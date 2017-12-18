Китайская марка вывела на тесты очередной вседорожник. Официальная премьера модели может состояться в следующем году.

Фотографии нового кроссовера опубликовало издание Autohome. Предполагается, что папарацци удалось запечатлеть модель Zotye, которая поступит в продажу под индексом T800. В линейке бренда новинка окажется дороже кросса T700, пока еще занимающего позицию флагмана марки.

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Судя по кадрам, дизайн «восьмисотого» выполнят по мотивам Range Rover. Кстати, в экстерьере Zotye T700 также прослеживаются черты моделей британской компании. Информации о габаритах и моторной гамме T800 пока нет. Ожидается, что в продажу новый флагманский вседорожник поступит в 2018-м.

Напомним, Zotye T700 вышел на «поднебесный» рынок в июне текущего года. Длина этой модели равна 4 748 мм, ширина – 1 933 мм, высота – 1 697 мм, размер колесной базы составляет 2 850 мм. Кроссовер оснащается бензиновыми турбодвигателями 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом», второй теперь сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» (на старте продаж у версии с движком 2.0 был «робот»). Привод – только передний.

1 / 3 На фото: Zotye T700 2 / 3 На фото: Zotye T700 3 / 3 На фото: Zotye T700

На данный момент Zotye T700 доступен с пятиместным салоном, однако скоро китайцам предложат еще и удлиненную версию с тремя рядами кресел. Скорее всего, у T800 также будет семиместная модификация.