Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли они заманчивы на самом деле?

Что и где ищем?

Если честно, с нашей суммой выпендриваться не получится. Мы не будем гоняться за моторами V8 объёмом 4,5 и 4,8 литра, но если попадутся — отказываться тоже не будем. Нам абсолютно не важно, какая у автомобиля комплектация, какого он цвета снаружи и внутри. Мы всего лишь проверим, получим ли мы за эти деньги кучу вожделенных понтов с авто, которое будет довольно часто и бодро передвигаться своим ходом, или главным нашим транспортным средством станет эвакуатор. Само собой, нам не приходится гнуть пальцы и отбрасывать объявления, где честно сказано про десять владельцев и дубликат ПТС. Хотя отмечу сразу, что прилагательные “бодрый” и “живой” встречаются в них чаще, чем “аминь” в молитвослове. Конечно же, есть там и заверения в честном пробеге и отсутствии ДТП. Сегодня мы будем настолько не брезгливы, что съездим на площадку с перекупщиками, расположенную прямо напротив одной из крупнейших авторазборок города. Одним словом, нас ждёт море трэша, веселья, лапши на ушах и того, что когда-то было “живыми и бодрыми” Кайенами.

“Абсолютно живой Cayenne Turbo”

Первое объявление радует нас громким заявлением продавца об абсолютной живости турбированного экземпляра. Год выпуска — 2004, пробег — 130 тысяч километров (судя по пробегу, его покупали, чтобы изредка ездить на заправку, не более). Просят за него 599 тысяч, что нас устраивает более чем полностью, потому что за эти деньги мы получим ещё и весьма пафосный 4,5-литровый V8, от звука которого на лету от восторга дохнут голуби (и это почти не шутка).

Обратим внимание на следующую фразу: “По кузову и салону без повреждений, оставляет впечатление очень ухоженной машины. По технической части, естественно, без нареканий”. Вроде, неплохо, но та же проверка Авто.ру говорит о столкновении, произошедшем 5 апреля 2017 года, в результате которого были получены “повреждения в области заднего левого колеса, повреждения в области переднего левого колеса”. Ну вот… А мы надеялись, что “по кузову и салону без повреждений”…

Впрочем, даже на первый взгляд становится ясно, что за машиной следили кое-как, а гоняли при этом на ней активно. Причём там, где не надо. Может, это несколько странно, но внедорожный потенциал у Кайена не самый плохой, что некоторых владельцев иногда провоцирует на всякие неблагородные глупости. Тут сразу видны повреждения пыльника (пластиковой защиты картера двигателя) и немного — накладки порога под водительской дверью. Если бы мы всерьёз думали о приобретении этого автомобиля, то пришлось бы делать диагностику пневмоподвески: без должного ухода она долго не служит. Но начнём с элементарной проверки этого “небитого и некрашеного” автомобиля.

Цифры на толщиномере скачут, как давление гипертоника в магнитную бурю. На капоте — 95 мкм, по бокам нащупываем 307 мкм, 175 и даже 447 мкм. Будем дальше верить продавцу?

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Даже странно, но двигатель работает тихо и ровно. А вот проблемы с подвеской обнаруживаются сразу после пуска мотора. Компрессор пытается поднять машину, но правая передняя стойка этого не хочет. Судя по стуку, помер клапан баллона. Естественно, появляется сопутствующая ошибка на панели. Не впечатляет, если честно.

Но продавец полон оптимизма. Он с радостью сообщает, что эта машина из Америки, поэтому спокойно ездит на 92 бензине. Ну да, конечно! Он, видимо, не в курсе, что бензин 91 по AKI (Anti-Knock Index — американский метод опредения октанового числа) соответствует как минимум нашему 95-му бензину, а их 93-й — это наш 98-й. Ездить на турбированном моторе на 92-м бензине — преступление против машины.

Тем временем не унывающий продавец под рывки коробки рассказывает о том, что запчасти дешёвые, и при желании из Кайена можно собрать Volkswagen Touareg. Да, говорят, даже двери от Туарега встают на этот Порш нормально. Но мы пока думаем, что не так с Aisin TR60SN, которая периодически напоминает нам о своём существовании заметными пинками. Видимо, она не смогла пережить приличного момента мотора V8 и потихоньку заявляет о необходимости капитального ремонта.

Вдобавок к этому у машины запотевшая левая “противотуманка”, не работает лифт водительского сиденья, и по лобовому стеклу от стойки до стойки идёт трещина.

