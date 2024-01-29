За какие автомобили и где не нужно платить транспортный налог

Сразу оговоримся: мы будем говорить только о льготах, связанных с автомобилями, и не будем касаться льготных категорий налогоплательщиков. Ведь таких категорий очень много: от уплаты транспортного налога освобождены ветераны, инвалиды, владельцы машин, выданных через органы соцзащиты, а кроме того, региональные власти устанавливают льготы для многодетных семей, приемных родителей, пенсионеров и так далее. А еще стоит помнить, что налог можно не платить на автомобиль, который угнали – но для этого нужно правильно все оформить.
Однако мы рассмотрим льготы в привязке к автомобилям. Прежде всего, во многих регионах введены льготы для электромобилей, но этим дело не ограничивается – помимо них сэкономить могут и владельцы автомобилей на газе, и обладатели старых машин, и некоторые другие автовладельцы. А раз так, перечислим всех.
Начнем с тех регионов, в которых транспортный налог отменен для всех электромобилей, независимо от их мощности, возраста и числа электромобилей в собственности одного налогоплательщика.
Вот список таких регионов:
- Республика Алтай
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Коми
- Удмуртская Республика
- Красноярский край
- Белгородская область
- Вологодская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Кемеровская область
- Костромская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Смоленская область
- Тульская область
- Ульяновская область
- Забайкальский край
Льготы на электромобили действуют в ряде других областей, однако уже с некоторыми ограничениями. Например, льготу могут предоставлять только на один электромобиль из нескольких в собственности одного налогоплательщика, а также ограничить список льготных «электричек» мощностью, возрастом или стоимостью.
|Республика Башкортостан
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Республика Хакасия
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Республика Карелия
|Льгота 100% для любых электромобилей, но в течение трех лет с даты их регистрации.
|Республика Татарстан
|В Татарстане от транспортного налога тоже освобождают владельцев электрических легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и автобусов, но только с 1 января 2024 года – то есть, за 2023 год налог придется уплатить по обычной ставке. А с 2029 года налог на электромобили вернется, но с половинчатым понижающим коэффициентом.
|Краснодарский край
|Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
|Приморский Край
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Амурская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Архангельская область
|Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
|Астраханская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Волгоградская область
|Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека.
|Воронежская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Иркутская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Калининградская область
|Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) на человека.
|Курганская область
|Льгота 100% для одного электромобиля, не подпадающего под налог на роскошь, на человека.
|Курская область
|Льгота 100% для одного электромобиля мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно на человека.
|Мурманская область
|Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
|Новгородская область
|Льгота 100% на все электромобили мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно.
|Новосибирская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Омская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Оренбургская область
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Пермский край
|Льгота 100% для любых электромобилей при условии, что с их года выпуска прошло не более 7 лет включительно.
|Тамбовская область
|Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 250 л.с. (до 183,9 кВт) включительно на человека.
|Тюменская область
|Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
|Челябинская область
|Льгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь.
|Ярославская область
|Льгота 100% на все электромобили, не подпадающие под налог на роскошь.
|Санкт-Петербург
|От уплаты транспортного налога освобождаются владельцы новых электромобилей, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и электромобилей мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, на срок 5 лет с даты регистрации такого электромобиля.
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно на человека.
|Республика Крым
|Льгота 100% для одного любого электромобиля на человека.
|Город Севастополь
|Льгота 100% на один электромобиль мощностью до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно на человека.
Нулевым налогом в России могут облагаться не только электромобили. Некоторые регионы освобождают от налога владельцев автомобилей на газе, обладателей старых машин и советской техники. А в отдельных регионах нулевая ставка установлена для всех собственников автомобилей малой мощности. Вот подробный список всех льготных категорий автомобилей в разных регионах.
|Республика Ингушетия
|Освобождены от налога граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля отечественного производства с мощностью двигателя до 90 л.с. включительно до 1994 года выпуска включительно (льгота, кстати, также распространяется на старые отечественные мотоциклы, мотороллеры и грузовики).
|Кабардино-Балкарская Республика
|Нулевая ставка налога установлена на машины мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 10 лет. Более того, здесь и для остальной техники есть понижающие коэффициенты: в частности, все автомобили в возрасте от 5 до 10 лет облагаются налогами с понижающим коэффициентом 0,75, а старше 10 лет – с коэффициентом 0,5.
|Вологодская область
|Помимо собственников электромобилей здесь от налога освобождают «владельцев транспортного средства российского производства, приобретенного в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию». Однако эта льгота предоставляется «в отношении одного транспортного средства и в течение одного налогового периода, следующего за годом государственной регистрации транспортного средства». Проще говоря, транспортный налог не нужно платить за автомобили, купленные по госпрограмме утилизации, за первый год после года покупки.
|Воронежская область
|Помимо владельцев электромобилей транспортный налог не платят собственники легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло 25 и более лет по состоянию на начало текущего налогового периода (1 января), с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 77,55 кВт) включительно.
|Иркутская область
|От налога освобождаются собственники автомобилей, работающих на природном газе, – в отношении одного автомобиля на человека. А за обычный автомобиль мощностью до 150 л.с. граждане платят 50% установленного транспортного налога.
|Камчатский край
|Помимо льготы на электромобили здесь отменен транспортный налог для владельцев автомобилей на газе.
|Курганская область
|Транспортный налог с 2023 года не нужно платить за легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно. Если у собственника таких машин несколько, то льгота распространяется на один автомобиль по выбору налогоплательщика.
|Ленинградская область
|От транспортного налога освобождены граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 80 л.с. включительно и с годом выпуска до 1990 года включительно. Также льгота предоставляется на отечественные мотоциклы и мотороллеры того же возраста.
|Мурманская область
|Транспортный налог владельцы не платят за легковые автомобили, выпущенные в 1986 году и ранее, с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно. А заодно и на мотоциклы и мотороллеры того же возраста.
|Оренбургская область
|От транспортного налога освобождены владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) в отношении одного транспортного средства на человека (при наличии в собственности нескольких транспортных средств налог будет нулевым в отношении самого мощного из них в пределах 100 л.с.). А еще здесь до конца 2024 года отменен транспортный налог на автомобили, использующие компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
|Ростовская область
|От налога освобождаются собственники всех автомобилей, работающих на природном газе. А владельцы гибридов платят 50% от установленной законом ставки.
|Самарская область
|Транспортный налог не платят владельцы автомобилей, использующих в качестве единственного моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.
|Свердловская область
|От уплаты транспортного налога освобождены владельцы всех автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 киловатт) включительно.
|Тамбовская область
|От уплаты транспортного налога освобождены владельцы всех автомобилей, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.
|Тверская область
|Транспортным налогом не облагаются автомобили (а также мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки), выпущенные в период до 1970 года включительно.
|Тульская область
|От транспортного налога освобождены владельцы автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 50 и более лет (по состоянию на начало налогового периода).
|Тюменская область
|От транспортного налога освобождены владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. (до 73,55 кВт) в отношении одного транспортного средства на человека.
|Санкт-Петербург
|От уплаты транспортного налога освобождаются владельцы автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива, на срок 5 лет с даты регистрации нового автомобиля с ГБО или с даты регистрации установки ГБО на автомобиль.
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Чернобыльскую зону забыли (Тульская область, к примеру), за один автомобиль в собственности не платишь.