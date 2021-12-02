Как всем известно, купить сегодня машину без навязанного дилерами дополнительного оборудования на сотни тысяч рублей практически невозможно. Вроде бы с этим все смирились, но письмо в редакцию от Евгении затронуло нас за живое. В нём было столько боли, что мы решили проверить: неужели дилеры всех производителей потеряли остатки совести и пользуются дефицитом чипов совсем нагло? И мы с Евгенией поехали искать машину без допов. Но начнём с начала – с письма.

«Неужели никто?»



Полностью приводить текст письма не стану: есть там некоторое количество упрёков в адрес дилеров, желающих стать сверхбогатыми путём продажи вместе с машинами ковриков за восемь тысяч рублей и сеточки перед радиатором за пять. Не будем тыкать пальцем в конкретные компании, но многие из вас знают, что с дополнительным оборудованием сейчас творится настоящее мракобесие. Цены на машины растут сами по себе, так ещё и купить без допов их практически невозможно.

Евгения как раз с этой проблемой и столкнулась. Как человек разумный и не желающий удовлетворять аппетиты бесстыдно взалкавших дилеров, она обратилась к нам. Может быть, мы можем как-то повлиять на дилеров или найти какой-то другой путь покупки автомобиля? Увы, если бы мы могли влиять на дилеров, мы бы давно повлияли. Так что пусть остаётся один: выяснять, все ли они продали душу дьяволу за защиту картера или остались ещё на нашем рынке честные продавцы.



Дело осложняется тем, что бюджет покупки должен быть не самым большим (самый край – два миллиона, но лучше всё-таки полтора), а требования к машине достаточно серьёзные. Это обязательно должен быть кроссовер, у него должны быть подогревы сидений, руля, зеркал. Обязательно – две педали и максимально достойная динамика в этом бюджете. И, конечно же, есть свои довольно высокие требования к гарантии. Мда, придётся искать.

Наиболее популярные кроссоверы сразу из поиска выпали. Даже в базовой комплектации они стремятся перешагнуть рамку нашего бюджета, а учитывая навязанные дилерами опции, цены перешагивают рамку не только бюджета, но и приличия.

Довольно быстро выяснилось, что без «допов» можно купить машину у дилеров Chery. По крайней мере по телефону нам обещали ничего не навязывать, а что получилось на самом деле – расскажу чуть позже. Но сначала посмотрим, что за машину можно купить за эти деньги.

В наш бюджет отлично вписался Tiggo 4. «Ха-ха», – скажут некоторые. – «Это же "китаец"! Зачем он нужен?». Ну давайте попробуем обойтись без стереотипного мышления. Сейчас считать китайский автомобиль безусловным злом может только тот, кто до сих пор верит в то, что Гагарина забрали инопланетяне, Пресли с Джексоном отдыхают на острове в Тихом океане, а Кеннеди убили сотрудники кровавого КГБ. Прошли те времена, когда Амулет аннигилировал в первую зиму, а Солано после покупки надо было доработать молотком. К тому же мы ради интереса как-то смотрели, как сохранился Tiggo 5 при пробеге за сто тысяч километров, и ничего плохого там не увидели.

С тех пор прошло много времени, и автомобили Chery стали ещё лучше. В плане комфорта и качества сборки они ничем не уступают многим другим, а в плане количества опций и дизайна они, по-моему, вообще впереди планеты всей. Впрочем, что касается дизайна, это вопрос к Евгении. Чувство прекрасного у неё развито очень сильно, так что оставим оценить этот параметр ей. А ей Tiggo 4 понравился. Стереотипными мышлением Евгения не страдает, так что никаких безосновательных страхов относительно Chery у неё нет. В общем, можно съездить в автосалон и посмотреть, продадут ли нам эту машину без «допов» и какую комплектацию мы можем себе позволить.

Муки выбора

Итак, какие варианты у нас есть? У Tiggo 4 есть несколько исполнений, так как выбор моторов и коробов и вариантов их сочетаний неожиданно богатый. Будем в нём разбираться.

Самая простая комплектация называется незамысловато – Base. Под капотом у неё стоит 1,5-литровый атмосферный мотор SQRE4G15B мощностью 113 л.с., коробка передач – пятиступенчатая механика. Перейдём сразу к начинке, которая для базы здесь очень даже приятная. Весь список выкладывать не будем (он очень длинный, и кому интересно, может посмотреть на сайте Chery), но некоторые «вкусняшки» назвать стоит. Тут есть 16-дюймовые литые диски, рейлинги на крыше, электрозеркала с подогревом, светодиодные ДХО, задний парктроник, система контроля давления в шинах, обогрев передних сидений, складная спинка сиденья второго ряда (60/40), рулевая колонка с регулировкой по высоте в двух направлениях, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, 3,5-дюймовый монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов, USB-разъем и очень много электронных ассистентов, начиная от ABS и ESP и заканчивая системами помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору и даже системой снижения вероятности опрокидывания. Ну а самое главное – за всё это надо заплатить всего 1 139 900 рублей. А это, между прочим, дешевле, чем некоторые отечественные автомобили с механической коробкой (обещал никого не называть – и не буду: наверное, сами догадаетесь, о ком идёт речь). Заманчиво, но вернёмся с пожеланиям Евгении: побольше «лошадей» и обязательно – две педали.

