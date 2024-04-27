1 этап СМП РСКГ Эндуранс: старт борьбы за Кубок России и море развлечений

11 мая подмосковный автодром Moscow Raceway станет ареной сражения самых известных российских пилотов. Им предстоит преодолеть свыше 500 километров в напряженной борьбе, останавливаясь лишь для дозаправок и замены шин.

Эффектные суперкары международной категории GT4, стремительные спортпрототипы BR03 и Ligier JS53, кузовные автомобили национального уровня – все они выйдут на старт 1 этапа серии СМП РСКГ Эндуранс. Это самые престижные соревнования страны в статусе Кубка России, проводимые программой развития российского автоспорта SMP Racing.

Зрителей ждет обширная развлекательная программа.

Дрифт-такси и «Кухни мира»: время пролетит незаметно

У зрителей будет уникальная возможность не только рассмотреть вблизи мощную технику, но и пообщаться с титулованными пилотами на автограф-сессии во время прогулки по пит-лейн.

Подкрепить силы можно в любое время на Фестивале фудтраков «Кухни мира», который развернется в просторном паддоке автодрома Moscow Raceway.

Любители скорости и драйва могут стать пассажирами гоночного и дрифт-такси.

А желающие сесть за руль уникального российского спортпрототипа BR03, чтобы промчать по гоночной трассе, смогут это сделать за рулем профессиональных симуляторов.

Особые условия – для тех, кто выберет билет категории «Премиум»: у них будет уникальная возможность следить за ходом борьбы из VIP-ложи, доступ на стартовую прямую перед самым началом гонки и даже экскурсии в боксы команд во время марафона!

4 часа борьбы: фавориты Кубка России

В каждом экипаже – до трех пилотов, которые будут поочередно садиться за руль. Самые известные – участники программы SMP Racing Виталий Петров и Сергей Сироткин: на их счету десятки гонок в Формуле-1, а также победа в прошлом сезоне СМП РСКГ Эндуранс. Как и прежде, они стартуют на отечественном спортпрототипе BR03, созданном российской компанией BR Engineering.

Аналогичный автомобиль будет в распоряжении двух других пилотов SMP Racing, Александра Смоляра и Кирилла Смаля, известных своими достижениями в зарубежных формульных соревнованиях. Еще один BR03 будут пилотировать Кирилл Ладыгин, призер «24 часов Ле-Мана», и его напарник Иван Чубаров – многократный чемпион России.

И, конечно, нельзя не отметить еще один экипаж программы SMP Racing: компанию Ирине Сидорковой на этом этапе составит Александр Болдуев.

Именно здесь, в самой быстрой Группе F, развернется сражение за победу в абсолюте. Ведь пилотам на российских спортпрототипах будут противостоять участники на французской модели Ligier JS53. Одна из этих «баркетт» окажется в распоряжении Кирилла Киракозова и Михаила Лободы, вторая – у экипажа Алексея Хаирова, Сергея Иевлева и Алексея Чернова.

Машины класса GT4 не сильно уступают в скорости спортпрототипам Группы F, при этом их пилоты претендуют на победу не только в «абсолюте», но и в своем зачете. Здесь главные претенденты на Кубок России – Ринат Салихов с Сергеем Борисовым, на счету которых победы в престижных международных турнирах, и Денис Ременяко с Адамом Кристодулу, которые не раз одерживали победы в различных соревнованиях.

Партнёрский материал