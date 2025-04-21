Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4К. И попутно оснащенных базой камер фиксации нарушений.

Мы давно привыкли, что стандартный хороший видеорегистратор записывает видео в разрешении Full HD (1920×1080 точек). Оно вполне приемлемо для задач, которые стоят перед гаджетом. Но есть и более продвинутые модели. Мы собрали компанию, снимающую в Ultra HD (4К, 3840×2160 точек). У них в одном кадре в четыре раза больше пикселей, что должно подразумевать гораздо более четкое изображение.

Участники теста – Inspector Delta, Sho-Me A15 (оба стоят по 12,6 тысячи рублей), X-Can City (13,9 тысячи рублей), Roadgid Tube (15 тысяч рублей), iBOX Roadscan (16 тысяч рублей) и несуразно дорогой Fujida Zoom Smart Max (21 тысяча рублей). За такие деньги можно купить комбо-устройство с полноценным радар-детектором. У нас же более простые видеорегистраторы с GPS-информером о камерах фиксации нарушений. Причем у Roadgid Tube нет и базы радаров по причине отсутствия дисплея. Смущает ценовая амбиция бренда Fujida – в полтора раза дороже наиболее доступных 4К-регистраторов теста.

Знакомимся

Важно знать техническую особенность 4К-видеорегистраторов. Они сильно нагреваются при работе. Летом из-за этого возможны сбои, перезагрузки или даже полный отказ. Ничего не поделаешь, ведь сравнительно мощное наполнение упаковано в очень компактный корпус. Частично помочь гаджету в работе может сам пользователь, выбрав карту памяти с высокой скоростью записи. Она обозначена на упаковке или в описании. Например, U1 – до 10 мБ/с, U3 – до 30 мБ/с. «Медленная» карта будет с трудом принимать запись в высоком разрешении, что усилит нагрев прибора.

Sho-Me записывает видео с частотой 30 к/с при любом выставленном разрешении. Остальные регистраторы при съемке в Full HD выдают 60 к/с. А X-Can и Inspector умеют так еще и в Quad HD (2560×1440 точек). Что дает вдвое большая частота? Разложив видео по кадрам, мы получим 30 или 60 скриншотов на секунду записи. Очевидно, что чем их больше, тем выше шансы четко увидеть нужное.

X-Can City 1 / 2 X-Can City 2 / 2

Первое впечатление обо всех гаджетах приятное. Качественная упаковка, сборка без изъянов, удобное и современное соединение регистратора с кронштейном на магните. Так и должно быть – всё же не ноунейм за 3000 рублей. Комплектация варьируется. Всякие USB-адаптеры и чехлы для переноски записывать в плюс не станем, это непринципиальные мелочи. А вот Inspector порадовал: при самой скромной цене еще и карта памяти на 64 Гб в комплекте.

К пяти гаджетам прилагаются по два крепления – на присоске или двухстороннем скотче. Первое более громоздкое, зато позволяет неограниченное количество раз перевешивать аппарат. Это удобно для тех, кто использует его в разных машинах. Исключением снова стал Roadgid, у него только кронштейн на скотче. Присоска под его концепцию ультракомпактного корпуса не подходит. Зато он компенсировал недодачу второй камерой Full HD в комплекте. У некоторых соперников есть возможность ее подключить, но покупать придется отдельно. Правда, есть небольшой нюанс. При записи сразу с двух каналов в разрешении 4К спереди и Full HD сзади Roadgid снижает частоту со стандартных 30 к/с до 25 к/с.

Готовим к работе

Перед началом теста обновляем прошивки и базу камер. X-Can, Fujida и Inspector проблем не доставили. Апгрейд прошел и через карту памяти, и через мобильное приложение. Sho-Me и iBOX через карту памяти обновляться отказались. Требовали ее сначала отформатировать, что, разумеется, стирало и файлы с новыми базами. Удалось только через приложение. Причем Sho-Me и это сделал с глюками, только с третьего раза. С одной стороны, большинство пользователей наверняка будет пользоваться программой на смартфоне и проблемы не заметит. Зачем возиться с перестановкой карты и отдельным скачиванием файлов дома на компьютере, если всё можно сделать прямо в машине в несколько кликов беспроводным способом? С другой, возможность заявлена, но не работает – это минус.

Sho-Me A15 1 / 2 Sho-Me A15 2 / 2

Антибликовый фильтр, надевающийся на объектив, стал частым аксессуаром у дорогих регистраторов. Подкрутив его до нужного положения, можно убрать большую часть бликов на картинке. Мелочь, но в какой-то ситуации гаджет без него может дать засветку и не позволит прочитать госномер другой машины целиком. Поэтому его наличие идет в плюс. У Roadgid его нет. Для Sho-Me фильтр заявлен в комплектации, однако в коробке его не оказалось. У iBOX он не накручивается, а надевается и держится не слишком надежно. Кроме того, он зачем-то сделан гигантских размеров. Если постоянно снимать гаджет и носить его в кармане или в сумке, стекло очень быстро покроется царапинами, и аксессуар станет бесполезным.

В меню настройки аппаратов заплутать сложно. И всё же у iBOX не понравилась многоступенчатая, излишне усложненная структура. К остальным устройствам претензий нет. В силу отсутствия экрана Roadgid настраивается только через мобильное приложение. Базовые проверки недешевые модели, как и положено, прошли на отлично. Все бодро включились после ночи в морозильной камере. Дольше остальных загружалась Fujida, но она и при нормальной температуре этим отличается. Все корректно сохраняют последнее видео при отключении внешнего питания.

