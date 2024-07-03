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3 этап СМП РСКГ Эндуранс: даём слово пацанам

03.07.2024 21 0 0

6 июля выступление популярной музыкальной группы украсит большой праздник автоспорта на автодроме Moscow Raceway. Перед стартом 6-часовой гонки с участием лучших пилотов страны прозвучат хиты из нашумевшего сериала. И это далеко не единственное, что позволит зрителям надолго запомнить столичный этап Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс.

Автомарафон на трассе Moscow Raceway станет третьим из пятиэтапного календаря – а это значит, что на экваторе сезона спортсмены постараются выжать максимум, чтобы закрепиться на лидирующих позициях или отыграть упущенное. Кроме того, это будет самая длинная гонка Кубка России: еще ни разу пилотам не приходилось провести на трассе целых 6 часов без остановок.

Бесконечные обгоны, заезды на пит-стопы для замены шин, дозаправки и смены пилотов, которым предстоит преодолеть 700 километров в боевом режиме. Быстрейшие российские спортпрототипы BR03 сойдутся в борьбе с французскими аналогами и 600-сильными суперкарами Mercedes-AMG GT3. Традиционное противостояние Тойоты и Мерседеса в международном классе GT4 – все это ждет поклонников автоспорта на одном из лучших автодромов страны.

Среди участников – титулованные пилоты, добивавшиеся побед в международных соревнованиях, в том числе чемпионате мира по гонкам на выносливость. Отдельное внимание будет приковано к действующим обладателям Кубка России – пилотам Формулы-1 Виталию Петрову и Сергею Сироткину. Их прототип BR03 в цветах SMP Racing легко узнать по заслуженному стартовому номеру «1».

Кроме того, вместе с участниками всероссийских соревнований впервые выйдут на старт пилоты Кубка Московской области – таким образом, число машин на старте может превысить три десятка.

А до начала увлекательной гонки, в 13:00, для всех гостей выступит группа Антона Самойлова. Впервые гоночный трек станет ареной для исполнения хитов, которые стали живой классикой отечественной поп-музыки.

Помимо концерта, зрителей ждут разнообразные активности для всей семьи.

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автоспорт

 

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