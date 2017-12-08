Шведский стартап представил электромобиль Uniti One

Uniti One вмещает двух человек и позиционируется в качестве городского автомобиля. Компания Uniti предлагает оформить предзаказ на новинку на своем сайте, или через магазины бытовой электроники MediaMarkt. Начало «живых» поставок запланировано на 2019 год.
Модель Uniti One получила тяговую батарею емкостью 22 кВт*ч, которая обеспечивает автомобилю запас хода до 300 км. Зарядить аккумулятор можно от обычной розетки, правда, на это потребуется 3 часа 10 минут. Станция быстрой зарядки обеспечит запас хода 200 км за 30 минут. Спортивный режим позволяет компакту разгоняться с нуля до 80 км/ч за 3,5 секунды и до максимальной скорости 130 км/ч.
Внутри электромобиль оснащается проекционным дисплеем, планшетом и джойстиками для управления, включая ускорение и торможение. Для управления функциями автомобиля используется тачскрин или голос.
Производство Uniti One будет налажено в Ландскруне. Стоимость базовой версии городского электромобиля составит 14 900 евро (около 1 036 000 рублей по актуальному курсу), а топовой 19 900 евро (приблизительно 1 383 000 рублей). В будущем продуктовая линейка Uniti пополнится четырех- и пятиместной модификациями модели.
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о росте российского рынка электромобилей с пробегом в 3,5 раза.
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