Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

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Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли они заманчивы на самом деле?

Что и где ищем?

Если честно, с нашей суммой выпендриваться не получится. Мы не будем гоняться за моторами V8 объёмом 4,5 и 4,8 литра, но если попадутся — отказываться тоже не будем. Нам абсолютно не важно, какая у автомобиля комплектация, какого он цвета снаружи и внутри. Мы всего лишь проверим, получим ли мы за эти деньги кучу вожделенных понтов с авто, которое будет довольно часто и бодро передвигаться своим ходом, или главным нашим транспортным средством станет эвакуатор. Само собой, нам не приходится гнуть пальцы и отбрасывать объявления, где честно сказано про десять владельцев и дубликат ПТС. Хотя отмечу сразу, что прилагательные “бодрый” и “живой” встречаются в них чаще, чем “аминь” в молитвослове. Конечно же, есть там и заверения в честном пробеге и отсутствии ДТП. Сегодня мы будем настолько не брезгливы, что съездим на площадку с перекупщиками, расположенную прямо напротив одной из крупнейших авторазборок города. Одним словом, нас ждёт море трэша, веселья, лапши на ушах и того, что когда-то было “живыми и бодрыми” Кайенами.

“Абсолютно живой Cayenne Turbo”

Первое объявление радует нас громким заявлением продавца об абсолютной живости турбированного экземпляра. Год выпуска — 2004, пробег — 130 тысяч километров (судя по пробегу, его покупали, чтобы изредка ездить на заправку, не более). Просят за него 599 тысяч, что нас устраивает более чем полностью, потому что за эти деньги мы получим ещё и весьма пафосный 4,5-литровый V8, от звука которого на лету от восторга дохнут голуби (и это почти не шутка).

Porsche Cayenne черный вид спереди

Обратим внимание на следующую фразу: “По кузову и салону без повреждений, оставляет впечатление очень ухоженной машины. По технической части, естественно, без нареканий”. Вроде, неплохо, но та же проверка Авто.ру говорит о столкновении, произошедшем 5 апреля 2017 года, в результате которого были получены “повреждения в области заднего левого колеса, повреждения в области переднего левого колеса”. Ну вот… А мы надеялись, что “по кузову и салону без повреждений”…

Впрочем, даже на первый взгляд становится ясно, что за машиной следили кое-как, а гоняли при этом на ней активно. Причём там, где не надо. Может, это несколько странно, но внедорожный потенциал у Кайена не самый плохой, что некоторых владельцев иногда провоцирует на всякие неблагородные глупости. Тут сразу видны повреждения пыльника (пластиковой защиты картера двигателя) и немного — накладки порога под водительской дверью. Если бы мы всерьёз думали о приобретении этого автомобиля, то пришлось бы делать диагностику пневмоподвески: без должного ухода она долго не служит. Но начнём с элементарной проверки этого “небитого и некрашеного” автомобиля.

Porsche Cayenne (13) Porsche Cayenne порог

Цифры на толщиномере скачут, как давление гипертоника в магнитную бурю. На капоте — 95 мкм, по бокам нащупываем 307 мкм, 175 и даже 447 мкм. Будем дальше верить продавцу?

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Даже странно, но двигатель работает тихо и ровно. А вот проблемы с подвеской обнаруживаются сразу после пуска мотора. Компрессор пытается поднять машину, но правая передняя стойка этого не хочет. Судя по стуку, помер клапан баллона. Естественно, появляется сопутствующая ошибка на панели. Не впечатляет, если честно.

Но продавец полон оптимизма. Он с радостью сообщает, что эта машина из Америки, поэтому спокойно ездит на 92 бензине. Ну да, конечно! Он, видимо, не в курсе, что бензин 91 по AKI (Anti-Knock Index — американский метод опредения октанового числа) соответствует как  минимум нашему 95-му бензину, а их 93-й — это наш 98-й. Ездить на турбированном моторе на 92-м бензине — преступление против машины.

Тем временем не унывающий продавец под рывки коробки рассказывает о том, что запчасти дешёвые, и при желании из Кайена можно собрать Volkswagen Touareg. Да, говорят, даже двери от Туарега встают на этот Порш нормально. Но мы пока думаем, что не так с Aisin TR60SN, которая периодически напоминает нам о своём существовании заметными пинками. Видимо, она не смогла пережить приличного момента мотора V8 и потихоньку заявляет о необходимости капитального ремонта.