Одним словом, перед нами классический пример того, как после покупки придётся вкладываться в автомобиль. А оно нам надо? Нам оно не надо, мы ищем действительно “живой” и “бодрый” Кайен, поэтому идём дальше.

Восьмым будешь?

Идеальный вариант с точки зрения экономии: всего 399 тысяч рублей! Вряд ли найдёте что-то дешевле. И ржавее.

Сразу настораживает количество владельцев: их было уже семь. Быть восьмым как-то уж совсем не почётно, но цена заставляет гордость заткнуться. Итак, что нам предлагают?

2004 год выпуска, 217 заявленных тысяч пробега, мотор — 4,5 л (340 л.с.). И ещё — благородный “мышиный” серый цвет.

Огромное преимущество автомобиля — продавец, который не стал скрывать, что только в 2016 году машину били три раза. Впрочем, скрывать это было бы глупо, и вот почему.

Одно из преимуществ Кайена — очень хорошая окраска. ЛКП этого автомобиля держится долго, и даже на машинах старше десяти лет коррозию найти не так просто. Но есть исключение — битые и плохо восстановленные машины. И вот перед нами как раз такой автомобиль и стоял. Но не будем осуждать тех, кто пытался его перекрасить: слой ЛКП со шпаклёвкой местами доходит до 691 мкм, так что материалов не жалели. А там, где жалели, толщина всего 300.

Тормозные диски своим видом вызывают тоску. Они махровые от ржавчины, так что есть подозрение, что стоит этот Кайен уже не один день.

Повидал он тоже многое: у него местами уже отвалились пороги, один задний фонарь держится на скотче, джойстик лифта водительского кресла вообще выдран.

Но у машины есть одно большое преимущество: у неё пружинная подвеска («пневма» стоит только на Turbo и Turbo S). Так что хотя бы на этот счёт переживать не стоит. Хотя тут есть другие поводы для волнения.

Посмотрим, что творится в салоне. В принципе, износ элементов салона уже заметен, но он не запредельный, однако это не гарантия того, что пробег настоящий, поскольку салоны у этих машин весьма стойкие. Кнопки, конечно, потёртые, руль и обивка сидений — тоже. Да, не слишком много тут осталось от былого “премиума”. Но может, порадует работа мотора и АКПП?

Увы, мотор не радует. Он истекает маслом (что для двигателя M48.00, к сожалению, не редкость), которого на щупе кот наплакал, а главное — подозрительно стучит.

А стучать на этом моторе может всё подряд, к тому же на масляном голодании легко случаются задиры цилиндров, так что гильзовка M48.00 — любимое занятие владельцев машин с этим мотором. Не надо верить, что это можно сделать за 40 тысяч (а такое иногда утверждают). Повезёт, если уложитесь в 200.

Продавец говорил, что стучат гидрокомпенсаторы. Такое тоже вероятно, но интерес к этой ржавой и стучащей мотором машине уже пропал. Дёшево, конечно, но как-то страшно. Ну её, поищем что-то другое.

Эндоскоп мне в цилиндр!

Следующая машина 2003 года выглядит неожиданно симпатично, а просят за неё 600 тысяч. Мотор — 4,5 л, заявленный пробег — 160 тысяч.

Правда, салон говорит, что пробег всё же больше: кожа сиденья хорошо потрескалась, а подлокотник и ручки на дверях изрядно затёрты. А ведь материалы в отделке Кайена достаточно качественные, так что верить цифре 160 лучше не будем.

Заднее левое крыло перекрашено, но в целом ЛКП в порядке. Небольшие замечания есть только к задней двери, но в таком возрасте это нормально. А что ненормально? Всё остальное.

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Мотор этого Кайена стучит еще сильнее, чем предыдущего. Продавец успокаивает: я, мол, проверял машину двигатель эндоскопом, задиров нет. Странно, ведь я даже не заикался про возможные задиры. Выстрел на опережение? Значит, задиры, скорее всего, есть.

Стук такой, что слышно даже внутри машины (учитывая, что шумоизоляция у Кайена намного лучше, чем в Киа Рио), но на этом беды не заканчиваются.

У этого Кайена не работает ещё и блок комфорта. А значит, и стеклоподъёмники, и сервоприводы сидений и… да-да, пневмоподвеска! Продавец, к его чести, готов эту проблему решить самостоятельно, не увеличивая цену. Видимо, совсем отчаялся продать машину.

Кстати, внезапно блок ожил. А минуты через три опять внезапно умер.

