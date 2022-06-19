Passat B7 многим кажется интересной машиной: вроде как заметно лучше, чем предыдущий В6, но не такой дорогой, как следующий В8 (продажи которого получились вообще мизерными). Отчасти всё так и есть, но В7 намного более противоречив, чем кажется. Кто-то его продал и перекрестился, а кто-то считает его лучшим седаном за вменяемые деньги. То есть, его одинаково часто и хвалят, и ругают. За что именно – сейчас разберёмся.

История техники​

Впервые Passat B7 показали на Парижском автосалоне в 2010 году. Однако немцы оказались честными ребятами и не стали это поколение называть новым – его назвали обновлённым. И это совершенно справедливо, потому что В7 – это всего лишь доведённый до ума В6. При этом он получил новую внешность: изменились и оптика, и кузовные панели, и салон. Несмотря на то, что он построен на платформе PQ46 (той же, что и предыдущий В6), изменились и некоторые детали ходовой части, и база, и особенно заметно – оснащение салона.

А вот моторы и коробки передач остались прежними. Бензиновые моторы тут серий ЕА111, ЕА888, и ЕА390, дизельные – серии ЕА189. Разумеется, самым популярным мотором у нас был 1,8 TSI серии ЕА888 мощностью 152 л.с., на втором месте – 1,4 TSI серии ЕА111. Эти моторы – одновременно и головная боль владельцев машин, и повод для гордости (ниже они расскажут об этих агрегатах сами).

Volkswagen Passat 2010–14



Классических гидротрансформаторных автоматов на В7, к сожалению, не было. Все двухпедальные машины были с роботами SG – «сухой» семиступенчатой DQ200 или с шестиступенчатым DQ250 со сцеплением в масляной ванне. Привод мог быть и передним, и полным с муфтой Haldex. В подвесках ничего особенно интересного нет: спереди здесь МакФерсон, сзади – многорычажка.

Так как Passat B7 был построен на уже довольно старой платформе, продержаться на конвейере долго он не мог. В 2015 году его сменило следующее поколение, базирующееся на новой на то время платформе MQB. Это хорошо, но вы вернёмся к В7. За что же его любили и ненавидели? И любят и ненавидят до сих пор?

Ненависть №5: подвеска

Если коротко, то основная претензия звучит так: «Подвеска дубовая». Если не коротко, то всё немного сложнее. Дело в том, что подвески Пассата, особенно задняя, не слишком удачно настроены для плохих дорог. Жители регионов, где дороги хорошие (читай: Москвы) в целом всем довольны: тряска их не донимает, пробоев они не ведают, а управляемость у В7 с этими подвесками хорошая. Но стоит владельцу автомобиля съехать на обычную российскую дорогу, как риторика начинает меняться: «Про плавность подвески и мягкость хода – это не про нее. Она выполнена сбито, жестковато, особенно на плохих дорогах«, «... на ровной хорошо ведет себя, но стоит выехать на разбитую немного дорогу, и тут начинается самое интересное! Машина почему-то прыгает, а не глотает неровности, и плюс непонятные звуки при работе подвески, хотя подвеска в идеальном состоянии!».

Volkswagen Passat 2010–14



Да, жалобы на шумность работы задней подвески тоже встречаются часто. При этом ресурс всех её элементов довольно высокий, и чаще всего приходится менять только стойки стабилизатора. Остальное получилось пусть и не совсем комфортным, но прочным. И на хороших дорогах Пассат ведёт себя молодцом. Только таких дорог у нас, к сожалению, мало.

Любовь №5: эргономика и материалы салона

Удивительно, но в не самом дорогом автомобиле использовали очень качественные материалы. Многие отмечают, что к пробегу в 100 тысяч километров износа почти не было заметно. Максимум – начинал блестеть руль. Поэтому многие пишут: «Качество материалов отличное! Это факт!». Один из владельцев в отзыве вспомнил, как быстро его доберман смог испоганить салон предыдущего японского автомобиля, а вот с пластиком Пассата он так и не справился. Это хорошо.



Volkswagen Passat 2010–14



Удачно всё получилось и в плане эргономики. Тут просто приведу пару цитат: «... многие ругают Пассат за скучность, но мне такая скучность по душе. Сел в машину и как будто ездил на ней всю жизнь», «Все радует глаз, а также приятно на ощупь. Все как-то всегда под рукой и на своем месте». Единственный недостаток, по мнению многих, это джойстик управления электрозеркалами, которым не очень удобно пользоваться. Впрочем, привыкнуть можно.