Вдобавок к этому у машины запотевшая левая “противотуманка”, не работает лифт водительского сиденья, и по лобовому стеклу от стойки до стойки идёт трещина.

Porsche Cayenne противотуманка Porsche Cayenne трещина на лобовом стекле

Одним словом, перед нами классический пример того, как после покупки придётся вкладываться в автомобиль. А оно нам надо? Нам оно не надо, мы ищем действительно “живой” и “бодрый” Кайен, поэтому идём дальше.

Восьмым будешь?

Идеальный вариант с точки зрения экономии: всего 399 тысяч рублей! Вряд ли найдёте что-то дешевле. И ржавее.

Сразу настораживает количество владельцев: их было уже семь. Быть восьмым как-то уж совсем не почётно, но цена заставляет гордость заткнуться. Итак, что нам предлагают?

2004 год выпуска, 217 заявленных тысяч пробега, мотор — 4,5 л (340 л.с.). И ещё — благородный “мышиный” серый цвет.

Porsche Cayenne серый вид спереди

Огромное преимущество автомобиля — продавец, который не стал скрывать, что только в 2016 году машину били три раза. Впрочем, скрывать это было бы глупо, и вот почему.

Porsche Cayenne серый вид спереди

Одно из преимуществ Кайена — очень хорошая окраска. ЛКП этого автомобиля держится долго, и даже на машинах старше десяти лет коррозию найти не так просто. Но есть исключение — битые и плохо восстановленные машины. И вот перед нами как раз такой автомобиль и стоял. Но не будем осуждать тех, кто пытался его перекрасить: слой ЛКП со шпаклёвкой местами доходит до 691 мкм, так что материалов не жалели. А там, где жалели, толщина всего 300.

Porsche Cayenne толщеномер Porsche Cayenne толщеномер

Тормозные диски своим видом вызывают тоску. Они махровые от ржавчины, так что есть подозрение, что стоит этот Кайен уже не один день.

Porsche Cayenne тормозной диск

Повидал он тоже многое: у него местами уже отвалились пороги, один задний фонарь держится на скотче, джойстик лифта водительского кресла вообще выдран.

Porsche Cayenne арки крыльев

Porsche Cayenne порог Porsche Cayenne порог
Porsche Cayenne вспученная краска Porsche Cayenne (10)

Но у машины есть одно большое преимущество: у неё пружинная подвеска («пневма» стоит только на Turbo и Turbo S). Так что хотя бы на этот счёт переживать не стоит. Хотя тут есть другие поводы для волнения.

Посмотрим, что творится в салоне. В принципе, износ элементов салона уже заметен, но он не запредельный, однако это не гарантия того, что пробег настоящий, поскольку салоны у этих машин весьма стойкие. Кнопки, конечно, потёртые, руль и обивка сидений — тоже. Да, не слишком много тут осталось от былого “премиума”. Но может, порадует работа мотора и АКПП?

Porsche Cayenne руль

Porsche Cayenne блок управления стеклоподъемниками Porsche Cayenne регулировка сидения

Увы, мотор не радует. Он истекает маслом (что для двигателя M48.00, к сожалению, не редкость), которого на щупе кот наплакал, а главное — подозрительно стучит.

Porsche Cayenne масло под капотом

А стучать на этом моторе может всё подряд, к тому же на масляном голодании легко случаются задиры цилиндров, так что гильзовка M48.00 — любимое занятие владельцев машин с этим мотором. Не надо верить, что это можно сделать за 40 тысяч (а такое иногда утверждают). Повезёт, если уложитесь в 200.

Продавец говорил, что стучат гидрокомпенсаторы. Такое тоже вероятно, но интерес к этой ржавой и стучащей мотором машине уже пропал. Дёшево, конечно, но как-то страшно. Ну её, поищем что-то другое.

Porsche Cayenne двигатель

Эндоскоп мне в цилиндр!

Следующая машина 2003 года выглядит неожиданно симпатично, а просят за неё 600 тысяч. Мотор — 4,5 л, заявленный пробег — 160 тысяч.

