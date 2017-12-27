Новый кросс компания Mahindra планирует вывести на домашний рынок в следующем году. Модель построена на базе SsangYong Tivoli, ее заводской индекс – S201. Напомним, индийский автогигант владеет корейской фирмой. Согласно свежим данным, индийцам новый «паркетник» предложат в двух модификациях – стандартной и укороченной. Фото тестовых образцов опубликовал портал Drive Spark.

1 / 2 На фото: будущий кроссовер Mahindra, стандартная версия 2 / 2 На фото: будущий кроссовер Mahindra, стандартная версия

Под видом обычной версии S201 Махиндра пока испытывает непосредственно Тиволи, правда, с чуть измененными задними фонарями. Однако с «мула» даже не сняли эмблемы корейского бренда. Не исключено, что внешне от «донора» новинка индийской марки сильно отличаться не будет.

1 / 2 На фото: будущий кроссовер Mahindra, укороченный вариант 2 / 2 На фото: будущий кроссовер Mahindra, укороченный вариант

Гораздо больший интерес представляет «короткий» S201 – его длина не превысит четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы), кроме того, автомобиль получит другие бамперы и багажную дверь, задние фонари иной формы.

Кстати, длина пятиместного SsangYong Tivoli составляет 4 202 мм, размер колесной базы – 2 600 мм.

1 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 2 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 3 / 3 На фото: SsangYong Tivoli

По предварительным данным, стандартный кросс Mahindra оснастят дизелем 1.6, конкурентами этой версии в Индии станут Hyundai Creta, Renault Captur и Honda BR-V. В линейку моторов «короткого» S201 могут войти бензиновый турбодвигатель 1.2 и дизель 1.5. Субкомпактный «паркетник» попробует переманить покупателей у Maruti Suzuki Vitara Brezza и Tata Nexon.