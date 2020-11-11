Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

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Ну и любимое развлечение владельцев Мокки – это замена пыльника этого тросика. Человек с мутным взглядом и мозолями на пальцах – это обладатель Мокки, который только что ещё раз менял этот пыльник.

Ходовая часть

Формально тут всё в порядке. Но если придираться, то, например, на этой машине уже пришлось менять в сборе рычаги передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 с одной стороны. Если вдруг рычаг ещё может послужить (точнее, его сайлентблоки, саму железку сломать очень трудно), а шаровая опора своё отработала, можно заменить только её. Опоры клёпанные, их можно снять и поставить на болты новые. Это будет, конечно, заметно дешевле: шаровая стоит от 500 до 1000 рублей, работа – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) можно перепрессовать? А менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень большой, а качество частенько подводит. Их регулярная перепрессовка утомит любого, поэтому часто проще плюнуть на жабу, которая душит, и купить весь рычаг целиком.



Вторая неприятность – это умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR обошёлся в 531 рубль (его заменили сразу), стоимость работы – 2000 р. На мой взгляд, дороговато, но это цены в приличном сервисе в Питере, и я подозреваю, что в паре километров от КАДа эта же работа будет стоить раза в два, а то и в три дешевле.

И хотя подвески трудно назвать феноменально надёжными, разорить они тоже не могут.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: их ресурс не очень большой, а так как вся ходовая переехала сюда от Авео или Корсы, то с кроссовером ей справится тяжело. Шины нештатного размера, грязь и внедорожные вылазки Мокке совсем не нравятся, и если ими злоупотреблять, то придётся менять не только рычаги и стойки стабилизаторов, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (и замена в 2800), задние чуть дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, ходовую лучше поберечь.

Кузов и салон

А вот тут у Мокки всё хорошо. Мало, но хорошо (ни объёмом салона, ни багажника Мокка похвастаться не может). Правда, и возраст (даже самые старые машины только отпраздновали своё восьмилетие) кроссоверов ещё не тот, чтобы всё поголовно гнило и отваливалось. Так что тут работы минимум, и обычно она носит сезонный характер. Например, нужно иногда менять салонный фильтр. Теоретически его можно заменить самому, но для этого придётся аккуратно снимать бардачок. Если аккуратность – не ваш конёк, лучше сделать это в сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 рублей), и ничего не сломаете. А вот покупать оригинальный фильтр – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (артикул GY3217). Он стоит 330 рублей, но в нём используется нетканый фильтровальный материал Filс, который удерживает пыль нисколько не хуже оригинального. Но делает это раза в три дешевле. Ну и по форме корпуса он тоже подходит не хуже оригинального.

Вторая операция сезонного характера – это замена щёток дворников. Уж если проходим ТО в ноябре, то можно поставить всесезонные щётки. Стандратные размеры – 650/340, но мы поставили чуть побольше – 650/360. Теоретически можно поставить ещё больше – 650/380, но это уже немного перебор. И ещё одна деталь – это крепление Push Button. Выбор таких щёток не очень большой, но мы нашли лучшее, что подошло и по размеру, и по креплению – щётки Goodyear «Frameless». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню подбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И очень хорошо, что у наших щёток есть система крепления MultiClip, так что их можно легко поставить почти на любую машину с разными системами крепления.

Ещё из оснащения кузова советуют обратить внимание на шлейф проводов, идущих в заднюю дверь. Со временем он переламывается. Впрочем, это происходит у всех кроссоверов и хэтчбеков, и Мокка в этом не хуже и не лучше остальных. Если что-то перестанет работать, сначала нужно проверить шлейф. На нашей машине тут пока всё хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размер салона и объём багажника, то Мокка – выбор неплохой. Она довольно качественно собрана, внутри использованы весьма приличные материалы и салон выглядит почти новым даже на больших пробегах. Главное, не ждать от Мокки чудес динамики и проходимости – не для того её делали. Мокка едет медленно, но верно. Делали её городским кроссовером, и с этой ролью она справляется хорошо. Во всяком случае, в самой простой комплектации (с атмосферным мотором 1,8 л, МКП и передним приводом) – точно. А вот АКП, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track – это уже повод для расстройства на больших пробегах. И если наличие автомата можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – это вещь более маркетинговая, чем практичная. Внедорожником она не станет, а содержание получится заметно более дорогим.