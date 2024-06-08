Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus

Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенностью выпускалась серийно, причем не где-нибудь, а в послевоенной Германии, да еще известным производителем мотоциклов! Сегодня мы будем вспоминать историю разработки и интересные особенности микроавтомобиля Zundapp Janus.

Начало

После войны немецким авиастроительным компаниям запретили производить самолёты, поэтому вместо истребителей некоторые из них начали производить этакие «самолёты без крыльев» – так называемые кабиненроллеры. Ведь страна ощущала острую нехватку доступных транспортных средств, а полноценные автомобили довоенного форм-фактора гражданам Германии были попросту недоступны. Поэтому выход нашелся в этаких эрзац-машинах, у которых не было крыльев, но были какие-никакие колёса, иногда даже крыша над головой и, как правило, мотоциклетный моторчик, который всё это двигал – не столько во времени, сколько в пространстве.

BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 1 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 2 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 3 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 4 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 5 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 6 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 7 / 8 BMW Isetta – один из самых известных «баббл-каров», автомобилей-пузырей. Машинка привлекала внимание одной большой дверью в передней части кузова. Обратите внимание на колею задних колёс – она значительно уже передней! 8 / 8

Немецкий авиаконструктор Клод Оноре Дорнье после войны обошел запрет на производство самолётов тем, что возобновил свою деятельность не в родной Германии, а в Испании. Его творением стал одномоторный самолёт Do 25, оснащенный двигателем ENMA Tiger мощностью 150 л.с.

В послевоенный период Клод Дорнье также пытался свести к минимуму зависимость своей компании Dornier Flugzeugwerke от производства самолетов путем диверсификации бизнеса в другие области, и для нового проекта он привлек своего сына Клавдия. Полёт конструкторской мысли Дорнье в пятидесятые годы охватывал не только небо, но и землю: чтобы загрузить простаивающие производственные мощности, он задумался над созданием столь нужного стране утилитарного четырехместного автомобильчика, компоновка которого была бы максимально практичной. И речь вовсе не шла о том, чтобы они сидели друг за другом, как в самолётах и кабиненроллерах Messerschmitt.

Рождённый ползать: Messerschmitt KR175 был и вовсе трёхколесным! 1 / 4 Рождённый ползать: Messerschmitt KR175 был и вовсе трёхколесным! 2 / 4 Рождённый ползать: Messerschmitt KR175 был и вовсе трёхколесным! 3 / 4 Рождённый ползать: Messerschmitt KR175 был и вовсе трёхколесным! 4 / 4

Дорнье-младший пошел дальше и решил усадить водителя и трёх пассажиров спинами друг к другу! Сама машина при этом внешне должна была получиться почти симметричной, ведь она по образу и подобию Изетты была лишена какого-либо переднего капота. Однако, в отличие от мотоколяски BMW, доступ ко второму ряду сидений должна была обеспечивать такая же откидная дверь в торце кузова, только с другой стороны!

Конечно, звучит несколько странно и даже дико, однако в послевоенной Германии было возможно всё – машины с открывающейся спереди дверью, как на холодильнике, кабиненроллеры с плексигласовым колпаком вместо крыши... Время было такое.

Однако вернемся к творению Дорнье. Прототип получил название Dornier Delta, однако, проанализировав проект с экономической точки зрения и посчитав его нерентабельным, Клод решил не производить машину на собственном предприятии Dornier Flugzeugwerke, а продать лицензию фирме Zundapp.

Прототип Дельты возле фабрики Дорнье. Обратите внимание: задние пассажиры еще сидят вполне привычно, то есть по ходу движения автомобиля 1 / 2 Прототип Дельты возле фабрики Дорнье. Обратите внимание: задние пассажиры еще сидят вполне привычно, то есть по ходу движения автомобиля 2 / 2

Сама Zundapp (Цюндапп, сокращение от «Zünder und Apparatebau G.m.b.H») была основана Фрицем Ноймайером в Нюрнберге еще в 1917 году как производитель детонаторов и снарядов. Однако когда после Первой мировой войны спрос на оружие упал, предприятие начало производить мотоциклы. После Второй мировой руководство искало, чем бы заняться, кроме мотоциклов. Одним из новых направлений деятельности стали швейные машинки Zundapp Elcona, которые в виде нелицензионных копий даже выпускались в СССР под названиями «Тула», «Волга» и «Ржев».