И, конечно, радует то, что в богатых комплектациях можно было заказать и довольно богатый салон, который мог наградить Пассат долей премиальности. Особенно сильно некоторых радовала кожа: «Комбинация кожа-алькантара дает комфортное восприятие как зимой, так и летом». И всё с салоном было бы прекрасно, если бы не одна деталь…

Ненависть №4: скрип в салоне

Обидно, но удобный и на первый взгляд качественный салон разочаровывал владельцев Фольксвагена большим количеством скрипов. Точно локализовать источник посторонних звуков трудно, и многим приходилось разбирать всю панель: «Внутри все по-фольксвагеновски достойно, портит все только гадкая дешевая пластмассовая вставка по центру всей панели (на более дорогой комплектации она металлическая). Она-то, по-видимому, и порождает сверчков. Пытаюсь их убить, пока безуспешно», «Скрипит тоннель центрального воздуховода».

Volkswagen Passat 2010–14



Особенно сильно салон досаждает непотребными звуками зимой: «Что не понравилось, так это жуткий скрип торпедо при низких температурах. После прогрева он исчезал, но на холодную доставал».

Учитывая, что шумоизоляция у машины хорошая, «свечки» в салоне многим просто выматывали душу. Хотя некоторые относились к ним проще: «К сверчкам в панели и сколам на стекле уже привык… Стекло при продаже заменю по каско, а сверчки пускай живут, они мне уже, как родные».

Любовь №4: экономичность

Экономичность Пассатов с моторами 1,4 TSI многие, конечно, преувеличивают. Могут написать так: «При всей достаточной динамике авто очень экономичный: в городе не больше 10 при пробках, на трассе и в 4-5 легко уложиться можно». Скажем честно, легко уложиться в эти числа трудно, даже невозможно. Более правдоподобен такой отзыв: «По трассе он сказочный – я укладываюсь в 6,5-7 по трассе, при этом ни в чем себе не отказывая, в эконом режиме по трассе реально довести его до 5,5-6 л на сотню, но это слишком ватный вариант. По городу – 7,5-10 л сотню у меня, очень зависит от количества торможений в пробках».



Volkswagen Passat 2010–14



Расход с мотором 1,8 TSI тоже не слишком велик, а с дизелем он действительно сказочный: многие говорили о том, что в те самые 4 литра можно уложиться точно. И вот тут это на правду похоже. Вот только дизельные В7 у нас не слишком любили, так что отзывов владельцев таких машин немного.

Стоит отметить, что экономичность – заслуга не только моторов, но и роботов DSG. С этой точки зрения связка получилась очень удачной.

Ненависть №3: холодно!

Большая проблема моторов серии ЕА111 – это их упорное нежелание в мороз прогреваться на холостых оборотах. Типичный отзыв регулярно замерзающего владельца звучит так: «Мотор не греется на холостых, в пробках при -18 и ниже стынет». Стоит ли говорить, что и печка в таком режиме тоже не хочет дуть горячим воздухом?



Volkswagen Passat 2010–14



Теоретически одну из зимних проблем – замерзание лобового стекла – должен решить его электрический обогрев. Но и тут снова промах: он не очень эффективный, и многие отмечают, что нормально он справляется при температуре до минус 5-10 градусов, а дальше его уже не хватает. Остаётся только ждать, что мотор всё-таки прогреется. Но увы: «Очень долгий прогрев. Kia жены прогревается до 50 градусов, и в салоне тепло, а у меня стрелка только двигаться начинает, и дубак». Да, ждать, когда 1,4 TSI серии ЕА111 в мороз прогреется на холостых оборотах – занятие практически бесполезное. Выход остаётся один: подождать несколько минут и ехать, надеясь, что на ходу ситуация станет лучше. В жизни всё так и получается, но некоторые страдания этот недостаток приносит.

Любовь №3: шумоизоляция

Тут особо рассказывать нечего: шумоизоляцией довольны почти все (исключая совсем уж требовательных людей, которые зачем-то сравнивают Пассат и Мерседес Е-класса). И если к «шумке» колёсных арок претензии изредка есть, то со звуком мотора всё просто замечательно: «Кажется, что мотора нет – тишина», «... в случае ускорения мотор без напряга начинает уверенно тянуть автомобиль так, что кружится голова. При этом звук мотора практически не слышно». Интересно, что второй отзыв написал владелец машины с мотором 1,8 TSI (152 л.с.) – возможно, это связано с особенностями его вестибулярного аппарата.



