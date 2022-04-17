Пик моды на комфортабельные среднеразмерные рамные внедорожники остался в конце девяностых и в начале нулевых, но нельзя сказать, что этот класс совсем уж вышел из игры. Немногие автомобили одинаково уместны и на лесных грунтовках, и на парковках бизнес-центров. Тон в этом сегменте традиционно задают японцы и американцы, но с начала двухтысячных получить некоторую долю пытается Китай. Одним из самых успешных рамников китайского производства стал Great Wall Hover, но его можно считать сравнительно бюджетным вариантом, ориентированным скорее на практичность, чем на комфорт. А вот Haval H9 – совсем другое дело: с ним китайцы подали заявку на вход в более высокий класс. Что у них в итоге получилось, а что нет и ощутили ли владельцы этих машин прибавку в классе? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы. Давайте этим и займемся.

Марка Haval появилась в 2013 году как подразделение компании Great Wall и изначально позиционировалась как производитель исключительно кроссоверов и внедорожников, причем нацеленный на вход в премиальный сегмент. Происхождение названия Haval китайские маркетологи, склонные к поэтическому восприятию мира, объясняли английской фразой «I Have All», то есть «У меня есть всё», и разъясняли, что «всё» – это крепкая семья, интересная работа, верные друзья и надёжный автомобиль. Ну а чуть ли не первым воплощением этой концепции стал показанный на автосалоне в Пекине Haval H9, производство которого стартовало на заводе в городе Баодин.

Автомобиль имел рамную конструкцию, независимую подвеску переднего моста и зависимый задний мост с блокировкой Eaton. Изначально под капотом размещался либо двухлитровый бензиновый турбомотор GW4C20A мощностью 251 л.с., либо 190-сильный турбодизель GW4D20T такого же объема. В течение первых месяцев в паре с ними работала 6-ступенчатая гидромеханическая коробка, но уже в 2015-м автомобиль получил ультрасовременный на тот момент 8-ступенчатый автомат ZF 8HP. Модель имела прекрасную оснащенность «опциями комфорта» и была представлена в пяти- и семиместном варианте. Китай – страна довольно закрытая, и имя дизайнера, работавшего над внешностью H9, остается неизвестным широкой публике. Тем не менее эту работу можно назвать вполне успешной: автомобиль получился очень похожим на своего главного конкурента – Land Cruiser Prado, но без единого прямого заимствования!

Haval H9 2014–2019



Осенью 2014 года автомобиль был показан на ММАС, а в 2015 году начались его официальные продажи в России, при этом из налоговых соображений бензиновый мотор был дефорсирован до 245 л.с. Поначалу реализация шла ни шатко ни валко: сказывалась довольно высокая (для китайской марки) цена и неразвитость дилерской сети. Так, в 2016 было продано всего 72, а в 2017 – 180 таких автомобилей. В 2017 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, но реальный прорыв начался в 2019, когда была запущена сборка H9 на заводе компании в Туле. Продажи быстро пошли вверх, и в 2021 году они достигли 2697 единиц. Сказался и рестайлинг: под капотом машин 2021 модельного года появилась обновленная версия двухлитрового турбомотора GW4C20B, мощность которого была понижена до 218 л.с. при одновременном росте крутящего момента с 350 до 380 нм, гидроусилитель руля был заменен на электроусилитель, в переднем мосту появилась принудительная блокировка той же марки Eaton, выросли и функциональные возможности многих электронных помощников водителя.

Увы, стоимость H9 растет вместе с его популярностью, а ситуация на финансовом и автомобильном рынках только ускоряет рост цен: в зависимости от комплектации новые автомобили этой модели стоят от 4,9 до 5,3 миллиона рублей… Но ведь есть вторичный рынок! Там за H9 2015-2016 года просят 2-2,65 миллиона, а за 2017-2020 год – 2,6-2,7 миллиона. Тоже солидно, но это все же существенно меньше, чем 4,5-5 миллионов, которые продавцы хотят за свежие машины после второго рестайлинга. Но стоит ли обращать внимание на H9 с пробегом? Давайте посмотрим, что пишут в своих отзывах их владельцы.

