Вспрянув ото сна: опыт владения BMW 728i E23

Вспрянув ото сна: опыт владения BMW 728i E23

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Если есть Инь, должен быть и Янь. Белое не может без черного. Миру необходим баланс, таковы законы мироздания. Спустя пять лет после премьеры апологета комфорта появился адепт спортивности, навязавший королю вечный бой, не прекращающийся по сей день. Вечный соперник и головная боль S-класса – первая BMW 7 серии в кузове Е23.

Снаружи

Неписаная автомобильная субординация диктует свои правила: именно флагман должен задавать основную дизайн-линию своим подопечным. Назвался старшим – покажи пример. Но правила принято нарушать. Идейным вдохновителем для первой «семерки» послужила вышедшая на год раньше «шестерка» Е24. Обе модели – плод трудов француза Поля Брака. Талантливый дизайнер, за десять лет работы в Мерседесе нарисовавший кучу шедевров от купе W113 Pagoda до лимузина W100, на четыре года осчастливил своим присутствием BMW.

Акулья морда и скошенный багажник, полюбившиеся фанатам на купе, отлично вписались в образ «семерки». Сдвоенные фары, фамильные ноздри, еще больше раздувшиеся после рестайлинга, тот самый изгиб Хофмайстера – старые приемы, но в новой обертке. Отделка хромом скромна – костюмчик и без лишних побрякушек сидит что надо. Возросшие по понятным причинам габариты не помешали седану приобрести хищную стать, характерную для главного «баварца» и по сей лень. Конкуренты, среди которых на тот момент числился уже упомянутый S-класс, Ягуар, «американцы» и всякая итальянская экзотика, сразу поняли, какого монстра они породили.

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Внутри

Разворот центральной консоли, ставший на многие годы фирменным баварским клеймом – логичное продолжение динамичной внешности E23. Перенеся на первую «семерку» стилистику интерьера «трешки» и «шестерки», баварцы ясно дали понять, что покупка представительского седана – не повод для водителя отказываться от драйверских амбиций.

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Салон собран на совесть и детально продуман. Сопла обдува передних боковых окон расположены в верхней части дверных карт, что позволяет быстро отогревать стекла. Пластик тверд не для того, чтобы подешевле, а затем, чтобы поосновательнее, потому и пребывает в свои тридцать два года в отличном состоянии. Синий цвет заметно оживляет строгий интерьер, небогатый на опции. В это трудно поверить, но в середине восьмидесятых представительский седан был возможен с механическими стеклоподъемниками и без кондиционера, а электропривод полагался только зеркалам. Зато с «автоматом» и натуральным деревом в отделке.

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Эргономика водительской зоны – не придерешься. Необходимость лишний раз гуглить, что означают окружающие тебя немецкие письмена, может возникнуть только при пользовании бортовым компьютером, расположенным слева от руля. Система самоконтроля за уровнем эксплуатационных жидкостей и исправностью бортовых систем, включая лампы светотехники – гордость Е23.

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Передние кресла прекрасно обходятся без кожи и электрорегулировок. Плотная набивка, подушка оптимальной длины, ощутимая боковая поддержка и свой собственный подлокотник для каждого. Сзади, проникнув через широкий проем, можно уместиться хоть втроем. Светло, просторно, но с развлечениями не густо: прикуриватель, пепельницы и ползунки распределения воздушных потоков на центральном тоннеле. Ламп для чтения, увы, не предусмотрено. Остается лишь курить и просить водителя сделать погромче звук на «кассетнике» BMW Bavaria.

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В движении

Покупатели E23 могли выбрать любой двигатель при условии, что у него шесть цилиндров. Хозяин серебристо-голубой «семерки» остановил свой выбор на 2,8-литровом моторе. Если не брать в расчёт редкую версию 725i (выпущено меньше 1 000 экземпляров), поставлявшуюся для госслужб и для рынков Швейцарии и Японии, то инжекторный вариант M30B28, появившийся после рестайлинга, был базовым.

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Базовым – не значит медленным: 9,5 до сотни и 200 км/ч максималки – в сочетании с «механикой» мощности 186-сильной «шестерки» уже хватало на то, чтобы по меркам своего времени Е23 считалась спортивной. S-класс схожей энерговооруженности, даже если речь идет о W126, выпускавшемся несколько лет параллельно с E23, в любом случае был не таким динамичным.

