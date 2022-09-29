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  • Правда или действие: стоит ли ремонтировать шины при помощи жгута

Правда или действие: стоит ли ремонтировать шины при помощи жгута

29.09.2022 239 0 0

Ремонт шины при помощи жгута сродни игре «правда или действие». «Правда» говорит о ненадежности и порой даже опасности экспресс-ремонта колес своими руками. Ну а «действие» позволяет рискнуть ради достижения нужного результата. Что же выбрать? 

 

Сама по себе технология жгутикового ремонта бескамерных шин весьма стара. Она была известна и за рубежом, и даже в СССР почти полвека назад. Однако массово (именно массово) она распространилась среди российских автовладельцев и попала на прилавки автомагазинов лишь в середине 2000-х годов. Тем не менее далеко не все водители знакомы с ней лично даже по сей день, спустя полтора десятилетия. Многие из тех, кто знаком теоретически, никогда не применяли ее на практике. А огромное количество водителей, насмотревшись видеороликов в Интернете, боится ее применять... Давайте попробуем в очередной раз вернуться к этой, казалось бы, многократно разжеванной истории и расставить все точки над i в вопросе жгутикового ремонта. Сам процесс мы уже описывали в материале о способах ремонта шин, поэтому перейдем сразу к распространенным мифам и полезным советам. 

Миф первый

Установка жгута безвозвратно портит колесо

Мощное заблуждение, растиражированное весьма широко. Его сторонники утверждают, что спиральное шило для подготовки отверстия «рвет кордовые нити, тем самым создавая в шине ослабленную зону». 

Опровергается эта легенда достаточно просто. Поскольку ей противопоставляется «правильный ремонт» в виде установки «грибка» с разбором колеса и последующей балансировкой, следует обратиться к документам компаний, выпускающих «грибки», и регламентам их использования. В этих документах можно выяснить, что обработка отверстия и тем самым спиральным шилом (которое применяется в качестве индикатора угла канала прокола по отношению к плоскости поверхности шины, имеющего значение при установке «грибка»), и даже сверлом-фрезой, установленным в шпиндель низкооборотной пневмо- или электродрели – это частые этапы процесса установки «грибка»! То есть, имеют место те же самые мероприятия, что и при монтаже жгутика, а зачастую еще более агрессивные! Происходит это потому, что критических повреждений от подготовки отверстия путем его зондирования и рассверливания шина не испытывает, и корд либо не повреждается вовсе, либо повреждается пренебрежимо мало, что перекрывается запасом прочности шины. Да, возможно, на колесах с максимальными индексами скорости (которые эксплуатируются на подобных скоростях), и для автомобилей, эксплуатирующихся в реально спортивных режимах в условиях треков, даже столь незначительные вмешательства в структуру покрышки и имеют значение. Но для большинства обычных автовладельцев условный вред от быстрого ремонта жгутиком не выше вреда от более сложного и дорогостоящего ремонта «грибком» с разбором колеса. 

Миф второй

Жгутики ставятся только с клеем

Необходимость использования специального клея (его еще называют «клей-активатор») при применении жгутикового метода ремонта – вопрос, по которому в интернетах сломано множество копий, а окончательный ответ так и не найден… Недопонимание в основном порождается фактом продажи как ремонтных наборов, которые комплектуются тюбиком с клеем, так и наборов без клея. Соответственно, в инструкции к первым пункт о применении клея присутствует, а у вторых – отсутствует. Это можно было бы списать на разные составы жгутиков, но жгутики – одни и те же, простейшие бутилкаучуковые.

На самом деле процесс герметизации прокола бутилкаучуковым жгутом клея для так называемой активации не требует. Основная роль клея тут – не герметизирующая, а смазывающая. В случае покрышек с высокой жесткостью или большой толщиной резинокордового слоя даже сил взрослого мужчины часто не хватает, чтобы протолкнуть шило с жгутиком насухую. Клей же выполняет роль смазки, и жгутик относительно легко заходит в отверстие. 

Иными словами, ремонт с помощью жгутиков при отсутствии клея – абсолютно рабочая схема. Главное, чтобы хватило силы рук – для летних шин с эластичным компаундом и практически для всех зимних шин сил обычно хватает. Если же жгутик не входит, хотя вы наваливаетесь на рукоятку шила всей силой и массой, смазка необходима. 

