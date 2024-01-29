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  • За какие автомобили и где не нужно платить транспортный налог

За какие автомобили и где не нужно платить транспортный налог

29.01.2024 99 1 0

Мы подробно рассказывали о том, что такое транспортный налог, кто должен его платить и можно ли не платить налог за машину, которая не эксплуатируется. Сегодня же мы разберемся в льготах: где и за какие автомобили не нужно платить транспортный налог?

Сразу оговоримся: мы будем говорить только о льготах, связанных с автомобилями, и не будем касаться льготных категорий налогоплательщиков. Ведь таких категорий очень много: от уплаты транспортного налога освобождены ветераны, инвалиды, владельцы машин, выданных через органы соцзащиты, а кроме того, региональные власти устанавливают льготы для многодетных семей, приемных родителей, пенсионеров и так далее. А еще стоит помнить, что налог можно не платить на автомобиль, который угнали – но для этого нужно правильно все оформить.

Однако мы рассмотрим льготы в привязке к автомобилям. Прежде всего, во многих регионах введены льготы для электромобилей, но этим дело не ограничивается – помимо них сэкономить могут и владельцы автомобилей на газе, и обладатели старых машин, и некоторые другие автовладельцы. А раз так, перечислим всех.

Регионы, в которых отменен транспортный налог на все электромобили

Начнем с тех регионов, в которых транспортный налог отменен для всех электромобилей, независимо от их мощности, возраста и числа электромобилей в собственности одного налогоплательщика.

Вот список таких регионов:

  • Республика Алтай
  • Республика Бурятия
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Республика Коми
  • Удмуртская Республика
  • Красноярский край
  • Белгородская область
  • Вологодская область
  • Калужская область
  • Камчатский край
  • Кемеровская область
  • Костромская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Москва
  • Московская область
  • Орловская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Смоленская область
  • Тульская область
  • Ульяновская область
  • Забайкальский край
Регионы, в которых отменен транспортный налог на электромобили, но с ограничениями

Льготы на электромобили действуют в ряде других областей, однако уже с некоторыми ограничениями. Например, льготу могут предоставлять только на один электромобиль из нескольких в собственности одного налогоплательщика, а также ограничить список льготных «электричек» мощностью, возрастом или стоимостью.

Республика БашкортостанЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Республика ХакасияЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Республика КарелияЛьгота 100% для любых электромобилей, но в течение трех лет с даты их регистрации.
Республика ТатарстанВ Татарстане от транспортного налога тоже освобождают владельцев электрических легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, но только с 1 января 2024 года – то есть, за 2023 год налог придется уплатить по обычной ставке. А с 2029 года налог на электромобили вернется, но с половинчатым понижающим коэффициентом.
Краснодарский крайЛьгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
Приморский КрайЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Амурская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Архангельская областьЛьгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
Астраханская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Волгоградская областьЛьгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека.
Воронежская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Иркутская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Калининградская областьЛьгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека.
Курганская областьЛьгота 100% для одного электромобиля, не подпадающего под налог на роскошь, на человека.
Курская областьЛьгота 100% для одного электромобиля мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно на человека.
Мурманская областьЛьгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
Новгородская областьЛьгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
Новосибирская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Омская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Оренбургская областьЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Пермский крайЛьгота 100% для любых электромобилей при условии, что с их года выпуска прошло не более 7 лет включительно.
Тамбовская областьЛьгота 100% на один электромобиль мощностью до 250 л.с. (до 183,9 кВт) включительно на человека.
Тюменская областьЛьгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
Челябинская областьЛьгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь.
Ярославская областьЛьгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь.
Санкт-ПетербургОт уплаты транспортного налога освобождаются владельцы новых электромобилей, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и электромобилей мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, на срок 5 лет с даты регистрации такого электромобиля.
Ямало-Ненецкий автономный округЛьгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
Республика КрымЛьгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
Город СевастопольЛьгота 100% на один электромобиль мощностью до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно на человека.
Регионы, в которых транспортный налог отменен для обычных автомобилей

Нулевым налогом в России могут облагаться не только электромобили. Некоторые регионы освобождают от налога владельцев автомобилей на газе, обладателей старых машин и советской техники. А в отдельных регионах нулевая ставка установлена для всех собственников автомобилей малой мощности. Вот подробный список всех льготных категорий автомобилей в разных регионах.