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Простой четырехступенчатый «автомат» без выбора режимов движения, как в более продвинутых версиях «семерки» — единственное роскошество, что позволил себе первый владелец. Переключения заметны, и разгон в первые секунды кажется слегка флегматичным. Но не спешите ставить крест на старом «баварце». Ускорение с хода, когда коробка действует в пределах одной передачи, посылая на заднюю ось все 240 Нм тяги, заставляет уважительно кивнуть головой. Даже в простой модификации «семерка» — настоящий автобанный боец. В салоне при этом – тишь да гладь. Рестайлинговая Е23 отличалась завидным коэффициентом аэродинамического сопротивления (Сх=0,38), превосходя по этому параметру большинство конкурентов.

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На извилистой дороге «семерка» в своей стихии. Развесовка по осям – точь-в-точь как у «трешки» Е30, а колесная база даже меньше, чем у современной F30. Неудивительно, что полуторатонный седан, не снижая скорости, с аппетитом и легким, едва заметным креном проглатывает любые повороты. К слову, это единственное поколение «семерки», лишенное длиннобазного варианта – так не хотелось отцам большого BMW идти на компромисс, жертвуя азартной управляемостью.

BMW 728i E23
Заявленный расход топлива на 100 км
Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л
13 9 11

Ради неё же в ходе рестайлинга за счет применения новых пружин и амортизаторов была ужесточена подвеска, жаловаться на которую придет в голову только законченным сибаритам. Ходовая упруго отрабатывает большинство неровностей, пасуя только перед остроугольными трещинами в асфальте. Но даже вздрогнув от возмущения, «семерка» и не подумает сбиться с намеченного курса. А он у нее всегда был один – сбить спесь с S-класса, показав, что рулевой по жизни может сам управлять четырехколесным символом своего успеха.

История покупки

Знакомство со старым BMW в хорошем состоянии редко проходит без последствий. Так случилось и с Александром. Когда после нескольких лет езды на «шестерке» Е24 по ряду обстоятельств пришлось искать новый автомобиль, в приоритете были прежде всего «баварцы». Помог случай – знакомый механик рассказал о томящейся в одном из загородных гаражей «семерке» Е23.

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Автомобиль много лет назад лично пригонялся нынешним хозяином из Германии с пробегом в 100 000 км. Проездив в России 35 000 км, семерка встала на долгий прикол. Пожилому хозяину автомобиль стал без надобности. Только десять лет спустя родственники первого владельца изъявили желание продать автомобиль. Александр купил BMW 728i 1985 года выпуска за 100 000 рублей.

Ремонт

Никаких специальных оживляющих процедур «семерке» не потребовалось – стряхнув с себя многолетнюю пыль, седан своим ходом покинул место длительной стоянки. Но последствий простоя избежать не удалось. Рабочие жидкости Александр менял несколько раз, пока не были выявлены и заменены все ссохшиеся сальники и резинки. Но в первую очередь был заменен гидроаккумулятор тормозной системы — новая деталь обошлась в 8 000 рублей. Оригинальная замена умершей вискомуфте вентилятора была найдена на разборке. Попутно пришлось перебирать блок переставшей корректно работать ABS – благо, нужные для ремонта детали нашлись у соседа, также владеющего Е23 730i.

Двигатель, получивший новые свечи и отрегулированные клапана – жив и здоров. «Автомат» после смены масла ему под стать. В подвеске обновлены стойки амортизаторов (оригинал – 3 000 рублей за деталь), заменена рулевая трапеция (6 000 рублей). Все рычаги и сайлентблоки в полном порядке, несмотря на десятилетнюю спячку.

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Кузов не в полном идеале, но без серьезных ДТП и почти без следов коррозии. ЛКП было обновлено предыдущим хозяином больше десяти лет назад. Внешний хром в хорошем состоянии, Александру лишь докупил отсутствующую окантовку передней оптики. Салон потребовал только основательной химчистки.

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Эксплуатация

Купив «семерку» в 2014 году, Александр успел проехать на ней больше 20 000 км. Пока автомобиль вынужденно эксплуатируется в круглогодичном режиме, впоследствии же Александр планирует использовать его только в летний период.

