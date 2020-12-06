В проект по CKD-сборке Lada в Казахстане вложено $80 млн, но Автоваз, похоже, передумал

Первые «Гранты», собранные по полному циклу на казахском предприятии Бипэк Авто, должны были поступить российским дилерам Lada уже в этом году. Между тем до сих пор не закончено строительство цехов. Кому выгоден срыв проекта по контрактной сборке автомобилей Lada в России и импорту этих автомобилей из Казахстана в нашу страну?

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Несколько лет назад на отчётной пресс-конференции Автоваза я спросил у тогдашнего президента компании Николя Мора: зачем нужна сборка автомобилей Lada в Казахстане, если с одной стороны ничто не препятствует экспорту машин из России в Казахстан (единая таможенная зона), с другой, Автоваз постоянно недозагружен. Николя Мор, ни секунды не раздумывая, ответил: «Я не вижу в этом проблемы». Что ж, вероятно, в то время особенной проблемы действительно не было, поскольку на мощностях казахского завода «Азия Авто» и тогда, и сейчас автомобили Lada собирают отвёрточным методом «на основе частично собранного кузова». Трудоёмкость такого типа SKD-сборки невысока, хотя и ею можно было бы нагрузить своих сотрудников, а не казахских. Между тем в случае открытия в Казахстане сборки автомобилей Lada по полному циклу (CKD) и последующей отгрузкой их в Россию вопрос приобретает особую остроту: получается, что, находясь в состоянии хронического недозагруза, Автоваз фактически выводит часть производства из страны...

Пять лет назад между Автовазом и «Бипэк Авто – Азия Авто» был заключен договор по которому, со слов тогдашнего президента Автоваза Бу Андерсона (если кто не помнит, он был до Николя Мора), казахской стороне «вверялась дистрибуция и продвижение российских автомобилей на российском рынке», при этом шведский менеджер называл ту ситуацию «уникальной, но закономерной». Со стороны Автоваза соглашение подписал Бу Андерсон, со стороны «Бипэк Авто – Азия Авто» – председатель совета директоров группы компаний Анатолий Балушкин. На церемонии присутствовали В. Путин и Н. Назарбаев.

После подписания соглашения в России была развёрнута дилерская сеть под брендом «Азия Авто – Усть-Каменогорск». Базой для формирования этой сети стали шесть автоцентров, находившихся на балансе юридических лиц, принадлежавших ﻿«Лада-Сервис»﻿ (дочернее предприятие Автоваза). В 2015 году они были переданы «Азия Авто Усть-Каменогорск», капитал которого принадлежал группе «Бипэк Авто – Азия Авто» и Автовазу в пропорции 75:25. Пресс-служба Азия-Авто, комментируя те события, уточняет: «Условия сделки предполагали работу по расчистке балансов этих предприятий и последующий переход автоцентров в Барнауле, Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Челябинске и Шадринске под полный контроль основного собственника в среднесрочной перспективе. Эти условия были соблюдены, и в октябре 2017 года после проведения аудита и оценки доля “Бипэк Авто – Азия Авто” в капитале была увеличена до 100%».

Сейчас 19 шоу-румов «Азия Авто – Усть-Каменогорск» располагаются в 12 российских городах Сибири и Урала. В прошлом году компания получила прибыль более чем в 40 млн рублей. По итогам первого полугодия 2020 года через эту дилерскую сеть было реализовано 5,1% всех автомобилей Lada в России. В абсолютных цифрах это 5868 штук. Хотя все салоны «Азия Авто – Усть-Каменогорск» оформлены в фирменном стиле Lada, в дополнение к моделям Lada казахи реализовали в нашей стране ещё 175 машин Chevrolet Niva и UAZ. Все автомобили, которыми сегодня торгует «Азия Авто, – Усть-Каменогорск» – российского производства, однако планировалось, что так будет не всегда!



В Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто» уже много лет идёт отвёрточная сборка моделей Kia, Skoda, Lada и UAZ – все эти машины сейчас идут на рынок Казахстана, где у компании имеются автосалоны в 19 городах. На предприятии освоено около 160 операций, среди которых подсборка двигателя, сборка двигателя с КПП и передним подрамником, сборка задней оси и подвески, монтаж силового агрегата и задней оси на кузов, установка рулевого управления, установка системы выпуска, установка колес, установка АКБ, жгутов проводов в моторном отсеке, заполнение всех систем автомобиля техническими жидкостями. Готовый автомобиль диагностируют на работоспособность электронных систем, регулируют установку колес и световые пучки фар, проверяют тормоза, проводят короткие динамические испытания и испытания на герметичность.