Porsche Cayenne правое переднее крыло

Правда, салон говорит, что пробег всё же больше: кожа сиденья хорошо потрескалась, а подлокотник и ручки на дверях изрядно затёрты. А ведь материалы в отделке Кайена достаточно качественные, так что верить цифре 160 лучше не будем.

Porsche Cayenne интерьер

Porsche Cayenne блок управления стеклоподъемниками Porsche Cayenne трещины на коже сидения

Заднее левое крыло перекрашено, но в целом ЛКП в порядке. Небольшие замечания есть только к задней двери, но в таком возрасте это нормально. А что ненормально? Всё остальное.

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Мотор этого Кайена стучит еще сильнее, чем предыдущего. Продавец успокаивает: я, мол, проверял машину двигатель эндоскопом, задиров нет. Странно, ведь я даже не заикался про возможные задиры.  Выстрел на опережение? Значит, задиры, скорее всего, есть.

Стук такой, что слышно даже внутри машины (учитывая, что шумоизоляция у Кайена намного лучше, чем в Киа Рио), но на этом беды не заканчиваются.

Porsche Cayenne двигатель

У этого Кайена не работает ещё и блок комфорта. А значит, и стеклоподъёмники, и сервоприводы сидений и… да-да, пневмоподвеска! Продавец, к его чести, готов эту проблему решить самостоятельно, не увеличивая цену. Видимо, совсем отчаялся продать машину.

Кстати, внезапно блок ожил. А минуты через три опять внезапно умер.

Что меня вообще не удивило — так это неродные фары. Их с Кайенов воруют постоянно, и неоригинальные фары — это нормально. Тут с этой проблемой уже сталкивались, поэтому на фарах висит замок. Смешно, если бы не было так печально.

Porsche Cayenne фары на замок

Что делать с машиной, у которой стучит мотор и не работает блок климата (а может, и не только он)? Ясное дело, её покупать не стоит. Если в предыдущем случае мы могли бы купить машину и потратить сэкономленные с покупки 200 тысяч на ремонт, то хотя бы какой-то смысл  в этом был бы (с учётом коррозии — минимальный). А вот тут ловить нечего, так что пойдём ловить в другом месте.

Под сенью пыли

Я сомневался, рассказывать ли вообще об этой машине. Дело в том, что, во-первых, она была настолько грязной, что осмотреть кузов было делом нереальным. Во-вторых, из неё на площадке у перекупщиков куда-то делся аккумулятор, так что мы даже не смогли запустить мотор и покататься. Правда, не очень-то этого и хотелось.

Porsche Cayenne пыльный вид спереди

Итак, этот Кайен был выпущен в 2006 году (можно сказать, “свежачок”), проехал всего 161 тысячу километров (но это не точно). Даже под грязью и безо всякого толщиномера видны потёртости, но страшнее всего выглядит салон. Видимо, владелец думал, что посадить дерево, построить дом и вырастить сына он обязан именно в машине.

Porsche Cayenne задний бампер Porsche Cayenne интерьер

Конечно, мне обещали помыть машину (если я ей заинтересуюсь) и даже найти аккумулятор. Но предлагали как-то без желания, да и я настаивать не этом не стал. Эта машина стоит в продаже с февраля, и изначально за неё просили 490 тысяч. Сейчас счастливым обладателем этого сарая можно стать за 450. Правда, придётся выяснить, откуда на полу перед задним диваном оказались элементы обшивки салона.

Кроме того, в объявлении указано, что у Кайена трое владельцев и оригинал ПТС, тогда как после проверки выясняется, что их было семь, а ПТС, само собой, дубликат (в оригинал столько записей просто не поместится). Вроде, обман совсем не большой, но если он есть в мелочах, есть солидная вероятность, что и во всём остальном продавец пытается надуть.

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Кстати, по этой же причине при осмотре не стоит сразу размахивать перед носом продавца толщиномером. Пусть он сначала сам скажет, что тут перекрашивали. А уж потом можно проверить его правдивость. Соврал с перекраской — значит, соврёт и где-то ещё.

*  * *

Какой сделаем вывод? Вряд ли стоит рассчитывать найти приличный Кайен за 600 тысяч. Да, объявления такие есть, но ничего хорошего под ними не прячется. В случае с нашим автомобилем даже, на первый взгляд, небольшие недочёты могут обернуться очень крупными тратами на ремонт.