Янус четырёхколесный и четырёхместный

Итак, Дорнье счел производство под собственным брендом экономически нецелесообразным, вдобавок по-прежнему увлекаясь авиационной темой. Поэтому он предлагает компании Zundapp собственное детище – и та соглашается! Ведь на тот момент менее или более совершенные подобия автомобилей в Германии не выпускает только ленивый.

Машинка получила весьма оригинальную внешность, ведь, в отличие от двухместной Isetta, её решили сделать четырехместной! Конечно, по уровню комфорта она и близко не могла соперничать с уже знакомым нам NSU Prinz, но ведь на дворе еще стояли пятидесятые годы. Впрочем, инженеры Zundapp по пути на «конвейер» дизайн и конструкцию машинки несколько «допилили», и автомобильчик получил довольно самобытную и узнаваемую внешность, а также собственное имя – Janus.

Двуликого бога-демиурга в древнеримской мифологии обычно изображали в виде мужчины с двумя лицами, одно из которых смотрело в будущее, а другое в прошлое. Изначально его до Юпитера считали верховным божеством и называли «богом богов», хранителем порядка и мира, вращающего земную ось. Впоследствии он не только получил свой двуликий образ, но и постепенно превратился в этакого божественного сторожа, который имел ключ и посох, которым отгонял непрошенных гостей.

Да, с названием в Zundapp определенно попали в яблочко задолго до эры маркетологов, ведь почти симметричная внешне машинка получилась действительно «двуликой». Конечно, наблюдалась некоторая внешняя асимметрия, поскольку визуально из-за разной оптики передний свес был чуть короче переднего. Но в общем и целом без боковых дверей, с парой форточек и необычным силуэтом машина смотрелась даже экзотичнее той же Изетты.

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А уж если открыть (в разные стороны по оси автомобиля, но одинаково на себя и вправо) каждую из дверей, то получалось почти сюрреалистическое зрелище, колёса которого украшали колпаки, стиль которых на удивление повторял нашу «двадцать четвертую» Волгу.

Как вам такой способ посадки? 1 / 4 Как вам такой способ посадки? 2 / 4 Как вам такой способ посадки? 3 / 4 Как вам такой способ посадки? 4 / 4

Отделка автомобильчика была вполне полноценной 1 / 3 Отделка автомобильчика была вполне полноценной 2 / 3 Отделка автомобильчика была вполне полноценной 3 / 3

Отличить переднюю часть от кормы помогали такие утилитарные детали, как задний номер и передний стеклоочиститель на «дверце от холодильника со стеклом».

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Всё это великолепие имело в длину менее трёх метров (2,86 м), а ширина и высота были практически одинаковыми (1,4 м и 1,38 м) при снаряженной массе в 425 кг. Тем не менее в его «чреве», пусть и спиной друг к другу, могли разместиться четыре взрослых человека!

Янус стоил 3290 дойчмарок, что примерно эквивалентно нынешним 9430 евро

А ведь кроме них, в базе находились еще и горизонтальный одноцилиндровый «воздушник» объемом 245 «кубиков» и мощностью 14 л.с., а также 21-литровый бензобак. При этом передняя и задние подвески с маятниковыми рычагами были сравнимы по принципу работы с МакФерсоном, а тормоза получили непривычный для подобных малышей гидропривод на все четыре колеса. И разогнаться четырехколесный Янус мог аж до 80 км/ч, что было нормальным показателем для подобных мотоколясок.

Преимущества центрального расположения двигателя даже подчеркивались в рекламе: «Это пока непривычно, но приятно и удобно с учетом дождя и сырости: мелкие работы по техническому обслуживанию, такие как замена свечей или чистка карбюратора, можно проводить под собственной крышей».

