каршеринге. Если выясняется, что толщина лакокрасочного покрытия на этих элементах автомобиля превышает заводские нормы (обычно не больше 150 микрон), это может указывать на серьезное ДТП в прошлом. Окрашивание других частей автомобиля реже является поводом для беспокойства, поскольку многие владельцы такси и каршеринга перекрашивают автомобиль даже из-за небольшой царапины. Подтеки краски могут свидетельствовать о некачественном ремонте, поэтому на это тоже нужно обращать внимание.

Фактор №4: Работа внутренних систем

Машины в такси и каршеринге много времени проводят в пробках, от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Чтобы протестировать работу мотора такого автомобиля, можно на какое-то время оставить его заведенным и удостовериться, что на нем нет подтеков масла и антифриза. Пока работает двигатель, обратите внимание на цвет выхлопных газов: тёмный плотный дым может быть признаком серьезных проблем. Также для оценки работы двигателя стоит проверить, нет ли громких звуков и сильных вибраций. Перед покупкой такого авто необходимо в обязательном порядке провести тест-драйв. Причем желательно проехать по плохой дороге, чтобы оценить работу подвески. Все это поможет отследить уровень изношенности внутренних систем авто из такси и каршеринга.

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Найти подходящий автомобиль из такси и каршеринга бывает трудно, но специализированные сервисы с информацией об истории машины и внимательная оценка состояния транспорта помогут вам сделать правильный выбор.