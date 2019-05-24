Что такое 4-x компонентные сцепления Valeo и почему нам еще нужен двухмассовый маховик?

Приглашаем вас принять участие в вебинаре компании Валео. Вебинар состоится 29 мая в 14-00 по Московскому времени.

Тема вебинара: “4-компонентные сцепления Valeo: что это и почему не стоит бояться отказываться от двухмассового маховика?”

Мы поговорим о том что такое 4-компонентное сцепление от компании Valeo, для каких автомобилей оно предназначено и почему не стоит бояться переоборудовать автомобиль с двухмассового маховика на обычный одномассовый. Будет интересно!

Ждем всех желающих!



Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке и зайти в систему за 5-10 минут до начала вебинара.