Что меня вообще не удивило — так это неродные фары. Их с Кайенов воруют постоянно, и неоригинальные фары — это нормально. Тут с этой проблемой уже сталкивались, поэтому на фарах висит замок. Смешно, если бы не было так печально.

Что делать с машиной, у которой стучит мотор и не работает блок климата (а может, и не только он)? Ясное дело, её покупать не стоит. Если в предыдущем случае мы могли бы купить машину и потратить сэкономленные с покупки 200 тысяч на ремонт, то хотя бы какой-то смысл в этом был бы (с учётом коррозии — минимальный). А вот тут ловить нечего, так что пойдём ловить в другом месте.

Под сенью пыли

Я сомневался, рассказывать ли вообще об этой машине. Дело в том, что, во-первых, она была настолько грязной, что осмотреть кузов было делом нереальным. Во-вторых, из неё на площадке у перекупщиков куда-то делся аккумулятор, так что мы даже не смогли запустить мотор и покататься. Правда, не очень-то этого и хотелось.

Итак, этот Кайен был выпущен в 2006 году (можно сказать, “свежачок”), проехал всего 161 тысячу километров (но это не точно). Даже под грязью и безо всякого толщиномера видны потёртости, но страшнее всего выглядит салон. Видимо, владелец думал, что посадить дерево, построить дом и вырастить сына он обязан именно в машине.

Конечно, мне обещали помыть машину (если я ей заинтересуюсь) и даже найти аккумулятор. Но предлагали как-то без желания, да и я настаивать не этом не стал. Эта машина стоит в продаже с февраля, и изначально за неё просили 490 тысяч. Сейчас счастливым обладателем этого сарая можно стать за 450. Правда, придётся выяснить, откуда на полу перед задним диваном оказались элементы обшивки салона.

Кроме того, в объявлении указано, что у Кайена трое владельцев и оригинал ПТС, тогда как после проверки выясняется, что их было семь, а ПТС, само собой, дубликат (в оригинал столько записей просто не поместится). Вроде, обман совсем не большой, но если он есть в мелочах, есть солидная вероятность, что и во всём остальном продавец пытается надуть.

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Кстати, по этой же причине при осмотре не стоит сразу размахивать перед носом продавца толщиномером. Пусть он сначала сам скажет, что тут перекрашивали. А уж потом можно проверить его правдивость. Соврал с перекраской — значит, соврёт и где-то ещё.

* * *

Какой сделаем вывод? Вряд ли стоит рассчитывать найти приличный Кайен за 600 тысяч. Да, объявления такие есть, но ничего хорошего под ними не прячется. В случае с нашим автомобилем даже, на первый взгляд, небольшие недочёты могут обернуться очень крупными тратами на ремонт.

Ну а в этот раз нам даже не пришлось ни подключать сканер, ни поднимать машину на подъёмнике. Видимо, “бодрый и живой” Porsche Cayenne за 400-600 тысяч — вещь иллюзорная.

Покупать ли такую машину? С одной стороны, если потратить тысяч 300 на восстановительный ремонт, вроде бы имеешь люксовый кроссовер менее чем за миллион. Но не стоит думать, что после этого вы получите ощущения от Porsche при затратах, как на Hyundai Creta (хотя не стоит обольщаться и в этом случае). Во-первых, то, что «вылезло» при первичном осмотре — это далеко не всё, что обнаружится при тщательном осмотре в сервисе, а впоследствии может сломаться (и даже наверняка сломается). Будьте готовы потратить ещё 100, потом ещё 200, потом ещё 250… Во-вторых, Cayenne моложе не становится, и рыночная цена его всё равно окажется ниже, чем вложенная сумма. В-третьих, не стоит забывать про транспортный налог и про затраты на банальный бензин (смело берите цифры в 20-25 литров АИ-98 на 100 км, перемножайте на свой годовой пробег и удивляйтесь).

В итоге получается, что покупатель Кайена, конечно, может со свистом прохватить по прямику, попугать молодняк на Жигулях и менеджеров на Солярисах (а скорее, насмешить и тех, и других), но по большому счёту ввязывается в глубоко убыточное по своей сути предприятие. И если есть возможность тратить на машину по 500 тысяч в год (а реальные затраты как раз примерно такие), то стоит ли связываться с обесценивающимся 12-13-летним «некромобилем»?

Мы в AUTOMAMA продаём автомобили разных сегментов, но «воскрешением из мёртвых» и прочими спиритическими практиками не занимаемся. И если клиент спрашивает про подержанный Cayenne подешевле, мы советуем ему рассмотреть что-нибудь в пределах тех же 600 тысяч, но куда более практичное.