Появление Lexus NX было предопределено – с учетом популярности больших Lexus выпуск «компактной» модели на платформе RAV4 был ожидаемым. Даже странно, что его пришлось так долго ждать. Для поклонников Toyota машина стала приятной альтернативой не самому удачному поколению «рафика». А каково сегодня владеть уже немолодым премиальным кроссовером? В этой части материала поговорим о кузове, салоне и электрике, а во второй рассмотрим двигатели, трансмиссию и подвеску NX.

Техника

Платформа RAV4 была использована и для создания первого поколения Lexus NX – до дебюта унифицированной платформы TNGA было еще несколько лет. Кузов NX имеет только пятидверное исполнение. Все наружные панели, кроме капота, стальные. Большая часть кузовных панелей оцинкована, но по стойкости к коррозии она сильно уступает даже современной европейской, а уж сравнивать ее с образцами «цинковой эпохи VW» точно не стоит.

Расположение агрегатов типовое: двигатель установлен поперечно, базовый привод – на переднюю ось, как опция есть полный привод, который реализован или через угловую передачу и муфту, или отдельным электромотором на задней оси у гибрида. Силовые агрегаты известны по другим моделям Toyota и Lexus, все они бензиновые. Наддувный 2,0 серии 8AR-FTS, атмосферный 2,0 с индексом 3ZR-FAE, под капотом гибрида – 2,5-литровый 2AR-FXE. Любопытно, что мотор гибрида и наддувный агрегат умеют работать по циклу Аткинсона.

Коробки передач у всех моторов разные: в паре с двухлитровым наддувным идет 6-ступенчатая АКП, с атмосферным 2,0 агрегатируется вариатор, а у гибрида трансмиссия, работающая с дифференциальным делителем потока мощности через электрическую передачу, которую почему-то упорно называют eCVT. На самом деле с вариатором ее роднит только возможность постоянного изменения передаточного числа. С точки зрения механики – вообще ничего общего. Это электропередача, но с интересной реализацией редукторной части, что позволяет повысить КПД передачи в целом и более полно использовать изменение передаточного числа электрической части.

Подвески классические – МакФерсон спереди и многорычажка сзади. В целом, конструкция машины проста и банальна, выделяется только гибридная трансмиссия. Все остальное – вариации давно используемых на многих моделях Toyota агрегатов. Впрочем, трансмиссия гибрида тоже уже стала обыденностью, ведь миллионы Prius используют такую же.

Хронология

Сентябрь 2013 года. Показан концепт Lexus LF-NX.

Октябрь 2014 года. Модель Lexus NX представлена на международном автосалоне во Франкфурте. Врианты исполнения: NX300T с турбированным мотором 2,0 на 238 л.с. и 6-ступенчатой АКП, NX200 с атмосферным мотором 2,0 на 150 л.с. и вариатором и гибрид 300h с бензиновым мотором 2,5 на 155 л.с. и электромотором на 143 л.с. В России обозначения чуть другие. Модель 300t называлась 200t. Причина путаницы в том, что в Европе не предлагалась версия с атмосферным 2,0 и варианты назывались 300t и 300h, а у нас и в Китае моторная гамма была расширена 150-сильным мотором, и версия с наддувом получила обозначение 200t, больше соответствующее реальности.

Апрель 2017 года. Представлена рестайлинговая версия NX. Незначительные изменения внешности и комплектаций. Версия 200t на нашем рынке стала называться 300t.

Июнь 2021 года. Производство модели свернуто.