BMW 728i E23
Краткие технические характеристики
Двигатель:
M30B28 2,8 л
Мощность:
186 л.с.
Разгон до 100 км/ч:
9,5 сек
Топливо:
АИ-92
ТО с заменой масла (Castrol 10w-60) и фильтров (Mann):
7 000 рублей
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На данный момент вложения в Е23 составляют около 60 000 рублей. С поиском и покупкой запчастей проблем не возникает. Например, детали подвески Александр приобретал новыми в России. Комплект оригинальных тормозов пришлось заказывать в Англии, но кооперироваться с другими владельцами, делая сборный заказ, как это нередко происходит с другими янгтаймерами, не пришлось. Комплект редкой и дорогой «миллиметровой» резины Michelin TRX Александр купил у соседа.

Этой зимой были поменяны все неработающие лампочки в салоне и восстановлены часы. Последнее из работ по технике – замена сальника АКПП (деталь – 1 500 рублей, работа – 5 000 рублей).

Планы

Нужно привести в порядок кузов: разобрать, устранить очаги коррозии, которые наверняка найдутся, и провести качественную перекраску.

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История модели

Первая BMW 7 серии появилась в 1977 году, придя на смену модели E3. Экстерьер, перекликавшийся с акульим дизайном «шестерки» Е24, разрабатывал Поль Брак. Седан комплектовался исключительно рядными «шестерками» рабочим объемом 2,5 – 3,4 литра, сочетавшимися с четырех- и пятискоростными МКПП и трех- и четырехдиапазонными «автоматами». Двигатели, за исключением ранних 728 и 730, оснащавшихся карбюратором, имели инжекторную систему впрыска.

На фото: BMW 730 (E23) '1977–1979

На фото: BMW 730 (E23) ‘1977–1979

Комплектация «семерки» сильно зависела от региона сбыта. Например, в США официально поставлялись только 733i и 735i в обычной версии плюс ее роскошный вариант L7. Флагманом на европейском рынке была 745i, до 1983 года оснащавшаяся двигателем 3,2, а после рестайлинга – 3,4-литровым турбомотором мощностью 248 сил.

На фото: BMW L7 (E23) '1986–87

На фото: BMW L7 (E23) ‘1986–87

Но самой мощной Е23 считается 745i для южноафриканского рынка, появившаяся в 1984 году. Из-за особенностей компоновки турбина евро-версии не влезала под капот праворульного седана, и ему подарили «шестёрку» M88, знакомую по суперкару М1 и купе M635CSi. Этот же мотор позже появится на первом поколении М5.

На фото: BMW 745i (E23) '1980–86

На фото: BMW 745i (E23) ‘1980–86

Первая «семерка» завершила карьеру в 1987 году, передав корону флагмана Е32.

Теги: Подержанные авто , легендарные автомобили , немецкая иномарка , немецкие авто , немецкие иномарки , немецкие машины , немецкие седаны , старые иномарки , старые машины , 7 серия , BMW
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10 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
ivanov av 110

Вывод:
Статья МЕГА ФЕЙЛИЩЕ
Автомобиль на фото - позорищный утиль
Б/у вискомуфта?!!! А б/у тормозные колодки он поставить не пробовал?! Что за нищебродство?!!!

Сергѣй Юреневъ

Позорище! Как можно было выбрать такой автомобиль! В Москве есть минимум 2 автомобиля, которые в 100 раз лучше, чем ЭТО! Двери не в цвет, гниль, чехол на сиденье хотя бы сняли!

Слева от руля - не бортовой компьютер, ибо его тут как раз и нет! Это была дорогая опция! Слева от руля - Панель Check-Control! И функции у Online Board Computer и Check-Control разные! И никакая это не гордость е23, эта панель перекочевала сюда с е24!

Подлокотник переднего сиденья в е23 - это опция, и притом совсем нечастая!

Лампы для чтения - так же опция, так называемый Individual Licht!

725i не было, только 725 (карбюраторная, в те годы буква i была важна), и не для спецслужб, и лишь для стран Бенелюкса, никакой Японии.

М30В28 как факт был всегда, с 1976 года, а инжекторным он стал в 1979 году!

Откуда инфа, что длиннобазные е23 не появились только из-за опаски потери управляемости? У них банально денег не было на длинную версию, ибо с е3 лонговой они нифигово так обосрались!

У рестайла и дореста пружины и амортизаторы всегда одинаковые, там есть иные отличия в подвеске (стабилизаторы поперечной устойчивости), которые влияют на управляемость, а так же иная задняя балка.

