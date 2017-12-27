Минпромторг: рост российского автопрома в 2018 году ожидается на уровне 10%

За 11 месяцев текущего года производство нового легкового автомобильного транспорта увеличилось на 22,3 процента и составило 1,3 миллиона единиц, по данным Росстата.

В Министерстве промышленности и торговли РФ ожидают, что производство в автомобилестроении страны в следующем году вырастет на 10 процентов. Такой прогноз сделал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.

По словам Мантурова, заложенного объема государственных субсидий автостроительной отрасли в бюджете на следующий год хватит для увеличения показателей выпуска 2017 года на 10 процентов. Несмотря на сокращение дотаций почти в два раза, все государственные меры поддержки автопрома, которые были в текущем году, сохранятся и на следующие 12 месяцев.

«Результат этого года говорит о том, что в целом рынок начинает восстанавливаться. В этом году практически каждый второй автомобиль, реализованный на рынке — это за счет государственной поддержки. Сохранив определенный объем поддержки по следующему году, меньший в 2 раза практически, чем в этом году, мы должны обеспечить сохранение этой положительной тенденции, которая сложилась в этом году», — заявил министр.

На следующий год государство оставит следующие программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Свое дело» «Русский фермер», «Русский тягач», автокредитование и автолизинг.

Ранее стало известно, что Минпромторг планирует помочь в выпуске машин на сжиженном газе в РФ.