При этом «Азия Авто» «совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi в лице АО “Автоваз”» возводит новые производственные мощности, где автомобили начнут выпускать по полному циклу. К этому «Бипэк Авто – Азия Авто» обязывает и соглашение о промышленной сборке, заключенное с местным Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Как и наш Минпромторг, казахское ведомство активно борется за экспорт собираемых в стране машин и углубление локализации не только по комплектующим, но и по сборке. Собственно, в июле 2020 года акционеры холдинга утвердили инвестиционный план, который «обеспечит запуск мощностей сварки и окраски кузова в 2021 году». Как сообщили редакции Kolesa.ru в пресс-службе «Бипэк Авто – Азия Авто», варить кузова начнут для седана Lada Granta, после чего список CKD-машин планируется расширить. На первоначальном этапе кузовную штамповку будут поставлять из России, а затем – и налаживать свою. То есть фактически речь будет идти о выпуске контрактных автомобилей с дальнейшей поставкой их российским покупателям.

Однако остаётся всё тот же вопрос, заинтересован ли Автоваз и по сей день в таком развитии событий, учитывая нынешние рыночные реалии, всё-таки с момента подписания соглашения прошло много лет? Пресс-служба Автоваза не ответила на наш запрос. Между тем, по данным казахской стороны, «участие Автоваза в проекте регламентируется несколькими соглашениями и предусматривает прежде всего: 1 – предоставление технической документации, патентов и лицензий; 2 – согласование закупаемого оборудования на соответствие требованиям альянса; 3 – поставку части специального оборудования; 4 – поддержку запуска проекта специалистами по производству, качеству и другим аспектам; 5 – последующую поставку комплектующих изделий». Проще говоря, любая, даже самая малейшая, задержка по одному из этих направлений влечёт затяжку срока по началу сборки.

Интересно, что именно отставание от графика и предъявляет казахскому заводу местное Министерство индустрии и инфраструктурного развития, которое инициировало расторжение соглашения о промсборке. На прошлой неделе председатель Совета директоров «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолий Балушкин дал весьма эмоциональную пресс-конференцию, на которой заявил: «Если продолжится вакханалия и беспредел, мы сделаем очередные обличающие шаги». Мы не будем погружаться в подробности взаимоотношений «Азии Авто» и министерства, нам важно, что де-факто государство прекратило выплачивать компании «Бипэк Авто – Азия Авто» компенсацию по утильсбору (в Казахстане этот механизм действует аналогично российскому), из-за чего даже отвёрточная сборка автомобилей Lada утратила в Казахстане всякий смысл.

Профильное министерство считает, что «Бипэк Авто – Азия Авто» не выполняет взятые на себя обязательства: отсутствие должного инвестирования и привело к срыву сроков. В свою очередь Анатолий Балушкин заявил, что было вложено $72 млн, притом что это деньги – собственные, а не привлечённые государственные. И в этом году, несмотря на заморозку существенных средств в виде выплаченного, но не компенсированного утильсбора, инвестировано ещё $8 млн потому что строительный сезон нельзя было пропускать. При этом дело касается не только утильсбора. Пресс-служба казахской компании сообщила редакции Kolesa.ru, что «соглашение о промышленной сборке позволяет получать ряд льгот и преференций, среди которых освобождение от таможенных пошлин и налогов на импортные комплектующие, на ввоз технологического оборудования. Наконец, договор с министерством является необходимым условием для участия в госпрограммах и госзакупках. Таким образом, в условиях казахстанского рынка отсутствие соглашения лишает экономической целесообразности осуществление производственной деятельности».



Теперь вернёмся к Автовазу. Очевидно, что в условиях нынешней рыночной конъюнктуры никакая контрактная сборка на территории другого государства ему не выгодна – не до жиру. Даже недавняя модернизация ветки В0, смысл которой – адаптация техпроцесса под выпуск нового Duster, не решает недозагруз предприятия в целом. Мы напрямую спросили казахскую сторону об опасности выхода Автоваза из проекта и получили ответ: за Автовазом «несомненно остается право пересмотра оценки перспектив проекта в случае изменения инвестиционного климата и условий налогообложения, которые повлекли бы снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции». И такое впечатление, что всё к этому идёт.

По состоянию на сегодняшний день завод продолжает работать – машинокомплекты приобретены, и их нужно собирать, однако сколь долго такая ситуация продлиться, сказать трудно.