Про разборку и вискомуфту - это серьёзно?! Ну, тогда хозяин лох, она стоит 2-3 тысячи, а вот гидроаккумулятор ГВУТа - как раз можно купить за 4-5 тысяч.

Оригинал амортизаторы по 3000 рублей за деталь... Хаха, смешно. 9800, минимум! За оригинал!

Короче, это провал, а не статья!

Frost

Скажите, кэп:
я разве где-то писал, что подлокотник это стандарт?
где-то сказано что лампы для чтения были не доступны в качестве опции?
Motorendaten ab 1979:
M30B25 - 1981–1986 im BMW E23 725i (Export) For government agencies & special order only.
М30В28 как факт был всегда, с 1976 года, а инжекторным он стал в 1979 году! - я где-то написал обратное или повторение мать учения?
9800, минимум! За оригинал! - Когда? Сейчас? А до кризиса? За всех поставщиков запчастей готовы ответить?

Машина, безусловно не музей, но далеко не утиль. Вышеуказанные недостатки указаны в тексте и по их устранению тоже есть планы о чем также указано. А идеальные экземпляры из Москвы оставляю вам. Находите, общайтесь, пишите, а мы почитаем и уж найдем к чему придраться)

ivanov av 110

"Если не брать в расчёт редкую версию 725i (выпущено меньше 1 000 экземпляров), поставлявшуюся для госслужб и для рынков Швейцарии и Японии" а это откуда взято?
Т.е. версии 725 для Южной Африки не существовало?!

Базовым – не значит медленным: 9,5 до сотни и 200 км/ч максималки – в сочетании с «механикой» мощности 186-сильной «шестерки» уже хватало на то, чтобы по меркам своего времени Е23 считалась спортивной. - Неужели так сложно было проверить, что у мотора 2,8л 184 л.с., а не 186 ?!!

"3,4-литровым турбомотором мощностью 248 сил" - кто писал этот бред? Цифры на глазок прикидывали? 252 л.с. у 745i !!!

Годы пр-ва: 1977—1986 выпущено 285029 экз.
Откуда бредовое утверждение про выпуск до 1987года?!!!

Frost

Вы как-то избирательны в своих знаниях
BMW M102 - 252 силы 1980–1982

Но 1982-1986 существовали 745i с М106
Compared to the M102, the M106 has Bosch Motronic engine management, a higher compression ratio and an increased displacement to 3,430 cc (209 cu in). Peak power output is the same 185 kW (248 hp) as the M102; however, it occurs at lower RPM, using 6 PSI of boost.

ivanov av 110

Ох, не пытался бы ты меня учить после такого провала с этой статьёй!

Надёргал цытаток не пойми откуда, ни перевести, ни разобраться толком не смог!

На - ознакомься:

Двигатель BMW M106 (также называется M30B34MAE (семейство моторов M30)) является шести-цилиндровым поршневым двигателем с турбонаддувом и одним верхним распределительным валом (SOHC), который заменил двигатель M102 и выпускался с 1982 по 1986 г.г.. По сравнению с M102, мотор БМВ М106 имеет управление двигателем Bosch Motronic и увеличенный объем двигателя до 3430 куб.см. Максимальная выходная мощность такая же, 252 л.с. (185 кВт), однако это происходит при более низких оборотах, используя 6 PSI импульс. Двигатель BMW M106 применялся на BMW 7 серии в кузове E23 745i с 1982 по 1986 год.

Frost

A production run of 209 South African 745i was built from 1983 to 1987
Странно, что вы не знали)

ivanov av 110

"при пользовании бортовым компьютером, расположенным слева от руля"

А это что за бред?!
Бортовой компьютер слева от руля?!
Автор темой владеет вообще?

Это "чек-панель"!
Бортовой компьютер - это опциональная деталь и он ставится ВМЕСТО ЧАСОВ !!!

ivanov av 110

Кто в этом журнале машины утверждает для фото сессий?!!!
Это ж надо было ТАКОЙ УТИЛЬ НАЙТИ !!!
В России есть с полдюжины машин на голову лучше этого хлама!!!
А про оригинальные стойки за 3.000р/шт какой дурак написал?!!!

Сергей Кулиненков

Хорошая статья, владельцу желаю, что бы машинка ходила и радовала его как машина выходного дня.

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