Roadgid Tube 1 / 2 Roadgid Tube 2 / 2

Из дополнительных функций выделю неплохо работающий сканер дорожных знаков на X-Can. Обычно подобные навороты в портативных устройствах бесполезны. Системы активной безопасности и в машинах-то небезгрешны, а там они серьезно проработаны и установлены стационарно. Поэтому глупо ждать от гаджета на стекле сколь-нибудь вменяемой работы. Но X-Can на удивление старательно замечает знаки ограничения скорости и сообщает о них голосом.

Испытываем

База камер у пяти гаджетов оказалась идентичной. Редчайший случай! Обычно есть расхождения. Интересно, что массив данных почти все производители покупают один и тот же. Количество и качество оповещений зависит от настроек и возможностей «железа». А порой – банально от ответственности тех, кто доводит гаджет до ума. Но в нашем случае сошлись идентичные приборы. Больше всех понравился X-Can за его предельно лаконичные и понятные оповещения. Inspector и Fujida часто теряли спутники. Причем делали это в одних и тех же местах. Остальные аппараты таких проблем не доставили.

Общая беда всех GPS-информеров – неоперативное обновление базы. Чаще всего декларируется актуализация раз в неделю, но по факту новая камера добавляется через месяц-два после установки. Успеете собрать урожай штрафов. Если нужно что-то более качественное, порекомендую скачать одно из специализированных мобильных приложений. Они обновляются быстрее и стоят совсем недорого.

Inspector Delta 1 / 2 Inspector Delta 2 / 2

Ну а что же собственно съемка? При обычном просмотре записанных роликов разница между 4К и Full HD заметна. Изображение объективно более четкое, на нём меньше разнообразного брака и засветок. Больше шансов разглядеть мелкие детали вроде номерных знаков. Хотя светофоры, дорожные знаки и сигналы машин отлично читаются и при разрешении Full HD. В темноте разница в качестве картинки 4К и Full HD более заметна.

Для того, чтобы поймать нюансы, проводим тест в статике. Всё предельно просто: постепенно отходим от установленного номерного знака с шагом в один метр. Затем на каждой отметке смотрим скриншот и определяем максимальную дистанцию, на которой читаются все символы.

iBOX Roadscan 1 / 2 iBOX Roadscan 2 / 2

Днем удивила со знаком минус дорогущая Fujida: номерной знак оказался нечитаем уже на расстоянии 10 м. Столько же показал скромный по цене Inspector. Остальные четыре аппарата обеспечили читаемость с 11 м.

В темноте тест проводили, когда на номерной знак светит штатная подсветка. Ведь именно в таких условиях, случись что, вы будете рассматривать его на записи. Здесь модели 4К проявили себя с лучшей стороны: дальность не уступает дневной! Максимальные 22 м по сумме двух упражнений набрали X-Can, iBOX и Sho-Me.

Все участники теста отработали в целом неплохо. Нет явных провалов и сбоев. По совокупности нюансов больше всего понравился гаджет X-Can. В мелочах он превосходит соперников, а цена ближе к нижней границе. Fujida не оправдала огромную переплату, которую требует относительно соперников. Да и iBOX дороже без явного превосходства в качестве. Roadgid, Inspector и Sho-Me стоят плотной группой.

Fujida Zoom Smart 1 / 2 Fujida Zoom Smart 2 / 2

Стоит ли переплачивать за регистратор с разрешением 4К? В каких-то ситуациях он может доказать свое превосходство над аналогом с Full HD. А ведь в расчете именно на такие моменты и покупают «видеосвидетеля». Как, собственно, и любые другие системы безопасности.

X-Can City

Читаемость номеров днем – 11 м

Читаемость номеров ночью – 11 м

Процессор: NTK96670

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 2560×1440 или 1920×1080 при 60 к/с

Sho-Me A15

Читаемость номеров днем – 11 м

Читаемость номеров ночью – 11 м

Процессор: Mstar 8629

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 30 к/с

Roadgid Tube

Читаемость номеров днем – 11 м

Читаемость номеров ночью – 10 м

Процессор: NTK96670

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Inspector Delta

Читаемость номеров днем – 10 м

Читаемость номеров ночью – 10 м

Процессор: NTK96670

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 2560×1440 или 1920×1080 при 60 к/с

iBOX Roadscan

Читаемость номеров днем – 11 м

Читаемость номеров ночью – 11 м

Процессор: SigmaStar 8629

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Fujida Zoom Smart Max

Читаемость номеров днем – 10 м

Читаемость номеров ночью – 11 м

Процессор: NTK96670

Видеосенсор: Sony IMX415

Максимальное разрешение: 3840×2160 при 30 к/с, 1920×1080 при 60 к/с

Простенькие видеорегистраторы можно запитывать от порта USB. Мощные работают по старинке, от розетки на 12 В. Все устройства компенсируют занятый собой разъем дополнительным – той же розеткой или USB-входом.

Магнитное крепление на сегодня самое удобное и быстрое для съема-установки.

Все гаджеты имеют свои фирменные мобильные приложения. Рейтинг у них в магазинах порой пугает, но во время теста сбоила только программа для Sho-Me.