Volkswagen Passat 2010–14



Звуков с улицы в Пассате тоже почти не слышно. Одним словом, почти «люкс» – по крайней мере, с точки зрения звукового комфорта.

Ненависть №2: DSG

Уверен, что эти три волшебные буквы – D, S и G – ждали многие. Дождались!



К сожалению, этим Пассатам не повезло ни с роботами, ни с моторами. Особенно – первых лет выпуска, с 2010 до 2013 года. Про моторы поговорим ниже, пока вернёмся к коробкам.

Тогда о роботах знали ещё не все, и многие убивали их неосознанно – ездили, как на классических автоматах, не включая нейтральную передачу на светофорах и в пробках. Поэтому в первую очередь эти коробки умирали у жителей крупных городов. Тем, кто по пробкам не ездил, не занимался бездумным чип-тюнингом и много времени проводил на трассе, повезло больше: даже ранние роботы (особенно шестиступенчатые «мокрые» DQ250) служили у них дольше. А вот остальные часто писали следующее: «На одометре было 3500 км – коробка уже билась в конвульсиях в пробках», «Проехал 74 т. Замена сцепления 2 раза (по гарантии)». Или ещё хуже: «Первые симптомы появились на 17 тысяче, легкая дрожь на второй передаче при ускорениях с малой скорости. Сильно не мешало. На 32 тысяче начало напрягать, поехал к официалам. Приговорили мехатроник».

Volkswagen Passat 2010–14



Чаще всего приходилось менять сцепление на DQ200. На коробках «гонщиков» (особенно после тюнинга) бывали и поломки механической части этих семиступенчатых коробок. А вот DQ250, как я уже говорил, переносили издевательства спокойнее.

Как вы знаете, немцы постоянно работали над конструкцией этих АКП, так что поздние DSG работают вполне надёжно и достаточно долго. А их ремонт уже хорошо освоен, и чаще он обходится дешевле, чем ремонт классических АКП. Но это – сейчас. А тогда людей DSG7 доводила чуть ли не до сумасшествия. И очень жаль, что доведение роботов до ума закончилось к тому времени, когда и сами В7 уже заканчивали свою конвейерную жизнь. Впрочем, есть подозрение, что большинство тех ранних DSG на этих машинах хотя бы раз уже побывали в ремонте. Так что если у вас есть интерес к подержанным В7, есть смысл узнать, когда и кто ремонтировал DSG. Возможно, всё не так страшно.

Любовь №2: багажник

Многие пишут о том, что Passat B7 – автомобиль немного скучный. Мол, просто большая машина для большой семьи. Ездит, возит, тихий, хорошо стоит на дороге, не докучает по мелочам, а большего от него и не требуется. Владельцам, конечно, виднее, но тогда мне придётся вынести отдельным пунктом огромную любовь владельцев к багажнику Пассата. Если оценивать этот автомобиль как большую, но скучную семейную машину, то без него никуда. А пишут о нём почти все.

Volkswagen Passat 2010–14



Багажник действительно немаленький – 560 л. Но дело не только в объёме. Вот короткая очередь выстрелов любви к задней части Пассата: «Багажник более чем большой», «складывающиеся спинки задних сидений», «специальная ниша для длинных предметов», «крючки для пакетов с продуктами». И вишенка на торте: «Семья с комфортом сидит в салоне, а в багажнике столько места, что туда можно посадить тёщу со всеми её чемоданами. Места хватит». Ах, ты ж, добрый человек!

Volkswagen Passat 2010–14

Отдельно стоит ещё раз напомнить про материалы: пластик трудно поцарапать, так что даже если багажником пользоваться активно, он не становится похож на пол фургона-арбузовоза. Единственный недостаток, который отмечают владельцы, это большая глубина багажника – если что-то положить к дальней стенке, придётся лезть внутрь, что неудобно (штаны точно испачкаются об бампер). Но с этим смириться можно.



Ненависть №1: моторы 1.8 TSI серии ЕА888

Вот мы и дошли до самого интересного. Точнее, до самого плохого, что есть в машине. Бесспорным лидером антирейтинга становятся моторы ЕА888. Что с ними не так? Просто две цитаты: «У меня же до 100 тысяч, авто ел 1-1,5 л / 10 000 км, т. е. до замены не так много. Но после 100 тысяч расход масла стал увеличиваться в прогрессии и достиг 1 л / 500 км пробега», «... терпению пришел конец, когда расход стал 1 л на 200 км!!!». Думаю, всё понятно. Но кое-что требует уточнений.

