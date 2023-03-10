Задняя подвеска с полузависимой балкой получила самое широкое распространение в бюджетных и не очень автомобилях. Это вполне логично: балка – простая, недорогая и вполне комфортная конструкция. Да, с ней трудно достичь такой же управляемости, как с многорычажной подвеской, но большинству автолюбителей управляемость, как у Golf GTI, не требуется. Требуется ездить более-менее комфортно и недорого – это главное. И всё-таки даже такой простой тип подвески иногда может расстроить непонятными скрипами и требованием их устранить. А что может скрипеть в такой несложной конструкции? По сути, источников противных звуков не так уж и много.

Как это работает?

Сначала коротко напомним о том, что такое полузависимая задняя подвеска и от чего она всё-таки зависит. Основной элемент подвески – балка, состоящая из двух рычагов, приваренных к соединителю. Передние части рычагов через кронштейны и сайлентблоки крепятся к лонжерону кузова автомобиля, а к задним крепятся ступицы и кронштейны для крепления амортизаторов. Иногда внутри соединителя может быть установлен дополнительный упругий элемент (торсион), используемый в качестве стабилизатора поперечной устойчивости. Владельцы Peugeot и Citroen могут от себя добавить, что торсионов может быть и три, и в этой подвеске могут стоять подшипники качения, а её ремонт может стоить, как половина машины, но это уже французская экзотика – обычно балка сделана намного проще.

Так почему же эту подвеску называют полузависимой? Всё потому, что балку делают упругой: она может скручиваться, обеспечивая хотя бы небольшую амплитуду колеса с одной стороны балки относительно колеса со второй стороны. И это уже не настолько зависимая подвеска, как у машин с неразрезным ведущим задним мостом, в котором наезд одного колеса на небольшую кочку вызывал точно такое же отклонение относительно вертикальной оси второго колеса. Однако и до полностью независимой подвески на рычагах балке тоже далеко: при достаточно сильном изменении положения одного колеса второе всё же тоже изменит свою позицию. Поэтому подвеску с упругой балкой стали называть скромно – полузависимая.

Очевидно, что в любой конструкции в первую очередь изнашиваются подвижные элементы. В обычной полузависимой подвеске (не французской) таких элементов не слишком много, но скрипеть и стучать они могут очень заметно. С чего начать поиск источника посторонних звуков?

Дела резиновые

Самый изнашиваемый элемент в задней подвеске такого типа – сайлентблоки. Это резинометаллические детали, поэтому их ресурс в подвеске самый низкий. Резина со временем теряет свои свойства, она трескается, а иногда и просто рвётся. Кроме того, на некоторых автомобилях они конструктивно не очень удачные. Быстрым выходом из строя сайлентблоков страдали, например, первые Hyundai Solaris и ранние Kia Rio третьего поколения, у которых они могли разваливаться при пробеге до 50 тысяч километров.

Kia Rio 2011–2015

Основной и первый признак износа сайлентблоков – скрип, который может пропадать под определённой нагрузкой или в сырую погоду. Со временем он становится всё более назойливым, а затем даже средний водитель заметит изменение в поведении автомобиля на трассе: задняя ось начинает жить самостоятельной жизнью, управляемость становится хуже, а ездить быстро бывает даже страшно. Если гигантским усилием воли получится проигнорировать и эти неприятности, то всё закончится тем, что сайлентблок порвётся или износится окончательно, после чего балка начнёт уже стучать. К счастью, замена сайлентблоков – процедура не слишком дорогая (до недавнего времени её можно было даже назвать дешёвой), так что сильно переживать из-за неё смысла нет.

Если скрип сильно надоедает, а менять сайлентблоки пока не хочется, можно попробовать их чем-нибудь смазать (хотя бы аэрозольной силиконовой смазкой). Чуда самовосстановления не произойдёт, но хотя бы немного покататься без скрипа иногда удаётся. Несмотря на то, что когда-то сайлентблоки в любом случае потребуют замены, оттянуть дату их смерти можно: не надо слишком часто перегружать машину, они этого не любят.

Кто там стучится?

Следующая деталь, которая может застучать в задней подвеске, это амортизатор. Скорее всего, стук возникнет из-за бокового люфта в направляющей штока, но теоретически ситуации могут быть разными (от стука клапана отдачи до износа сайлентблока проушины крепления к рычагу балки). Неисправность амортизатора редко проявляется именно стуком. Некоторые утверждают, что выход из строя амортизатора можно заметить по увеличенным кренам в поворотах, но на практике это утверждение выглядит весьма спорным: надо очень постараться заложить такой вираж, чтобы неисправность стала очевидной. Гораздо проще проверить амортизатор по старинке: качнуть руками машину вниз и посмотреть, как она вернётся в верхнее положение. Если есть раскачка, то амортизатор неисправен. Конечно, на самом деле методов проверки амортизаторов больше, но этот – самый простой и точный. Можно посмотреть на амортизаторы снизу. Если они в масле или наросте из пыли, наросшей на слое текущего масла, их, конечно, надо менять. Повторю ещё раз: стучат амортизаторы достаточно редко, так что сначала лучше убедиться, что не порван какой-нибудь сайлентблок. Ну а если желание проверить амортизаторы очень сильное, лучше это сделать на вибростенде – это будет и быстро, и точно. Но, конечно, не бесплатно.

Хорошо стучать может сломанная пружина. Об этом мы рассказывали уже подробно, повторяться не буду, но напомню: если вдруг показалось, что машина стоит как-то криво, есть смысл проверить пружины.

Ещё один источник стука – опора заднего амортизатора. Деталь в целом надёжная, но если она порвётся, шток амортизатора будет очень здорово стучать по кузову. Впрочем, этот стук диагностируется легко: кажется, что грохочет что-то именно об кузов, причём может показаться, что источник грохота находится где-то в салоне или багажнике. Выход из ситуации только один – замена опоры.

А если не подвеска?

Часто оказывается, что источник скрипа или стука сзади никак не связан с подвеской, хотя проявляется где-то на кочках или под определённой нагрузкой. Например, стучать может глушитель, у которого порвался резиновый бублик системы подвеса. Неприятные звуки могут издавать тормоза, особенно, если суппорты давно никто не обслуживал, и они начинают закисать. У некоторых автомобилей могут стучать детали привода стояночного тормоза (как, например, у тех же Рио и Солярисов). Гул и даже скрежет в самом начале движения может издавать ступичный подшипник, а стучать способно запасное колесо в нише багажника, которое было лень нормально закрепить.

Стучать может не затянутое должным образом колесо. Если посторонний звук появился после посещения шиномонтажа, нужно срочно проверить затяжку гаек или болтов диска – последствия могут быть опасными.

Щёлкать или скрежетать в поворотах или под нагрузкой может повреждённый диск колеса. Трещина в диске встречается редко, но она может возникнуть даже на простом штампованном диске (например, если долго ездить с умершим ступичным подшипником, сильно и регулярно перегревая диск в месте его прилегания к ступице, или наплевательски относится к закисшему суппорту, который приводит к постоянному перегреву тормозного диска и ступицы).

По большому счёту, диагностика задней полузависимой подвески – задача несложная, и её лучше проводить при каждом ТО. И если вовремя не устранять некоторые неисправности, скрип, хруст, скрежет или стук обернётся более серьёзной поломкой, которая может очень плохо кончиться. Поэтому игнорировать посторонние звуки не стоит – дело даже не в комфорте или сохранении нервной системы, но и в безопасности эксплуатации автомобиля.