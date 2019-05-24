Главная Новости Авто и общество Что такое 4-x компонентные сцепления Valeo и почему нам еще нужен двухмассовый маховик?
Автор: Максим Берёзкин
Что такое 4-x компонентные сцепления Valeo и почему нам еще нужен двухмассовый маховик?
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Приглашаем вас принять участие в вебинаре компании Валео. Вебинар состоится 29 мая в 14-00 по Московскому времени.
Тема вебинара: “4-компонентные сцепления Valeo: что это и почему не стоит бояться отказываться от двухмассового маховика?”
Мы поговорим о том что такое 4-компонентное сцепление от компании Valeo, для каких автомобилей оно предназначено и почему не стоит бояться переоборудовать автомобиль с двухмассового маховика на обычный одномассовый. Будет интересно!
Ждем всех желающих!
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке и зайти в систему за 5-10 минут до начала вебинара.
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