Во-первых, чудовищный и массовый масложор свойствен моторам до 2013 года. В 2013-м году ЕА888 сильно изменились, в первую очередь изменения затронули поршневую группу. Нельзя сказать, что проблема ушла полностью, но она точно стала встречаться намного реже. А главное, не в таких масштабах (литр масла на 200 км). Это, конечно, хорошо, но любимый в России двигатель 1,8 TSI оказался в своё время настоящим бедствием. И если на небольших пробегах он радовал очень хорошими характеристиками, то потом расход масла мог вырасти в любой момент, и часто – сразу очень сильно. Ремонт уже тогда обходился дорого – в 100-150 тысяч в зависимости от места проведения и объёма работ. Конечно, лучше всего было сделать из него сразу Gen3 (третье поколение ЕА888), но на это решались не все. И очень жаль, что многие продавали машины как есть – с диким расходом масла. Не уверен, что все продавцы были настолько честными, что рассказывали о существовании этой проблемы покупателям.

Volkswagen Passat 2010–14



Интересно, что часть владельцев относилась к масложору равнодушно. Мол, «турбовый мотор всегда ест масло». Мнение очень ошибочное, но, видимо, так было спокойнее жить. Такие железные люди пишут приблизительно в таком ключе: «1000 км активной езды = 0,5 литра масла. На мой взгляд, ничего необычно и ничего страшного в этом нет». Ну как сказать…

Моторы ЕА111 – тоже не подарок. Были там проблемы и с масложором, и с ранним растяжением цепи ГРМ. Но жалоб на них всё-таки меньше. А вот ЕА888… «Если бы не двигатель с его любовью сжирать масло, то авто великолепный!».

Любовь №1: “… и больше ничего!”

Я долго думал, что поставить на первое место рейтинга причин любить В7. Размеры? Банально. Комфорт? Не дотягивает. Шумоизоляция? Её многие хвалят, но есть и лучше. В итоге после прочтения, наверное, нескольких сотен отзывов (а это не такой уж легкий труд для мозга, как кажется) пришёл к неожиданному выводу: больше всего Пассаты любят за беспроблемную эксплуатацию. Именно в такой формулировке, потому что надёжность – это нечто другое. Попробую объяснить другими словами.



В Интернете практически нет отзывов, в которых говорили бы о том, что у Passat B7 что-то постоянно ломается. Кузов хорошо покрашен, и даже если появляются сколы, от ржавчины спасает оцинковка. Иногда тускнеет хром, но очень редко. Ходовая может постукивать, но ресурс всех деталей очень достойный. Иногда жалуются на алгоритм работы датчика дождя, но других вопросов к электрике нет. Салон скучноватый, но очень удобный и выносливый. Если бы не было проблем с моторами и коробками, тут сейчас точно была бы надёжность. Но проблемы с ними есть.



Volkswagen Passat 2010–14

Правда, есть и другое мнение. Многие говорят, что частой заменой масла можно спасти и моторы, и коробки (скорее, можно оттянуть их кончину, но не суть). И все приходят ко мнению, что ни то, ни другое не умирает молча. Как только начинает дёргать DSG, надо ехать на диагностику, а не ждать, пока она развалится. Если мотор начинает расходовать масло, нужно сразу принимать меры, а ждать, когда он «словит клина». А других проблем у машины нет. Поэтому чаще всего о Пассате говорят нечто такое: «Машина хорошая, но к таким расходам надо быть готовым», «... машинку крепче в этой категории еще поискать нужно. А мелкие нюансы есть, но некритичные и на эксплуатацию авто в целом не влияют». «Мелкие нюансы» в этом отзыве – это замена сцепления в роботе.



Странное сочетание беспроблемной эксплуатации с редкими крупными поломками встречается достаточно редко. Мало кто пишет так: «Офигенный аппарат! Честно, даже незнаю к чему придраться! Что касается DSG7 – тема скользкая». То есть, всё прекрасно, если бы не моторы и коробки.

Volkswagen Passat 2010–14



Кто-то из-за этого выбирает дизель, кто-то – механику. А кто-то просто следит за машиной, не доводя ситуацию до предела. И вот такие владельцы от машины в восторге: она не встанет на дороге по причине внезапной поломки и не будет досаждать частыми отказами всего подряд. Имея наготове свободные 150-200 тысяч рублей, можно быть спокойным: В7 довезёт, куда угодно, не встанет посреди дороги просто так и не будет постоянно сосать деньги. Причём довезёт безопасно и комфортно. Это просто прекрасно! Но вот 150-200 тысяч держать наготове надо. Мало ли.