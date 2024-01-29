За какие автомобили и где не нужно платить транспортный налог

Мы подробно рассказывали о том, что такое транспортный налог , кто должен его платить и можно ли не платить налог за машину, которая не эксплуатируется . Сегодня же мы разберемся в льготах: где и за какие автомобили не нужно платить транспортный налог?

Сразу оговоримся: мы будем говорить только о льготах, связанных с автомобилями, и не будем касаться льготных категорий налогоплательщиков. Ведь таких категорий очень много: от уплаты транспортного налога освобождены ветераны, инвалиды, владельцы машин, выданных через органы соцзащиты, а кроме того, региональные власти устанавливают льготы для многодетных семей, приемных родителей, пенсионеров и так далее. А еще стоит помнить, что налог можно не платить на автомобиль, который угнали – но для этого нужно правильно все оформить.

Однако мы рассмотрим льготы в привязке к автомобилям. Прежде всего, во многих регионах введены льготы для электромобилей, но этим дело не ограничивается – помимо них сэкономить могут и владельцы автомобилей на газе, и обладатели старых машин, и некоторые другие автовладельцы. А раз так, перечислим всех.

Регионы, в которых отменен транспортный налог на все электромобили

Начнем с тех регионов, в которых транспортный налог отменен для всех электромобилей, независимо от их мощности, возраста и числа электромобилей в собственности одного налогоплательщика.

Вот список таких регионов:

Республика Алтай

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Коми

Удмуртская Республика

Красноярский край

Белгородская область

Вологодская область

Калужская область

Камчатский край

Кемеровская область

Костромская область

Ленинградская область

Липецкая область

Москва

Московская область

Орловская область

Ростовская область

Рязанская область

Саратовская область

Сахалинская область

Смоленская область

Тульская область

Ульяновская область

Забайкальский край

Регионы, в которых отменен транспортный налог на электромобили, но с ограничениями Льготы на электромобили действуют в ряде других областей, однако уже с некоторыми ограничениями. Например, льготу могут предоставлять только на один электромобиль из нескольких в собственности одного налогоплательщика, а также ограничить список льготных «электричек» мощностью, возрастом или стоимостью. Республика Башкортостан Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Республика Хакасия Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.

Республика Карелия Льгота 100% для любых электромобилей, но в течение трех лет с даты их регистрации. Республика Татарстан В Татарстане от транспортного налога тоже освобождают владельцев электрических легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, но только с 1 января 2024 года – то есть, за 2023 год налог придется уплатить по обычной ставке. А с 2029 года налог на электромобили вернется, но с половинчатым понижающим коэффициентом. Краснодарский край Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека. Приморский Край Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Амурская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Архангельская область Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно. Астраханская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Волгоградская область Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека. Воронежская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Иркутская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Калининградская область Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека. Курганская область Льгота 100% для одного электромобиля, не подпадающего под налог на роскошь, на человека. Курская область Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно на человека. Мурманская область Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно. Новгородская область Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно. Новосибирская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Омская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Оренбургская область Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Пермский край Льгота 100% для любых электромобилей при условии, что с их года выпуска прошло не более 7 лет включительно. Тамбовская область Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 250 л.с. (до 183,9 кВт) включительно на человека. Тюменская область Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека. Челябинская область Льгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь. Ярославская область Льгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь. Санкт-Петербург От уплаты транспортного налога освобождаются владельцы новых электромобилей, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и электромобилей мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, на срок 5 лет с даты регистрации такого электромобиля. Ямало-Ненецкий автономный округ Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека. Республика Крым Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека. Город Севастополь Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно на человека. Регионы, в которых транспортный налог отменен для обычных автомобилей Нулевым налогом в России могут облагаться не только электромобили. Некоторые регионы освобождают от налога владельцев автомобилей на газе, обладателей старых машин и советской техники. А в отдельных регионах нулевая ставка установлена для всех собственников автомобилей малой мощности. Вот подробный список всех льготных категорий автомобилей в разных регионах.