Кузов

Внешние панели

К внешнему осмотру стоит подойти тщательно – никаких осмотров вечером и в дождь. ЛКП очень слабое и тонкое, а потому шансы на то, что на машине будут жучки, очень высокие. Естественно, чем старше машина, тем шансов больше. К тому же металл очень мягкий, в итоге на NX часто еще и много мелких вмятин. Специально искать следы коррозии стоит в основном на верхней кромке крыши и в местах, где есть пескоструй или где панелей кузова касаются брызговики и накладки. Есть шансы обнаружить вздутия краски на стыках панелей кузова и бамперов, задних арках, кромках дверей. Lexus NX уверенно держит цену, так что в большинстве случаев кузовные панели перекрашивают вовремя. При средней стоимости от 2,5 миллионов раскошелиться на 200 тысяч на качественную покраску большая часть владельцев в состоянии и не жадничает. Видимая коррозия при таком раскладе – очень плохой признак.

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Многочисленные царапины украшают все машины, которые не были затянуты в пленку, покрыты «керамикой» или не выехали из ворот кузовного цеха совсем недавно. Это не так страшно, как коррозия, к тому же при малой толщине ЛКП слишком частые полировки могут привести к повреждению слоя лака. Так что владельцы зачастую довольствуются использованием восковых полиролей и прочей автохимии. И все же стоит избегать особо запущенных случаев, у них шансы на коррозию наружных панелей сильно возрастают, да и зачем вам машина, на которой сильно экономили? К счастью, выбор NX имеется, в продаже по стране сейчас полтысячи автомобилей, и найти относительно ухоженный можно, ведь большинство владельцев не жалеет средств на поддержание парадного вида.

Снизу

Снизу NX почти не прикрыт пластиковыми панелями, как водится сейчас у премиальных европейских марок, и даже простой осмотр на подъемнике дает пищу для размышлений. Обильная мелкая коррозия на всех открытых элементах задней части днища, в колесных арках и на порогах у экземпляров буквально от пяти лет после эксплуатации в Москве или Петербурге намекают, что кузов тут не «долгоиграющий». Проблемы те же, что у старших TLC200, все элементы снизу в зоне риска, но тут нет рамы, так что нет и проблем с выбитым на ней номером. Особенно ржавеет зона над глушителем слева сзади, с другой стороны над баком коррозия не так заметна. Ну и часть кузова у места крепления рычага задней подвески тоже выделяется обилием грязи и, как следствие, коррозией.

В задних арках на NX первых лет выпуска ржавчина уже чувствует себя вольготно, расползаясь от швов и технологических заглушек. В передних коррозия в основном наблюдается в верхней части, у опор стоек. Будьте осторожнее с экземплярами после «антикора», в большинстве случаев он делается прямо по ржавчине, так что внимательно осматривайте, есть ли следы зачистки кузовных панелей или это просто слой, скрывающий реальное состояние дел.

Оборудование кузова

Почти все проблемы, которые случаются с замками, зеркалами, дворниками, креплениями бамперов и фарами, связаны с былыми ДТП, некачественным ремонтом или неаккуратным обращением. Ну или имеют сугубо электрическую причину, о чем поговорим чуть ниже. Да еще и максимально лояльный к владельцам сервис на протяжении гарантийного периода старается исправить все дефекты. В итоге список типовых проблем очень мал и размыт.

Из распространенных неприятностей можно отметить склонность лобовых стекол к растрескиванию в морозы, а заднее стекло легко затирается у любителей пользоваться задним дворником. Да и боковые достаточно мягкие, попадаются машины с поцарапанными, хотя таких и немного. У старых машин со светодиодной оптикой, как и у привозных без прозрачной биографии, есть примеры «пожелтения» светового потока, но пока единичные. Причем этот дефект отмечен только у топовой оптики с 12 светодиодами, с менее продвинутой и слабой версией такого или не случалось, или попросту не было замечено.

Отсутствие системы контроля давления в шинах на большинстве машин в России – не великий недостаток, благо владельцы уже знают, где и какие блоки ставить, чтобы дооснастить машину.

Боковые двери закрываются с неприятным звуком, и владельцы ставят специальные проставки на замки. Да-да, как на Жигули! В целом, распространенность «колхозного» мелкого тюнинга вызывает нехорошие ассоциации, но причина не столько во владельцах, сколько в обилии на китайском и азиатском рынке элементов такого «тюнинга» и в его доступности.