Республика ИнгушетияОсвобождены от налога граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля отечественного производства с мощностью двигателя до 90 л.с. включительно до 1994 года выпуска включительно (льгота, кстати, также распространяется на старые отечественные мотоциклы, мотороллеры и грузовики).
Кабардино-Балкарская РеспубликаНулевая ставка налога установлена на машины мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 10 лет. Более того, здесь и для остальной техники есть понижающие коэффициенты: в частности, все автомобили в возрасте от 5 до 10 лет облагаются налогами с понижающим коэффициентом 0,75, а старше 10 лет – с коэффициентом 0,5.
Вологодская областьПомимо собственников электромобилей здесь от налога освобождают «владельцев транспортного средства российского производства, приобретенного в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию». Однако эта льгота предоставляется «в отношении одного транспортного средства и в течение одного налогового периода, следующего за годом государственной регистрации транспортного средства». Проще говоря, транспортный налог не нужно платить за автомобили, купленные по госпрограмме утилизации, за первый год после года покупки.
Воронежская областьПомимо владельцев электромобилей транспортный налог не платят собственники легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло 25 и более лет по состоянию на начало текущего налогового периода (1 января), с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 77,55 кВт) включительно.
Иркутская областьОт налога освобождаются собственники автомобилей, работающих на природном газе, – в отношении одного автомобиля на человека. А за обычный автомобиль мощностью до 150 л.с. граждане платят 50% установленного транспортного налога.
Камчатский крайПомимо льготы на электромобили здесь отменен транспортный налог для владельцев автомобилей на газе.
Курганская областьТранспортный налог с 2023 года не нужно платить за легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно. Если у собственника таких машин несколько, то льгота распространяется на один автомобиль по выбору налогоплательщика.
Ленинградская областьОт транспортного налога освобождены граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 80 л.с. включительно и с годом выпуска до 1990 года включительно. Также льгота предоставляется на отечественные мотоциклы и мотороллеры того же возраста.
Мурманская областьТранспортный налог владельцы не платят за легковые автомобили, выпущенные в 1986 году и ранее, с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. А заодно и на мотоциклы и мотороллеры того же возраста.
Оренбургская областьОт транспортного налога освобождены владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) в отношении одного транспортного средства на человека (при наличии в собственности нескольких транспортных средств налог будет нулевым в отношении самого мощного из них в пределах 100 л.с.). А еще здесь до конца 2024 года отменен транспортный налог на автомобили, использующие компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
Ростовская областьОт налога освобождаются собственники всех автомобилей, работающих на природном газе. А владельцы гибридов платят 50% от установленной законом ставки.
Самарская областьТранспортный налог не платят владельцы автомобилей, использующих в качестве единственного моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.
Свердловская областьОт уплаты транспортного налога освобождены владельцы всех автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 киловатт) включительно.
Тамбовская областьОт уплаты транспортного налога освобождены владельцы всех автомобилей, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.
Тверская областьТранспортным налогом не облагаются автомобили (а также мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки), выпущенные в период до 1970 года включительно.
Тульская областьОт транспортного налога освобождены владельцы автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 50 и более лет (по состоянию на начало налогового периода).
Тюменская областьОт транспортного налога освобождены владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) в отношении одного транспортного средства на человека.
Санкт-ПетербургОт уплаты транспортного налога освобождаются владельцы автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на срок 5 лет с даты регистрации нового автомобиля с ГБО или с даты регистрации установки ГБО на автомобиль.
законы

 

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1 комментарий
29.01.2024 15:40
4qwerty

Чернобыльскую зону забыли (Тульская область, к примеру), за один автомобиль в собственности не платишь.

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