Ну а в этот раз нам даже не пришлось ни подключать сканер, ни поднимать машину на подъёмнике. Видимо, “бодрый и живой” Porsche Cayenne за 400-600 тысяч — вещь иллюзорная.

Покупать ли такую машину? С одной стороны, если потратить тысяч 300 на восстановительный ремонт, вроде бы имеешь люксовый кроссовер менее чем за миллион. Но не стоит думать, что после этого вы получите ощущения от Porsche при затратах, как на Hyundai Creta (хотя не стоит обольщаться и в этом случае). Во-первых, то, что «вылезло» при первичном осмотре — это далеко не всё, что обнаружится при тщательном осмотре в сервисе, а впоследствии может сломаться (и даже наверняка сломается). Будьте готовы потратить ещё 100, потом ещё 200, потом ещё 250… Во-вторых, Cayenne моложе не становится, и рыночная цена его всё равно окажется ниже, чем вложенная сумма. В-третьих, не стоит забывать про транспортный налог и про затраты на банальный бензин (смело берите цифры в 20-25 литров АИ-98 на 100 км, перемножайте на свой годовой пробег и удивляйтесь).

В итоге получается, что покупатель Кайена, конечно, может со свистом прохватить по прямику, попугать молодняк на Жигулях и менеджеров на Солярисах (а скорее, насмешить и тех, и других), но по большому счёту ввязывается в глубоко убыточное по своей сути предприятие. И если есть возможность тратить на машину по 500 тысяч в год (а реальные затраты как раз примерно такие), то стоит ли связываться с обесценивающимся 12-13-летним «некромобилем»?

Мы в AUTOMAMA продаём автомобили разных сегментов, но «воскрешением из мёртвых» и прочими спиритическими практиками не занимаемся. И если клиент спрашивает про подержанный Cayenne подешевле, мы советуем ему рассмотреть что-нибудь в пределах тех же 600 тысяч, но куда более практичное.

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19 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Евгений Калашников

Отличная рубрика, читаю с удовольствием. Сам недавно брал подержанную - был шокирован количеством автохлама, примерно каждая 10-я машина на авито стоит хотя бы того, чтобы потратить время и посмотреть. Почему бы не сделать голосование - какую машину за 600 т.р. будем пытаться купить в следующий раз?

Андрей Чепелев

На следующий раз уже придумали, будем снова выбирать что-нибудь рациональное 🙂 Но заявки на дальнейшие выпуски уже принимаются! Пишите пожелания.

vitos1 dm

Вот очень интересное пожелание: 600-700 тыр. Volvo xc70 последнего поколения(дорестайл, ибо рестайл уже далеко за лям), дизель.

diver alex

Рациональное это сгонять в автосалон за каким-нить Солярисом, Поло, Равоном и че там еще есть за озвученные в статье 600 тыр. 😉 Оно конечно не так круто как Кайен, зато едет, денег не просит и при должном уходе его хватит на 5-10 лет, в зависимости от годового пробега.

Евгений Калашников

Седан B-класса до 350 т.р.. Не старше 2012.

Андрей Чепелев

ОК! На следующей неделе, приоткрою тайну, будем писать про свеженький Киа Рио (там бюджет будет что-то около 450), но ещё через 3-4 недели вернёмся к теме В-класса. Рассмотрим Логан, наверное. Или Полуседан.

Евгений Калашников

Лучше поло))

Андрей Чепелев

Принято!

altersin

Че так дорого за мертвеца то??
Настоящие понторезы-нищеброды выбирают Кай до 500 тыс.

Андрей Чепелев

Инфляция!