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Слабые петли и замок капота становились поводом для отзывной кампании, но даже детали нового образца оставляют капот достаточно подвижным. В сочетании с очень тонким металлом и гибким каркасом это создает любопытный эффект. На высокой скорости водители отмечают «поигрывание» капота, он трясется, как будто собирается открыться или оторваться.

Неудачные наружные камеры – это скорее общий недостаток электроники машин того поколения. Тут они и расположены неудачно, и заливает их хорошо. Но главная претензия все же к мутной и «шумной» картинке.

Ну а про мутнеющие хромовые вставки и упоминать не стоило, в нашем климате они живут недолго и лишь у самых аккуратных хозяев.

Салон

Если прошлые поколения Lexus часто ругали за «деревянный» салон, то в годы выпуска первого NX компания полностью изменила отношение к качеству материалов. Тут в большинстве комплектаций очень мягкая и нежная кожа и отличный мягкий пластик, много нарядного глянца. Вообще, дизайн интерьера очень выразительный и даже провокационный.

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Жаль, что после первой сотни тысяч пробега следы износа уже тяжело скрыть. Кожа руля затирается, а сидений – заминается, на подлокотниках она может даже растрепаться. При использовании современной химии это все легко поддается исправлению, и в целом попадаются машины с пробегами сильно за двести тысяч и очень хорошими салонами. И все же в большинстве случаев после ста тысяч салон уже чуть потрепан, или же это признак сильно скрученного пробега, который, к сожалению, легко «корректируется» – научились изменять даже пробег в блоке SRS. Это был последний оплот истины буквально до недавнего времени.

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Жаль, что мультимедийная система не очень продвинутая, а зимой у нее еще и интерфейс сильно тормозит. Качество звука приемлемое, и жалуются в основном на функциональность и стабильность.

Подводит и климатическая система. Не очень удачный блок печки легко «зацветает» и требует частой замены фильтра и регулярного обеззараживания. Владельцы отмечают, что летом из климатики идет неприятный запах, а пользователи часто страдают от простудных заболеваний. Моторедукторы заслонок климатики неудачные – у них малый ресурс потенциометра. Половину из них не снять без разборки всей передней панели салона, что сильно увеличивает стоимость ремонта.

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Электрика

Достаточно простая и стабильная электрика NX тем не менее – основной источник отказов различного оборудования. Неработоспособность стеклоподъемников, дворников, омывателя, корректоров фар и подобного почти всегда связана с очередным закисшим контактом. Диагностируемость посредственная – это далеко не «европеец», который «расскажет» о себе больше, чем можно найти при осмотре. Но зато и ремонтировать просто: проводки сравнительно немного, она вся на виду, при этом качество достаточно высокое.

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Есть лишь одна по-настоящему серьезная проблема. Связана она с установкой противоугонных систем и многочисленными вмешательствами в штатную проводку по этой причине. Самые серьезные неприятности с работой ДВС, АКП и глобальными сбоями по электрике часто связаны именно с такого рода работами. И вам придется смириться с этим: Lexus NX до сих пор в топе по угоняемости, и тут даже замки на капот не помогут: напомню, он крайне хлипкий.

У гибридной версии электрика значительно сложнее, но пока рано говорить о каких-то серьезных поломках. В большинстве случаев причиной проблем является нарушение охлаждения преобразователей или деградация блока батарей из-за долгих простоев.

Промежуточный итог

Традиционно высокое качество всех компонентов машины, кроме кузова, типично для Lexus. В случае с NX c этим тоже можно было бы легко смириться, если бы не высокая угоняемость и необходимость защищать машину нештатными иммобилайзерами и сигнализациями, нередко вызывающими сбои в электронике. И все же на фоне большинства конкурентов NX далеко не худший вариант. Насколько «обертка» соответствует внутреннему механическому содержанию? Читайте во второй части материала, посвященного этому кроссоверу.