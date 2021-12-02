Бизнес ×
  • Покупаем автомобиль без допов: остались ли на рынке честные дилеры с хорошими машинами?

Покупаем автомобиль без допов: остались ли на рынке честные дилеры с хорошими машинами?

02.12.2021 946 5 0

Как всем известно, купить сегодня машину без навязанного дилерами дополнительного оборудования на сотни тысяч рублей практически невозможно. Вроде бы с этим все смирились, но письмо в редакцию от Евгении затронуло нас за живое. В нём было столько боли, что мы решили проверить: неужели дилеры всех производителей потеряли остатки совести и пользуются дефицитом чипов совсем нагло? И мы с Евгенией поехали искать машину без допов. Но начнём с начала – с письма.

«Неужели никто?»

Полностью приводить текст письма не стану: есть там некоторое количество упрёков в адрес дилеров, желающих стать сверхбогатыми путём продажи вместе с машинами ковриков за восемь тысяч рублей и сеточки перед радиатором за пять. Не будем тыкать пальцем в конкретные компании, но многие из вас знают, что с дополнительным оборудованием сейчас творится настоящее мракобесие. Цены на машины растут сами по себе, так ещё и купить без допов их практически невозможно.

Евгения как раз с этой проблемой и столкнулась. Как человек разумный и не желающий удовлетворять аппетиты бесстыдно взалкавших дилеров, она обратилась к нам. Может быть, мы можем как-то повлиять на дилеров или найти какой-то другой путь покупки автомобиля? Увы, если бы мы могли влиять на дилеров, мы бы давно повлияли. Так что пусть остаётся один: выяснять, все ли они продали душу дьяволу за защиту картера или остались ещё на нашем рынке честные продавцы.

Дело осложняется тем, что бюджет покупки должен быть не самым большим (самый край – два миллиона, но лучше всё-таки полтора), а требования к машине достаточно серьёзные. Это обязательно должен быть кроссовер, у него должны быть подогревы сидений, руля, зеркал. Обязательно – две педали и максимально достойная динамика в этом бюджете. И, конечно же, есть свои довольно высокие требования к гарантии. Мда, придётся искать.

Наиболее популярные кроссоверы сразу из поиска выпали. Даже в базовой комплектации они стремятся перешагнуть рамку нашего бюджета, а учитывая навязанные дилерами опции, цены перешагивают рамку не только бюджета, но и приличия.

Довольно быстро выяснилось, что без «допов» можно купить машину у дилеров Chery. По крайней мере по телефону нам обещали ничего не навязывать, а что получилось на самом деле – расскажу чуть позже. Но сначала посмотрим, что за машину можно купить за эти деньги.

В наш бюджет отлично вписался Tiggo 4. «Ха-ха», – скажут некоторые. – «Это же "китаец"! Зачем он нужен?». Ну давайте попробуем обойтись без стереотипного мышления. Сейчас считать китайский автомобиль безусловным злом может только тот, кто до сих пор верит в то, что Гагарина забрали инопланетяне, Пресли с Джексоном отдыхают на острове в Тихом океане, а Кеннеди убили сотрудники кровавого КГБ. Прошли те времена, когда Амулет аннигилировал в первую зиму, а Солано после покупки надо было доработать молотком. К тому же мы ради интереса как-то смотрели, как сохранился Tiggo 5 при пробеге за сто тысяч километров, и ничего плохого там не увидели. 

С тех пор прошло много времени, и автомобили Chery стали ещё лучше. В плане комфорта и качества сборки они ничем не уступают многим другим, а в плане количества опций и дизайна они, по-моему, вообще впереди планеты всей. Впрочем, что касается дизайна, это вопрос к Евгении. Чувство прекрасного у неё развито очень сильно, так что оставим оценить этот параметр ей. А ей Tiggo 4 понравился. Стереотипными мышлением Евгения не страдает, так что никаких безосновательных страхов относительно Chery у неё нет. В общем, можно съездить в автосалон и посмотреть, продадут ли нам эту машину без «допов» и какую комплектацию мы можем себе позволить.

Муки выбора

Итак, какие варианты у нас есть? У Tiggo 4 есть несколько исполнений, так как выбор моторов и коробов и вариантов их сочетаний неожиданно богатый. Будем в нём разбираться.