Ненависть #5: Багажник

Когда человек покупает среднеразмерный рамный внедорожник, он явно предполагает какие-то дальние выезды на природу с мангалами, палатками, тентами и складной мебелью. Или на рыбалку. Или поездку на дачу… В любом случае у большого автомобиля и багажный отсек должен иметь соответствующий размер. Но в ситуации с Haval H9 ожидания могут и не оправдаться. Дело в том, что на многих рынках автомобиль этого класса и размера может иметь успех только в том случае, если в нем есть третий ряд сидений. Есть он и в H9.

Увы, сложенные сиденья третьего ряда изрядно увеличивают высоту пола и уменьшают объем. Владельцы жалуются: «В багажнике много места съедает третий ряд сидений. Если он разложен, то ты без багажника, если нет, то пол выше, чем в TLC 200», «Ожидал более вместительного багажника, но так как присутствует 3 ряд сидений и есть только такая комплектация, то деваться пока некуда. Приходится складывать и второй ряд сидений, чтобы уложить весь рыболовный скарб». Автор одного из отзывов с удивлением отмечает, что в существенно меньшем по размеру кроссовере Haval H6 багажник оказался объемистей более чем на 100 литров!

Haval H9 2014–2019



И я бы не назвал оборот «ты без багажника» преувеличением: в семиместной конфигурации доступный для укладки багажа объем составляет всего 112 литров…

Тем не менее авторы отзывов признают, что по сути багажник неплохо организован: есть ниши и отсеки для инструментов, домкрата, аптечки, проводов «прикуривателя». А вот в салоне ниш и полочек не хватает – есть перчаточный ящик и бокс-подлокотник, но телефон положить некуда. Зато, по их словам, «в наличии прикуриватель с микролифтом и подстаканники в половину торпедо, только умывальника не хватает».

Есть и ряд других нареканий. Например, в нескольких отзывах отмечено, что для того чтобы разложить третий ряд сидений, нужно снять закрывающую багажник шторку. Только убрать ее после этого некуда. Одним словом, перед покупкой лучше внимательно оценить, будет ли багажник соответствовать вашим потребностям.

Любовь #5: Проходимость

Если в ваши планы входят некие внедорожные экзерсисы (вполне серьезные, но без реального экстрима), то H9 вам вполне подойдет. Это доказывают и журналистские тест-драйвы (в том числе и наши), и отзывы в интернете. Во внедорожном арсенале – длинноходовая подвеска, раздаточная коробка BorgWarner с понижающей передачей 1:2,56, отличная блокировка заднего дифференциала Eaton c гидравлическим приводом, тяговитые двигатели (и дизель, и бензиновый), рама… Ну а последний рестайлинг добавил возможность заблокировать и передний мост. Блокировка того же производителя, но с электрическим приводом. Плюс ко всему появился «внедорожный круиз-контроль» (Cruise Control Off-road), который позволяет в сложных ситуациях просто нажать клавишу, снять ноги с педалей и сосредоточиться на рулении. Словом, все серьезно, и некие сомнения может внушать лишь не самый героический дорожный просвет, равный 206 мм.

Однако владельцы в своих отзывах дружно уверяют, что если в ваши планы не входит участие в экстремальных трофи-рейдах, то сомнения можно смело откинуть: «Проходимость по грязям, песку, снегу – даже не знаю, с чем сравнить, нигде ни разу не подвел, идет, как танк», «Проходимость Н9 меня впечатлила. Просто офигенный автомобиль!», «Очень понравился внедорожный круиз-контроль для внедорожника, в том виде, как он реализован», «Пробовал на черноземах полные блокировки и весьма впечатлен данным агрегатом», «Внедорожные качества безупречные – ездил по снегу, грязи в поле, сухим колдобинам. Понижайкой и блокировкой пользовался считанные разы. Очень интересная черта: машина из грязи выпрыгивает, а не зарывается».