Миф третий

Жгутики – временное решение

Жгутики для ремонта шин выпускает бесчисленное количество безродных азиатских производителей. Но в их инструкциях вы не найдете ни слова о том, что после того, как вы добрались до дома на заткнутом жгутиком колесе, вам необходимо обратиться на шиномонтаж, чтобы заклеить прокол полноценным способом – изнутри, «грибком», с полным разбором колеса. А вот в рекомендациях крупных международных брендов, выпускающих расходники для шинного сервиса, такое можно с удивлением обнаружить. Собственно, эта информация, растащенная по Сети, и послужила источником мифа о ненадежности и временной сущности жгутикового ремонта. 

Миф этот не имеет под собой абсолютного технического обоснования. Само собой, полноценный ремонт «грибком» гарантирует более стабильный результат, но и жгутиковый метод достаточно надежен, чтобы колесо могло служить годами. Прочность такой заплатки со временем не деградирует. А опасливая рекомендация крупных производителей материалов для шинного ремонта вполне объяснима: во-первых, они привыкли перестраховываться по поводу и без повода, а во-вторых – заинтересованы в стимуляции спроса на весь спектр своей продукции. По плану их маркетологов, проколовший колесо автовладелец сперва воспользуется жгутиком в полевых условиях, а затем, вернувшись в цивилизацию, на шиномонтаже оплатит работу и расходники. 

Как улучшить жгутиковый ремонтный набор своими руками? 

Классический набор для полевого ремонта шин включает в себя два шила с Т-образными рукоятками (подготовительное спиральное + рабочее с проушиной), а также «обойму» из 5-10 жгутиков, защищенных при хранении налепленными на них с двух сторон пластинками жесткого полиэтилена. Однако, даже имея такой набор, можно внезапно оказаться перед неприятным фактом: колесо отремонтировать не удается, даже делая это не в первый раз и имея навыки… Чтобы сделать набор полнофункциональным, можно его слегка дополнить и улучшить. 

Первое и самое важное: герметизируйте жгутики скотчем при хранении. Спустя примерно год хранения в багажнике жгутики теряют эластичность верхнего слоя и, будучи установленными по всем правилам, травят воздух. Хранить их нужно, обклеив обычным скотчем с четырех сторон штатной защитной пленки для изоляции от воздуха. И даже несмотря на это, неплохо раз в год комплект жгутиков все же освежать, благо стоят они не слишком дорого. 

Второе: положите в набор полулитровую ПЭТ-бутылку и дополнительную пробку с небольшим отверстием. В бутылку налейте незамерзающую жидкость для омывания лобового стекла и добавьте половину чайной ложки средства для мытья посуды. Этот «прибор» позволит отыскать место утечки воздуха по мыльной пене, если прокол не обнаруживается невооруженным глазом. Встряхнув бутылку и накрутив на нее пробку с отверстием, можно облить мыльной жидкостью поверхность шины в поисках пузырей. Незамерзайку вместо воды мы используем, чтобы раствор сохранял консистенцию на морозе. 

Третье. «Клей-активатор», о котором выше шла речь, порой весьма желателен – пусть и не в качестве клея, а, как говорилось выше, в качестве своеобразной смазки. Но даже при его наличии не исключен неприятный сюрприз – он может высохнуть или вытечь. Если у вас нет «клея-активатора» или вы не уверены в его состоянии, добавьте в набор миниатюрную емкость с бензином, которым можно будет при необходимости смочить жгутик. 

Четвертое. Если вы не возите с собой универсальный сундук с инструментами, добавьте в ремонтный набор небольшие кусачки-бокорезы или миниатюрный мультитул со встроенными пассатижами. Такой инструмент необходим, чтобы извлечь из места прокола то, что его вызвало. 

Пятое. Добавьте в набор небольшой канцелярский нож (достаточно ножа с узким лезвием 9 мм) для обрезки концов жгутика после его монтажа в шину. 

Такой «дополненный и улучшенный» набор позволяет удобно провести ремонт шины жгутом в любое время года без посторонней помощи и потери времени.

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