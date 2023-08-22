6 этап G-Drive СМП РСКГ туринг: вот это возвращение!

Возвращение чемпионата и Кубка России G-Drive СМП РСКГ на подмосковный автодром ADM Raceway вышло эффектным. После четырех лет отсутствия в календаре трасса напомнила, что гонки на ней всегда полны борьбы и неожиданных исходов. А компактные размеры позволили зрителям насладиться всеми развлечениями Фестиваля скорости в недолгих перерывах между гонками.

59 пилотов, выступающие в 4 классах серии G-Drive СМП РСКГ, провели по три гонки в субботу и воскресенье. Каждый заезд запомнился яркими сражениями и новыми лидерами, и только в одном из зачетов победителем неизменно становился один и тот же спортсмен – благодаря чему досрочно оформил титул.

Я рад, что зрители не забыли дорогу на автодром ADM Raceway, который в свое время стал спасательным кругом для российского автоспорта, а после реконструкции 2018 года готов принять современные гоночные автомобили. Благодарю главу Раменского городского округа Н.А. Ханина и главу городского округа Лыткарино К.А. Кравцова за поддержку мероприятия и за личное участие в церемониях открытия и награждения призеров гонок. При составлении календаря на следующий год мы планируем вновь включить этап на этой легендарной трассе – и надеюсь увидеть на нем еще больше участников и зрителей. Олег Петриков руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Из тройки призеров субботней гонки повторить успех в воскресенье смог только Николай Карамышев, вновь заработавший бронзу. Вчерашний победитель Михаил Симонов стал только четвертым, серебряный призер Андрей Петухов – и вовсе девятым. В воскресной гонке дубль оформили напарники по команде Innostage-AG Team – Егор Санин победил, Стас Новиков заработал серебро.

S1600

Воскресная гонка прошла под дождем – и это усложнило задачу пилотам, зато сделало заезд невероятно зрелищным. Василий Кораблев вновь поднялся на подиум – правда, не как серебряный, а как бронзовый призер. Вчерашний победитель Даниил Харашун и Тимофей Буянов на этот раз остались без наград: триумфатором гонки стал Артем Антонов, второе место добыла Татьяна Елисеева.

СПОРТПРОТОТИП CN

Накануне Андрей Громов боролся с Александром Дударевым за победу – и не только уступил ее напарнику, но и откатился на четвертое место. Зато сегодня реабилитировался, со старта отыграв пять позиций и проведя весь заезд в статусе лидера. Но и Дударев сегодня не потерялся, финишировав вторым. Третьим призером воскресной гонки стал Сергей Иевлев. А вчерашний обладатель серебряной награды Кирилл Киракозов на этот раз стал виновником массовой аварии – и хотя сам благополучно финишировал, по решению судей отправился на 16 место.

Самым результативным пилотом этапа в самой массовой категории Шорткатов стал Александр Дударев, вторым – Андрей Громов, третьим – Сергей Перегудов. Именно они получили награды в партнерском зачете G-Drive Cup.

А для пилота программы SMP Racing Константина Сугробова этот этап вновь стал хорошей школой обгонов: стартовав оба раза из конца пелетона, он финишировал на 13-м и 8-м местах.

SMP HISTORIC CUP

Главным событием этапа можно считать триумф Владимира Череваня, который выиграл квалификацию и обе гонки – набранных очков хватило, чтобы досрочно завоевать высшую награду в зачете 2000+. Вторым дважды становился Владислав Шевель. Вчерашний призер Владислав Донец в воскресном заезде сошел, зато Дмитрий Козлов на этот раз избежал технических проблем и поднялся на подиум.

В категории Жигули1600 от победителя субботней гонки удача отвернулась – на ВАЗ-2101 Игоря Шунайлова вскипел мотор. Но его главный соперник в этом сезоне Андрей Козлов недолго радовался победе: судьи аннулировали его результат, поскольку из водительской двери был удален конструктивный элемент безопасности. Таким образом, впервые золотая награда достается Максиму Курушину, серебро досталось Ивану Тараканову.

Независимо от класса вся гоночная техника заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. А контроль качества топлива обеспечивает мобильная лаборатория. Она же проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти».

Трансляции гонок вышли на каналах группы Матч ТВ, а также в паблике ВКонтакте – там же доступны записи.

Следующий этап серии G-Drive СМП РСКГ Туринг пройдет на автодроме Moscow Raceway 9 и 10 сентября и станет самым масштабным в календаре 2023 года.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ.

Партнёрский материал