Самая простая комплектация называется незамысловато – Base. Под капотом у неё стоит 1,5-литровый атмосферный мотор SQRE4G15B мощностью 113 л.с., коробка передач – пятиступенчатая механика. Перейдём сразу к начинке, которая для базы здесь очень даже приятная. Весь список выкладывать не будем (он очень длинный, и кому интересно, может посмотреть на сайте Chery), но некоторые «вкусняшки» назвать стоит. Тут есть 16-дюймовые литые диски, рейлинги на крыше, электрозеркала с подогревом, светодиодные ДХО, задний парктроник, система контроля давления в шинах, обогрев передних сидений, складная спинка сиденья второго ряда (60/40), рулевая колонка с регулировкой по высоте в двух направлениях, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, 3,5-дюймовый монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов, USB-разъем и очень много электронных ассистентов, начиная от ABS и ESP и заканчивая системами помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору и даже системой снижения вероятности опрокидывания. Ну а самое главное – за всё это надо заплатить всего 1 139 900 рублей. А это, между прочим, дешевле, чем некоторые отечественные автомобили с механической коробкой (обещал никого не называть – и не буду: наверное, сами догадаетесь, о ком идёт речь). Заманчиво, но вернёмся с пожеланиям Евгении: побольше «лошадей» и обязательно – две педали. 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Следующая комплектация Comfort нас не устроит по одной причине: она с теми же мотором и коробкой, хотя список опций тут подлиннее. Тут, например, есть обогревы рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла (они нам критично важны по желанию Евгении), добавляется второй USB-разъем, есть доступ к навигации, к видео и выход в интернет через смартфон на экране автомобиля. И, конечно же, есть Hands free со связью через Bluetooth. Стоит эта комплектация, конечно, дороже – 1 269 900 рублей, но можно заплатить за неё на 30 тысяч меньше, сдав старый автомобиль в трейд-ин. И жалко, что нет панорамного люка, который есть только в комплектации Travel. В целом, конечно, заманчиво, но нет: нам нужна автоматическая коробка. Поэтому изучаем предложение дальше. 

А вот дальше есть кое-что интересное: за 1 339 900 можно купить Luxury с тем же мотором, но с вариатором. Получим всё, что в предыдущей комплектации Comfort, но с двумя педалями. Это уже лучше, но гонка за «лошадьми» не даёт покоя. Поэтому переходим с наиболее интересной нам комплектации Trek.

Вот тут стоит тот самый мотор, который показался нам наиболее подходящим под требования Евгении – 1,5-литровый турбированный SQRE4T15B мощностью 147 л.с. И работает он в паре с роботизированной коробкой передач DCT6. То, что нам надо! Те же агрегаты стоят и в комплектации Cosmo, но она дороже нашего порога – 1 519 900 вместо 1 459 900 за Trek. Правда, тут точно так же можно сдать старую машину в трейд-ин и выиграть 40 тысяч экономии (а если сдать старый Chery в счёт нового), но, как я уже говорил, у нас сдавать нечего. Есть ещё один вариант купить топовую комплектацию: взять машину в рассрочку (у Chery есть такая программа – «Честная Авто Рассрочка», и это действительно рассрочка, а не кредит), но, как оказалось, Trek устраивает полностью. Тут есть практически всё, что так любит прекрасный пол (и сильный, впрочем, тоже): всё, что в предыдущей комплектации, но на 17-дюймовых дисках, с 7-дюймовым цветным экраном с бортовым компьютером в панели приборов и с вариантом выбора режимов Sport/Eco. Всего этого более чем достаточно для комфортного передвижения.

Кстати, о комфорте и передвижении. Именно в этой комплектации уже появляется задняя многорычажная подвеска вместо балки в предыдущих исполнениях. Многорычажка есть только в машинах с мотором 1,5 л на 147 л.с. и двухлитровым мотором мощностью 122 л.с., который работает только в паре CVT7. Почему мы не смотрели этот вариант? Всё просто: разгон до сотни с турбированным мотором и роботом занимает всего 9,7 с, а с двухлитровым атмосферником и вариатором – 14 секунд. Разница налицо. При этом все моторы Tiggo 4 (включая турбированный), как обещает производитель, отлично переваривают 92-й бензин.

Итак, машина, которая подходит нам по всем параметрам, всё-таки нашлась. Остаётся только теперь купить её без «допов».