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Во многих отзывах авторы описывают конкретные жизненные ситуации, с которыми H9 не просто справился, а справился с честью: «На дачу по снежной целине 30 см глубиной проехал на шипованной резине в режиме понижайки». Другой описывает, как решил добраться до дачи через снежное поле, в метель: «Вперед лез по свежему рыхлому снегу глубиной сантиметров 40-50, из машины это не было ясно. Вылез посмотреть, где я, и тогда оценил, что снег выше номера», «Думал, придется бежать за трактором, но трактор в итоге вызвал сосед, который попытался выехать на трассу на своем Прадо 150, и не смог. Совсем не смог».

Стоит, конечно, понимать, что для достижения намеченной точки на карте нужно трезво оценивать и свои возможности, и возможности автомобиля, потому что справедливость присказки «чем круче джип, тем дальше бежать за трактором» никто не отменял.

Ненависть #4: Зимние проблемы

Также следует признать, что зима приносит владельцам Haval H9 не только чувство уверенности в возможностях преодоления сугробов, но и некоторые неприятности и неудобства. Во-первых, многие владельцы отмечают некую медлительность прогрева салона автомобиля: «Салон греется долго – минут 15-20», «Через 15-20 минут езды салон только начинает прогреваться». И жалуются на это не только владельцы дизельных версий (в этом не было бы ничего неожиданного, все знают, что дизели греются дольше), но и те, у кого под капотом стоит бензиновый турбомотор. Для водителя проблем нет, за пару-тройку минут и руль греется целиком по кругу, и сиденье, причем не только подушка, но и спинка, а вот пассажирам какое-то время приходится мерзнуть. На самом деле авторы многих отзывов пишут, что совсем не зря потратили деньги на установку предпускового подогревателя: он не только облегчает запуск в холодную погоду, но и резко уменьшает время прогрева воздуха в салоне. Увы, штатного подогревателя в автомобиле нет.

Во-вторых, очень во многих отзывах авторы жалуются на работу щеток стеклоочистителя: «убедился, что "дворники", стоящие на машине, не подходят для зимней эксплуатации – они быстро обледеневают, при этом становятся дугой и прекращают чистить лобовое», «Резина на "дворниках" в мороз дубеет, и бескаркасные щетки плохо прилегают к стеклу». Но чтобы очистить стекло от липкой грязи, смешанной с противогололедными реагентами, его нужно поливать. И тут снова засада: «при движении включаю омыватели, а они обильно поливают только нижний срез лобового стекла», «Струйные форсунки омывателя лобового стекла – это натуральный косяк для такой машины, нужны веерные».

Haval H9 2014–2019



Но сильней всего раздражают владельцев отказывающие на морозе сенсорные замки дверных ручек. И если замки дверей открываются с брелока, то с пятой дверью начинаются реальные проблемы: «Стандартная болячка: когда ручка багажной двери уделана смесью мокрого снега и грязи, то пока не вытрешь – не открыть снаружи», «в мокрую холодную погоду ручка багажника отказывает, требуется сушить салфеткой и греть рукой», «Дверь багажника в принципе работает только на сенсоре, поэтому ее нельзя открыть механически с кнопки или ключа. Пару раз я попадал так, что она не открывалась вообще». С этой бедой владельцы справляются, кто как может: кто-то советует сменить батарейку в ключе; кто-то пишет, что у них эта проблема решалась блокировкой/разблокировкой машины, и сенсор как будто обнулялся после этого; кто-то советует протирать ручку сухой салфеткой, и тогда всё работает; многие утверждают, что проблему удалось решить методом герметизации ручки. Однако самое радикальное решение – проложить дополнительный провод от двери, чтобы багажник можно было открыть нажатием кнопки на брелоке.

А вот с зимней коррозией H9 справляется на твердую пятерку: «Зимнюю грязь смываю не часто, но хром в полном порядке. Хромированные вставки на дверях снизу потускнели, кое-где есть пятнышки от реагентов, но если не присматриваться, то их не видно. Ржавчины нигде нет», «Хром на дверях в нескольких местах прошлой зимой пытался зацвести. За год два-три раза обработал сам защитой для хрома, заняло каждый раз минут по пять. Больше проблемы не наблюдал».