Чтобы попасть за руль, водителю, как и в случае с Isetta, нужно было открыть переднюю торцевую дверь вместе рулём и панелью приборов. Двери, увы, украли пространство не только у капота, который при среднемоторной компоновке не был необходимостью, но и у багажника, которого у машинки попросту не было.

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Говорить о комфорте применительно к подобной технике нелепо и даже несколько кощунственно, ведь она решала совершенно другие задачи. Тем не менее у Януса был закрытый цельнометаллический кузов, четыре колеса, полноценные тормоза и подвески, а также такая фантастическая опция, как... кровать, в которую можно было трансформировать сиденья, сложив их спинки.

Янус даже «засветился» в декабрьском номере журнала «Road&Track» за 1956 год по простой причине – его собирались продавать в США по цене от 1190 долларов!

Казалось бы, Janus был ничем не хуже Изетты, а может быть, даже и лучше, ведь у него был куда более вместительный салон и четыре колеса, расположенные по углам кузова. Но, увы, он был заметно дороже остальных «бабл-каров» и этот пузырь, по сути, оказался мыльным. Машинку начали выпускать в 1957 году, а уже в 1958-м приняли решение о прекращении производства, выпустив за первые полгода 1731 машинку, а в 1958-м всего 6902 экземпляра.

Одной из причин слабого спроса была не самая лучшая управляемость: преимущества, связанные со среднемоторной компоновкой двигателя в гоночных и спортивных автомобилях, тут не проявлялись, а центр тяжести при, казалось бы, идеальной развесовке (49:51) и переднем стабилизаторе поперечной устойчивости сильно менялся в зависимости от того, сколько пассажиров находилось на борту.

Впрочем, рыночный провал объясняется не только и не столько тем, что двуликий и двухдверный Янус от Zundapp был слишком плох. Нет, если бы он появился лет на десять раньше, у него были бы все шансы побороться с Изеттой и Мессершмиттом за тощий кошелек послевоенного немца. Но в конце пятидесятых мир познал такое явление, как Fiat Nuova 500 – автомобиль, ставший в некотором роде «иконой» и образчиком компактной и доступной городской микролитражки.

Итальянская «пятисотка» показала миру, каким должен быть пусть и маленький, но полноценный автомобиль 1 / 4 Итальянская «пятисотка» показала миру, каким должен быть пусть и маленький, но полноценный автомобиль 2 / 4 Итальянская «пятисотка» показала миру, каким должен быть пусть и маленький, но полноценный автомобиль 3 / 4 Итальянская «пятисотка» показала миру, каким должен быть пусть и маленький, но полноценный автомобиль 4 / 4

Не будем забывать и про Mini (Austin Seven) сэра Алека Иссигониса, а также западногерманский NSU, о котором мы вспоминали. Словом, героев хватало, а Zundapp Janus стал чужим на этом празднике жизни. Поэтому производство остановили, а расположенное в Нюрнберге предприятие по производству автомобилей продали компании Bosch.

Завод затем сконцентрировался на производстве мотоциклов, но и оно оказалось не слишком успешным. Поэтому в итоге имущество и производственные мощности Zundapp в 1984 году задолго до китайской экспансии приобрело правительство КНР за 16 миллионов дойчмарок, после чего его полностью демонтировали силами китайских рабочих и перевезли в город Тяньцзинь, где после монтажа оно стало основой мотокомпании Tianjin Motorcycle Co.

А вот малоизвестный Janus от полного забвения спас... кинематограф. В американском мультфильме «Тачки 2» (Cars 2), снятом студией Pixar, есть такой персонаж как профессор Цундапп (англ. Professor Zündapp) c номерным знаком BAD GA 58, более известный как Профессор Ц.

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В мультипликационной реальности добро победило зло примерно так же, как в обычной «бондиане», но к истинному Zundapp Janus вся эта история не имела никакого отношения.