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Следующая комплектация Comfort нас не устроит по одной причине: она с теми же мотором и коробкой, хотя список опций тут подлиннее. Тут, например, есть обогревы рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла (они нам критично важны по желанию Евгении), добавляется второй USB-разъем, есть доступ к навигации, к видео и выход в интернет через смартфон на экране автомобиля. И, конечно же, есть Hands free со связью через Bluetooth. Стоит эта комплектация, конечно, дороже – 1 269 900 рублей, но можно заплатить за неё на 30 тысяч меньше, сдав старый автомобиль в трейд-ин. И жалко, что нет панорамного люка, который есть только в комплектации Travel. В целом, конечно, заманчиво, но нет: нам нужна автоматическая коробка. Поэтому изучаем предложение дальше.

А вот дальше есть кое-что интересное: за 1 339 900 можно купить Luxury с тем же мотором, но с вариатором. Получим всё, что в предыдущей комплектации Comfort, но с двумя педалями. Это уже лучше, но гонка за «лошадьми» не даёт покоя. Поэтому переходим с наиболее интересной нам комплектации Trek.

Вот тут стоит тот самый мотор, который показался нам наиболее подходящим под требования Евгении – 1,5-литровый турбированный SQRE4T15B мощностью 147 л.с. И работает он в паре с роботизированной коробкой передач DCT6. То, что нам надо! Те же агрегаты стоят и в комплектации Cosmo, но она дороже нашего порога – 1 519 900 вместо 1 459 900 за Trek. Правда, тут точно так же можно сдать старую машину в трейд-ин и выиграть 40 тысяч экономии (а если сдать старый Chery в счёт нового), но, как я уже говорил, у нас сдавать нечего. Есть ещё один вариант купить топовую комплектацию: взять машину в рассрочку (у Chery есть такая программа – «Честная Авто Рассрочка», и это действительно рассрочка, а не кредит), но, как оказалось, Trek устраивает полностью. Тут есть практически всё, что так любит прекрасный пол (и сильный, впрочем, тоже): всё, что в предыдущей комплектации, но на 17-дюймовых дисках, с 7-дюймовым цветным экраном с бортовым компьютером в панели приборов и с вариантом выбора режимов Sport/Eco. Всего этого более чем достаточно для комфортного передвижения.

Кстати, о комфорте и передвижении. Именно в этой комплектации уже появляется задняя многорычажная подвеска вместо балки в предыдущих исполнениях. Многорычажка есть только в машинах с мотором 1,5 л на 147 л.с. и двухлитровым мотором мощностью 122 л.с., который работает только в паре CVT7. Почему мы не смотрели этот вариант? Всё просто: разгон до сотни с турбированным мотором и роботом занимает всего 9,7 с, а с двухлитровым атмосферником и вариатором – 14 секунд. Разница налицо. При этом все моторы Tiggo 4 (включая турбированный), как обещает производитель, отлично переваривают 92-й бензин.

Итак, машина, которая подходит нам по всем параметрам, всё-таки нашлась. Остаётся только теперь купить её без «допов».

У дилера

Думаете, всё сразу получилось? Увы, нет: нужной комплектации в наличии не оказалось. Её нужно ждать. Но плохие новости на этом заканчиваются.

Хорошая заключается в том, что машину мы ждали ровно 14 дней – столько, сколько нам и обещали у дилера. И фантастическая новость: нам ничего не пришлось покупать дополнительно. Совсем ничего. Абсолютно. Просто приехали, заказали нужную комплектацию, и в указанный срок машина пришла. Вот в это мы не верили совсем, но, как выяснилось, есть ещё на этой планете не обнаглевшие дилеры. Правда, уже по собственному желанию Евгения тут же купила коврики в салон и зимние шины. Наверное, это даже хорошо, потому что покупки не только нужные, но ещё и не слишком дорогие: в магазинах всё это стоит приблизительно так же, так что смысла ездить в поисках шин и ковриков где-то на стороне нет совершенно.

Что мы получили в итоге? Самое главное – веру в то, что порядочные дилеры всё-таки есть.

Ну а Евгения осталась довольна своим автомобилем. Tiggo 4 – вполне современный и безопасный автомобиль, на котором можно ездить долго и счастливо. А если кто-то ещё сомневается в том, что китайцы научились делать хорошие машины, может успокоить себя тем, что гарантия на Chery вполне серьёзная: пять лет или 150 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Не хуже, чем у других, а по сравнению с некоторыми даже лучше.

И настоящим подарком на фоне этого аттракциона неслыханной щедрости выглядит беспроцентная рассрочка. Наверное, на фоне того, сколько сейчас стоят новые автомобили, возможность покупки нового кроссовера в рассрочку по цене от 1 139 900 до 1 519 900 рублей выглядит очень привлекательной. А самое главное – без навязанных дилером «допов», что не только выгодно, но и приятно по-человечески: хотя бы кто-то не пытается грабить российских автолюбителей.

Респект.