Любовь #4: Качество салона, шумоизоляция и оснащенность

Еще одно общее место, которое есть практически во всех отзывах – это дружные восторги по поводу комфорта и качества салона: «Кресла мягкие, уютные, с четко выраженной боковой поддержкой. На дальняк – песня!». Практически отсутствуют жалобы на эргономику, разве что некоторые владельцы сетуют на то, что правая коленка упирается в жесткий пластик: «При движении моя коленка упирается в прилив кнопки старт-стоп на торпедо, для борьбы с этим неудобством купил маленькую мягкую кожаную подушечку».

Ну а в остальном все отлично – настолько, что некоторые владельцы даже верят в натуральность не только кожи, но и всего алюминия с деревом: «Внутри всё добротно, мягкая кожа наппа, алюминий, натуральный шпон, лак, сборка качественная», «Машина внутри – супер, все достойно, мягко,­ тихо, удобно, сов­ременно, функцио­нально», «Очень круто сделанный салон: кожа наппа, сандаловое дерево, мягкий пластик, прорезиненные ручки, крутилки, бархат внутри бардачка, подсветка… При этом всё четко собрано, ничто не скрипит и не болтается – качество!».

При этом, что приятно, салон отличается долговечностью. Вот пишет хозяин автомобиля после пяти лет эксплуатации: «Салон в идеале, царапин нет даже сзади, где иногда катается такса. Слегка потерся руль, но всё блестящее в салоне – блестит, все светодиоды горят всеми положенными цветами, вся кожа – без заломов и трещин, ни одного скрипа нигде нет. За салоном не ухаживаю, только иногда протираю панели влажными салфетками».

Haval H9 2014–2019



Радует владельцев и оснащенность автомобиля разнообразными современными системами: «Список современных опций приличный: джойстик переключения скоростей, поворотный биксенон, система «старт-стоп» , акустическая система Инфинити, контроль давления и температуры в каждой шине отдельно, подрулевые лепестки переключения коробки, режим парковки и т.д. и т.п. Нет смысла все перечислять». Перечислять все действительно смысла нет – проще заглянуть на фирменный сайт и посмотреть, чем отличаются комплектации Comfort, Elite и Premium. В своих отзывах авторы отмечают внимание создателей к мелочам и хвалят камеру заднего вида, парктроники, правое зеркало, опускающееся вниз при движении назад, салонное зеркало с затемнением (правда, многие рекомендуют убрать средний подголовник заднего ряда сидений, мешающий обзору). Нравится и мультируль с удобными кнопочками: «Я раньше иногда ездил на Авенсисе и новом E-классе, и в обоих случаях кнопки на руле меня удручали, особенно на “ешке”. Там крутилка сенсорная, и я постоянно по ней елозил, что-то там случайно переключал и дико от этого страдал, а на Хавале такого нет». Конечно, у дорестайлинговых машин набор опций несколько меньше: «Не хватает камеры 360, адаптивного круиз-контроля (дебилов на дороге на дальняк хоть отбавляй), ну и вентиляции сидений (летом на коже она должна быть обязательно)», – пишет один из авторов. И все равно, по мнению владельцев, по уровню комфорта и оснащенности H9 обходит всех своих конкурентов, в первую очередь – Mitsubishi Pajero Sport, а также Toyota Fortuner и Prado.

Ну и отдельным предметом гордости китайских инженеров может быть неожиданно высокий для рамного внедорожника уровень акустического комфорта. Авторы значительной доли отзывов считают шумоизоляцию чуть ли не главным достоинством модели: «Классная шумоизоляция – с дизелем на зимней резине по асфальту на 100 км/ч можно говорить, не повышая голоса», «Понравилось все, особенно ходовая и шумка – едешь, как на электромобиле», «Поразительная шумоизоляция (реально S-класс, если двигатель не крутить до 6 тысяч), несмотря на визуально тонкие стекла в дверях», «Шумоизоляция – никакие Тойоты рядом даже не стояли!». И так далее, и все в таком духе… Единственное, что смущает авторов, так это то, из чего эта шумоизоляция сделана: «В багажнике есть лючок, через который можно заглянуть внутрь и увидеть толстенную бляху холофайбера (или синтепона) на глаз толщиной сантиметров 15-20». Так вот, авторы этих отзывов опасаются, что при перепаде температур и высокой влажности там будет происходит конденсация влаги, а значит – и активная коррозия. По счастью, пока что эти опасения не подтверждаются.

Ненависть #3: Легкий руль, колейность

Как уже было сказано, владельцам нравится сам руль, удобный и ухватистый. Но вот настройки рулевого вызывают достаточно серьезные нарекания. Дело в том, что руль Haval H9 очень легкий, но при этом острый. С одной стороны, это неплохо, не нужно совершать амплитудных движений при перестроении. А с другой…



Haval H9 2014–2019



«Машина "слушается" малейшего движения – это очень хорошо и удобно в городе, но на скорости это неправильно. Чуть отвлекся, и уже цепляешь соседнюю полосу, и это реально напрягает», «Стоит в пути немного отвлечься на СМСку в телефоне или переключение станции, как уже выезжаешь из полосы», – пишут владельцы в своих отзывах. Усугубляет ситуацию и то, что автомобиль весьма чувствителен к продольной колейности: «Если попасть в колею на МКАД на скорости, то спокойно можно вылететь на другую полосу». Одним словом, то, что удобно при неспешном движении в городе, маневрах на парковке или при преодолении внедорожных препятствий, может серьезно мешать на скоростной трассе.

Любовь #3: Плавность хода, подвеска

Чувствительность к колейности – это, конечно, минус, но в основном работе подвески Haval H9 владельцы дают более чем положительную оценку, прежде всего – за плавность хода: «Ямы на дороге – их просто больше нет», «Хавал лучше Рекстона: подвеска комфортно-надежная по любым убитым дорогам и без них, и зимой, и летом», «Удивляюсь подвеске машины на колдобинах грунтово-гравийной дороги, лесам и лугам... Супер!». Ну и вот такое неожиданное сравнение: «До Хавейла я ездил на седане Лексус. По ощущениям от вождения примерно то же самое!».



Haval H9 2014–2019



Естественно, такая мягкая и очень длинноходовая подвеска не слишком-то подходит для азартного штурма напряженных поворотов. Но авторы отзывов считают, что в рамках данного класса все нормально: «Корму швыряет?? Её швыряет не более, чем на том же самом Прадо, а чтобы это понять, достаточно перестать читать всякую ерунду и покататься за рулём этой машины», «Это рамный сарай с неразрезным задним мостом, а не заниженная пузотёрка с независимой подвеской. Чего вы хотели?». В общем, добротная подвеска, крепкая (какие-либо упоминания о необходимости вмешательства встречаются в отзывах крайне редко), в меру мягкая… А про ход подвески могу сказать, что во время теста на Кавказе мне с трудом удалось найти место, где для проезда действительно понадобилось задействовать блокировки мостов.

Ненависть #2: Интерфейс и прочие мелочи

В своих отзывах авторы не пишут о каких-то серьезных болячках, требующих больших затрат времени и финансов. Но вот всяких мелких недочетов, связанных с интерфейсом и работой программного обеспечения, хватает. Чаще всего владельцев раздражает алгоритм управления подогревом сидений: «Надо нажать кнопку на панели, а потом выбрать степень подогрева на мониторе. Этакая замысловатая многоходовочка», «Людей страшно напрягает интерфейс мультимедиа-системы, особенно при подогреве кресел», «Минус – это управление обогревом сидений с экрана». Да и вообще интерфейс мультимедийного устройства владельцам не очень нравится, особенно в случае дорестайлинговых машин: «Про головное устройство, в котором нет навигации, а некоторые функции комфорта в машине включаются только через него, я и вовсе помолчу – ощущение такое, что оно где-то валялась на складе лет десять, а потом китайцы его купили по дешевке и воткнули в свой чудесный автомобиль».



Haval H9 2014–2019



В некоторых отзывах авторы рекомендуют заменить головное устройство на что-нибудь другое: «Вместо родной магнитолы поставил Teyes CC3. Она на Андроиде, можно ставить любые проги, экран намного больше родного. Единственный недостаток – не отображается режим включения подогрева сидений».

Встречаются и другие мелкие недочеты. Вот один из владельцев пишет в своем отзыве: «При выключении света постоянно выдает ошибку о перегоревших ходовых огнях, но они работают исправно. В сервисе сделать не могут, говорят – это логический баг в компьютере». Или вот такая странность тоже явно программного толка: «Когда машина заведена, а ключ в лежит в салоне, невозможно открыть заднюю дверь багажника – приходится или глушить мотор, или брать с собой ключ». Но все это совсем не смертельно, и к такого рода странностям можно привыкнуть.

Любовь #2: Динамика и расход

Человек, который покупает тяжелый рамный внедорожник классической конструкции, вряд ли будет ожидать, что такой автомобиль будет неизменным победителем светофорных гонок, а на трассе будет вести себя, как спорткупе. Тем не менее в подавляющем числе отзывов авторы называют динамику в числе достоинств Haval H9, или в худшем случае пишут, что она их вполне устраивает. Это относится и к дизельным, и к бензиновым версиям: «Езжу на машине динамично, и коробка автомат на 8 ступеней радует – работает адекватно и вовремя», «В режиме "спорт" довольно бодрый. Понятно, что машина динамичная на низах, но явно не для гонок», «Переживал за динамику при обгонах на трассе. Не пуля, конечно, но вполне неплохо, особенно если сбросить пару передач вниз подрулевым лепестком слева», «Машина резвая, на светофорах Prado, TLC 200, Pajero под настроение можно и позади оставить».

В целом большинство авторов отзывов вполне позитивно оценивает согласованность обоих двигателей и автомата, хотя тут есть определенные нюансы. Разгон с места берет очень бодро: как пишут владельцы, разгон до сотни, по их ощущениям, занимает 9-10 секунд. Особенно непривычным это кажется при практически полной тишине в салоне: «Нажал на педальку, глядь, а уже 80 км/ч при разрешенных 60… ». На скорости 100 км/ч тахометр показывает 1800 оборотов, то есть мотор не напрягается. Любопытно, что владельцы не отмечают особой разницы в динамике 245- и 218-сильных версий.

Но на более высоких скоростях все уже не так складно да ладно: «Еду, допустим, на круизе 100, решаю обогнать, жму газ... и ничего не происходит. Спустя пару секунд двигатель нехотя просыпается и начинает набирать обороты, потом коробка переходит на пониженную... к тому времени я уже передумал обгонять. Двойной кикдаун в пол тоже не дает резкой реакции, но всё же пободрее. Но если заранее перед обгоном "разбудить" двигатель, то отзывчивость удовлетворительная». Есть и те, кто пишет, что коробка перестала задумываться только после чиповки.

Haval H9 2014–2019



Казалось бы, при такой динамике большой и тяжелый автомобиль должен быть ужасно прожорливым. Ан нет… В подавляющем большинстве отзывов авторы высказывают удовлетворение топливной экономичностью. Прежде всего, естественно, это касается дизельных версий: «Средний расход 8,6 л, в городском режиме литров 11-12/100 км в зависимости от настроения, манеры езды и плотности пробок», «Очень экономичная во всех отношениях машина. Расход за весь период – 8,8 литра», «Расход топлива летом, Москва и Горьковское шоссе (которое все в пробках из-за вечных ремонтов) – по прибору 8,9-9 л на 100 км», «Расход выше 10 не поднимался. Общий 9,1».

Бензиновые двигатели, конечно, более прожорливы. Мощный 245-сильный вариант по городу летом с кондиционером потребляет 14-15 л/100 км, и то, если пробок мало, а с пробками – все 16. Зимой с прогревами расход доходит до 18-20 литров на сотню. 218-сильная версия ощутимо экономичней: «Расход стабильно показывает по городу 12,7 литров на сотню, и это приятно», «На Новый год ездил в дальнюю поездку, в деревню в Пензенской области. Скорость была 120-140, и в таком режиме машина потребляла 12 литров на 100 км, расход был зафиксирован на участке в 1300 км». Естественно, расход сильно зависит от манеры езды: есть отзывы, в которых владельцы таких машин пишут о среднем уровне потребления горючего на уровне 14-14,5 л/100 км или даже 16 летом и 18 зимой. Впрочем, такой расход они тоже не относят к числу недостатков, тем более что автомобиль вполне нормально переваривает 92 бензин.

Ненависть #1: Престижность

А теперь о грустном. Все семь лет присутствия модели на российском рынке главным фактором, ограничивающим рост ее продаж и популярности, был недостаток престижности бренда, точнее, сам по себе статус китайского автомобиля. Добавляла негатива и цена, вернее, не цена сама по себе или сопоставление ее с ценой конкурентов того же класса, а простая неготовность платить за машину китайского бренда 2, затем 3, а теперь более 4 миллионов рублей. Как бы ни был автомобиль хорош сам по себе, какие бы хвалебные отзывы ни писали про него журналисты и реальные владельцы, все равно масса окружающих будет твердить: «Проблема этой машины в том, что продать ее потом будет трудно, потеря большая будет. Ну и пацаны на районе не поймут, или коллеги не будут считать успешным человеком». Кстати, тезис о потерях на сегодня не оправдался: динамика роста цен на эти машины такая же невероятная, как и на остальные, и Haval H9 2014-2016 года выпуска стоит на вторичном рынке дороже, чем новые машины в те годы.

Да, тектонические события на автомобильном рынке заставляют очень многих обращать свое внимание на китайские бренды, и в окрестностях моего дома в Москве неожиданно обнаружилась парочка «Эйч-девятых». Но суть ситуации не изменилась. Любые позитивные отзывы в виртуальном пространстве (и, как я полагаю, не только там) немедленно приводят к началу яростных споров.

Haval H9 2014–2019



Сначала набегают китаененавистники: «Не считаю "это" вообще автомобилем», «У кого деньги есть, не возьмут "китайца" – китайщину покупают от безысходности». Реалисты вяло отбиваются: «Как бы ни пытались парафинить "китайцев", продажи только растут, несмотря на практически ежеквартальное повышение цен на всю линейку», «В детстве, видно, дешевая китайская игрушка сломалась, вот и обида на китайцев на всю жизнь!». Но противники не уступают: «Это ведро не едет в принципе!». Им возражают реальные владельцы: «Это ведро едет прекрасно! Как минимум не хуже дизельного Прадо и намного лучше Прадо 2,7». Противники пускают в ход идут новые аргументы: «Офигенная машина, но только когда она в салоне стоит с забетонированными колесами, чтобы, не дай бог, не выехала на дороги общего пользования. Как ни крути, но как был он "китайцем", так он им и останется», «Автор за такой короткий срок владения еще не познал все прелести китайского автопрома, Китай есть Китай». И вообще за пару лет автомобиль проржавеет насквозь и превратится в рыжую труху, а до того ездить не будет, потому что будет разваливаться, а потому за год, два или три потеряет 146% стоимости. На это следуют возражения, мол, ругают китайские автомобили диванные эксперты, которые никогда в этих машинах и не сидели, а вот владельцы, которых все больше, довольны покупкой: «Что касается Хавейла, то автомобиль реально надёжный, как танк», «У меня Паджеро Спорт 2019 года – вот это барахло, владею всего три месяца, а уже зацвела крышка багажника, и приводной ремень меняли три раза, но все равно посвистывает», «Haval действительно даже рядом с Прадо не стоит: салон на совершенно другом, более качественном уровне, и оснащение гораздо лучше. Наверное, Прадо – это понты».

И тут интересно вот такое свидетельство, касающееся отношения к автомобилю на дороге: «Без проблем уступают, сзади не моргают, чувствую себя спокойно и безопасно, но только после тонировки и снятия шильдиков. Как будто в другую машину пересел». Видимо, есть все-таки что-то в психологии наших людей… Но, как говорится, «жизнь сама таких накажет строго» и заставит принять тот факт, что «премиальный автомобиль китайской марки» – это реальность, данная нам в ощущениях.