 У дилера

Думаете, всё сразу получилось? Увы, нет: нужной комплектации в наличии не оказалось. Её нужно ждать. Но плохие новости на этом заканчиваются.

Хорошая заключается в том, что машину мы ждали ровно 14 дней – столько, сколько нам и обещали у дилера. И фантастическая новость: нам ничего не пришлось покупать дополнительно. Совсем ничего. Абсолютно. Просто приехали, заказали нужную комплектацию, и в указанный срок машина пришла. Вот в это мы не верили совсем, но, как выяснилось, есть ещё на этой планете не обнаглевшие дилеры. Правда, уже по собственному желанию Евгения тут же купила коврики в салон и зимние шины. Наверное, это даже хорошо, потому что покупки не только нужные, но ещё и не слишком дорогие: в магазинах всё это стоит приблизительно так же, так что смысла ездить в поисках шин и ковриков где-то на стороне нет совершенно.

Что мы получили в итоге? Самое главное – веру в то, что порядочные дилеры всё-таки есть. 

Ну а Евгения осталась довольна своим автомобилем. Tiggo 4 – вполне современный и безопасный автомобиль, на котором можно ездить долго и счастливо. А если кто-то ещё сомневается в том, что китайцы научились делать хорошие машины, может успокоить себя тем, что гарантия на Chery вполне серьёзная: пять лет или 150 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Не хуже, чем у других, а по сравнению с некоторыми даже лучше. 

И настоящим подарком на фоне этого аттракциона неслыханной щедрости выглядит беспроцентная рассрочка. Наверное, на фоне того, сколько сейчас стоят новые автомобили, возможность покупки нового кроссовера в рассрочку по цене от 1 139 900 до 1 519 900 рублей выглядит очень привлекательной. А самое главное – без навязанных дилером «допов», что не только выгодно, но и приятно по-человечески: хотя бы кто-то не пытается грабить российских автолюбителей. 

Респект.

дилер бизнес Chery Chery Tiggo 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
5 комментариев
02.12.2021 13:57
Виктор77

Михаил, я уже тоже стал относится к китайским автомобилям без слепого негатива, как и многие мои знакомые. Это хорошая новость что хоть кто-то из дилеров не является мародером и не наживаются на беде в стиле "бомбил", которые включают адский тариф когда ломается метро или происходят какие-то катаклизмы. Было бы очень интересно если бы вы написали обзор дилеров по другим более популярным маркам, можно ли ещё что-то купить без спонсирования вымогателей хотя бы под заказ.

2
02.12.2021 15:35
Михаил

Будем ждать писем! Может быть, и повторим эксперимент с другим дилером, если кому-то из читателей потребуется наша помощь. А Chery молодцы, да. Хорошо себя показали, не пришлось никого ругать. Самому приятно было работать).

02.12.2021 16:26
Иннокентий Мамикон

а что ещё остались дилеры без допов? я думал что это полностью вымерший вид...

02.12.2021 17:44
Евгений

А где табличка "на правах рекламы"? Где хоть какой-то "поиск" и "выбор"? Или всё решилось у первого попавшегося дилера, у которого и так продажи идут кое-как?

02.12.2021 18:24
Komarov Vitaliy

Вот тебе и невидимая "жаба" рука рынка. Китайцам делают продажи жадные дилеры других марок.

Bùbì gǎnxiè

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class W220 с пробегом: почти всегда гнилой кузов и проводка – боль Осенью 2021 года, когда новый седан класса В невозможно купить дешевле миллиона рублей, предложения по S-Class W220 на вторичном рынке начинаются со 100 тысяч, а среднерыночная цена колеблет... 1384 3 1 01.12.2021
Статьи / Практика «Литры или амперы»: для каких машин нужны особо мощные пусковые бустеры Как выбрать пусковое устройство для своего автомобиля? Все они для бортовой сети 12 вольт, но мощность весьма различна… Недостаточно мощное – не справится, избыточно мощное – деньги на ветер... 340 0 1 01.12.2021
Статьи / Авто и технологии Чистый воздух в один клик: как нанотехнологии делают жизнь комфортнее Свежесть и чистота воздуха напрямую влияют на качество нашей жизни. Но дышать полной грудью хочется не только в горах Швейцарии, но и в собственном доме, и на пути к нему. 427 0 2 01.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17480 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16226 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15082 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings