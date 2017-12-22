Из них на покупку новых легковых машин в течение 11 месяцев 2017 года пришлось порядка 1,7 триллиона рублей.

22 Дек Россияне потратили около 4,4 триллиона рублей на автомобили в 2017 году

По данным экспертов «Автостата», объём российского рынка новых легковых автомобилей в период с января по ноябрь текущего года составил 1 300 000 единиц. Средневзвешенная цена за указанный период составила 1 329 000 рублей. Сообщается, что финансовая ёмкость авторынка РФ превысила 1,7 триллиона рублей.

В полтора раза выше оказалась финансовая ёмкость рынка подержанных легковых машин – 2,7 триллиона рублей. В общей сложности за период с января по ноябрь его объём составил 4,8 миллиона перепроданных экземпляров. Средняя цена автомобиля на вторичном авторынке составляет 554 300 рублей. В итоге суммарно россияне потратили на автомобили уже примерно 4,4 триллиона рублей.

Специалисты выяснили, что самый крупный рынок по выручке от продажи машин в РФ находится в Москве (насчитывает 565 миллиардов рублей). «Серебро» рейтинга у Санкт-Петербурга (260 миллиардов рублей), замыкает тройку лидеров Новосибирск (52 миллиарда рублей), причём здесь продаётся не так много новых автомобилей (около 9 200 единиц), зато высоким спросом пользуется транспорт с пробегом (примерно 62 800 экземпляров).

В десятку наиболее крупных авторынков также вошли Екатеринбург (44,6 млрд рублей), Казань (42,5 млрд рублей), Краснодар (42,4 млрд рублей), Нижний Новгород (37,4 млрд рублей), Самара (35,4 млрд рублей), Ростов-на-Дону (32,4 млрд рублей) и Красноярск (32,1 млрд рублей).