Любовь #1: Финансовые выгоды

Все сказанное выше означает, что аксиома «дороже – не значит лучше» в нынешней российской действительности становится все более и более актуальна, так что первым делом стоит смотреть именно на соотношение «цена-качество». А у Haval H9 оно на сегодня вполне неплохое, причем это касается как новых, так и подержанных автомобилей. Если начать рассматривать разные варианты, сходные по году выпуска, состоянию и оснащению, то вы неминуемо придете к выводу, что все конкуренты окажутся примерно на один миллион рублей дороже, а за сопоставимые деньги они будут существенно старше или же в минимальных комплектациях.



Haval H9 2014–2019



Плюс ко всему, по свидетельству владельцев, H9 не разорителен с точки зрения эксплуатации. Во-первых, он вполне надежен: «Наездил 64 тысячи – без проблем», «Пять с половиной лет – полет нормальный, ни одной проблемы. После гарантии легко обслужить в любой порядочной СТО», «Автомобиль китайского производства при пробеге 100 тыс. км производил ощущение нового (салон, кузов, общее ощущение), а остальные при том же пробеге были ощутимо поюзанными», «За более чем 100 тысяч пробега каких-то особенных проблем не замечалось, разве что лампочка перегорит или аккумулятор сядет», «Машина нереально кайфовая! За 70 тысяч ни одной проблемы». Собственно говоря, высказываний такого рода в разы больше, а рассказы типа «У тестя Хавал Н9 проехал где-то 50 тыс. км. Полетел редуктор – менял по гарантии, постоянно рвется топливный шланг, возит запасной с собой, весь залит поэтому соляркой» встречаются в единичных количествах и очень редко.

Особо стоит отметить высокую коррозионную стойкость, ведь кузовной ремонт требует самых серьезных финансовых вложений. И здесь тоже встречаются хвалебные отзывы на грани гаражных баек о луженых кузовах Волг: «Лакокрасочное покрытие отличное – 130-140 мкм, и двусторонняя оцинковка по кругу. Мало у кого из конкурентов есть такое, и когда Н9 станет "ржавым ведром", от остальных, похоже, даже дырок не останется», «Не обнаружил гнили. Весной расстроился одним рыжиком, но на мойке он смылся, оказавшись битумом в пыльце», «Двойная оцинковка кузова – ни одной точки коррозии даже на сколах. На нижней кромке торца двери краска отбита до металла, коррозия и не думает появляться».

Во многих отзывах авторы пишут о приемлемой цене на ТО, и если несколько лет назад они жаловались на слабую развитость дилерской сети, то сейчас ситуация радикально исправляется. На профильном форуме владельцев участники пишут, что ТО-1, ТО-2, и другие «малые» ТО обходятся примерно в 10-10,5 тысяч (с расходниками), а «большие» (например, ТО-4 и ТО-8) – около 25-30 тысяч.

Haval H9 2014–2019

Но гораздо весомей звучат финансовые аргументы, касающиеся стоимости каско и ОСАГО. Так, каско на H9 обойдется владельцу в 67 000 рублей в год, а на аналогичный Toyota Prado – почти в 150. При этом, как пишет один из владельцев, «никаких "спутников" не требуется, машина неугоняемая. То есть сопутствующие обязательные расходы минимальны, можно обойтись "бюджетненько", ОСАГО в районе 7 тысяч и налог – 9 тысяч». В данном случае речь идет о дизельной версии, потому что налог на 245-сильный вариант в Москве составит уже 18 375 рублей, а на 218-сильный – 16 350.

Что же касается ликвидности и остаточной стоимости, то среди авторов отзывов есть и те, кто продавал свой H9, чтобы купить более свежий автомобиль той же марки. Так вот, по их свидетельствам, продажа заняла не так уж много времени, да и потери получились далеко не самыми большими. Словом, на слова злопыхателей, что «через несколько лет вы будете счастливы, если умудритесь продать его за 5 тысяч», можно не обращать большого внимания.