e368bp

Спасибо, статья интересная, недавно побывал в Вашей шкуре, но соглашусь с предыдущими комментариями как то маловато поискали. На сегодняшний день осталось не так уж много интересных автомобилей, которые разрабатывались инженерами, а не маркетологами и один из них как раз первый Кайен. Мне было очень интересно попробовать подобный экземпляр, но настрой был более прагматичен. Двигатель только 3,2 (меньше налог + чугун) подвеска только на железе ну и границы поиска обширней и длительней. Что нашлось в итоге: Американец 2004г. В России с 2007г. Я 4 владелец. Пробег по одометру на момент покупки 265 тыс.Куплен с торгом за 540 тыр. Лакокрасочное не идеальное, но родное, в местах сколов практически не ржавеет, даже на порогах. Салон для своих лет очень хорошо сохранен, но со своими болячками в виде не работающего подогрева сидений, гаснущего через время дисплея, не работающих кнопок руля. Уровень шумоизоляции на высоте. Подвеска в порядке, вибраций нет. К двигателю никаких претензий, работает тихо, ровно нигде не сопливится и что удивительно при таком пробеге масло не ест. При покупке я конечно продавцу не поверил, но факт есть факт. За пробег более 3тыс. км. уровень не ушел ни на грамм. К АКПП, как Вы правильно заметили вопросы есть. Небольшой пинок при переключении с 2 на 3 в режиме кикдауна. Сказать что авто без проблем конечно нельзя, много сделано по мелочам, замена расширительного бачка, тормозных шлангов, колодок, датчика уровня масла и много еще того что хотелось бы исправить. В основном справляюсь сам. Стоимость запчастей (неоригинала) вполне адекватна, а то что идет в только оригинале легко найти б/у. Расход топлива не маленький. В городских условиях зимой от 18 до 22, по теплу от 14л. Ну и самое главное он оказался настоящим проходимцем. В эту снежную зиму у меня не возникало проблем с передвижением даже в полуметровом снегу. В заключении скажу, что если Вам удастся найти боле менее живой Кай и вы не боитесь иногда испачкать руки то он Вас не разочарует. Даже этот далеко не самый мощный в своей линейке автомобиль доставляет массу положительных эмоций от управления им. Из личного опыта напоминает смесь управляемости BMW и проходимости Cherokee. Пока очень доволен такой универсальностью, остальное исправим. Всем удачи!

Кос Онгирский

Отличная рубрика!
А как вам 20-летний МЛ за 270?)) А я взял! Пробег 300+. В первую очередь, для перевозки стройматериалов для ремонта, ну и в качестве эксперимента. Двигло в норме, КПП... ну почти в норме, электрика - вполне сносно, кузов тоже, хотя весь коцаный. Явного гнилья нет. Вкладывать буду минимально, в то, что влияет на безопасность. Пока из срочного вложил около 30 (включая замену масла). Самому интересно, во что выльется покупка )) Если прям совсем посыпется - сдам в лом.

Евгений

Интересно было бы почитать про авто для новичка не старше 10 лет (в идеале 7-8) и до 300К, если отбросить российские и Китай.

sasha nikolaev

Я за эти деньги (600 т.р.) взял годовалый УАЗ Патриот в максимальной комплектации с пробегом 35 тысяч, еще около 100 т.р. вложил в ГБО+узаканивание, страховки, мелкие ремонты типа замены колодок, видеорегистратор, багажник на рейлинги, чехлы на сиденья. Расход газа получается 300 руб (18 литров)/100 км в смешанном режиме. Запчасти недорогие.

id173147812

Порши этих годов ещё рассматриваются как то на рынке и это уже показатель. Других марок уже не видно рассосались в земле. Если хочешь престижную премиум тачку нужно иметь деньги на Ее содержание. А то купят на последние попонтоваться, полгода поездят ещё и влетят, а потом не имея денег на восстановление бегают продают. Любая машина премиум класса дорого стоит и в содержании и налоге. Не зря за рубежом берут старые, ретро тачки восстанавливают , прокачивают и они не хуже новых и часто стоят дороже новых! Представьте что у вас в хозяйстве козел! Зачем покупать для него седло арабского скакуна? Он его не носить не содержать не сможет , одни понты. Не машина виновата а понторезы!

volegost

Машин тех лет довольно много, разных марок. Тех же vw прилично на рынке, тойот и т.д.

Борис Игнашин

мало посмотрели, и имело смысл все же с 3.2 смотреть. Недавний выбор в Питере ,в котором нифига нет, показал что с моторами как раз заморок немного, цепи гремят у многих, но без особых траблов в остальном и коробки даже живые, но битье и доки.... Вроде, нашли даже, когда уяснили, куда смотреть. Причем как раз порядка 600 тысяч

Андрей Чепелев

ХЗ, видимо не было с 3.2 на тот момент...

altersin

плюсусю, в обслуге полегче и налог как раз щадящий будет

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Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

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Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

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Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

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