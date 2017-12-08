Шведский стартап представил электромобиль Uniti One

Uniti One вмещает двух человек и позиционируется в качестве городского автомобиля. Компания Uniti предлагает оформить предзаказ на новинку на своем сайте, или через магазины бытовой электроники MediaMarkt. Начало «живых» поставок запланировано на 2019 год.

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Модель Uniti One получила тяговую батарею емкостью 22 кВт*ч, которая обеспечивает автомобилю запас хода до 300 км. Зарядить аккумулятор можно от обычной розетки, правда, на это потребуется 3 часа 10 минут. Станция быстрой зарядки обеспечит запас хода 200 км за 30 минут. Спортивный режим позволяет компакту разгоняться с нуля до 80 км/ч за 3,5 секунды и до максимальной скорости 130 км/ч.

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Внутри электромобиль оснащается проекционным дисплеем, планшетом и джойстиками для управления, включая ускорение и торможение. Для управления функциями автомобиля используется тачскрин или голос.

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Производство Uniti One будет налажено в Ландскруне. Стоимость базовой версии городского электромобиля составит 14 900 евро (около 1 036 000 рублей по актуальному курсу), а топовой 19 900 евро (приблизительно 1 383 000 рублей). В будущем продуктовая линейка Uniti пополнится четырех- и пятиместной модификациями модели.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о росте российского рынка электромобилей с пробегом в 3,5 раза.