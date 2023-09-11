Череда динамичных гонок и развлечения Фестиваля скорости привлекли 8 тысяч зрителей. Столичный раунд главных гонок страны стал одним из самых запоминающихся в сезоне – а то и за всю историю серии G-Drive СМП РСКГ. Тюнинг-шоу, розыгрыши призов от команд и партнеров, дрифт-такси, детские площадки, фестиваль фуд-траков стали отличным дополнением к обширной гоночной программе. Сразу 119 пилотов стартовали в 11 гонках и двух заездах на лучшее время круга – и по их итогам определились победители в четырех из восьми зачетов.

Заключительный день 7 этапа серии G-Drive СМП РСКГ оказался еще богаче на события, чем дебютный. Больше гонок – больше интриги! Сегодня мы узнали имена победителей и призеров в классах SMP GT4 Russia, SMP Historic Cup и Спортпрототип CN, в рамках которого разыгрывается партнерский Кубок G-Drive Cup. Судьба титулов решилась на глазах у зрителей, которые, надеюсь, надолго запомнят этот этап. Новоиспеченным чемпионам – слова поздравления, а всем, кого через месяц ждет финал в Грозном, желаю удачи! Олег ПЕТРИКОВ руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing

SMP TCR RUSSIA

В воскресенье Кирилл Ладыгин стартовал с поула и провел всю гонку в статусе лидера. Александр Смоляр отыграл восемь позиций и взял серебро, Павел Кальманович – бронзу. Дмитрий Брагин финишировал пятым и сохраняет лидерство в турнире. Владимир Атоев закончил гонку седьмым. Теперь Смоляр является ближайшим преследователем Брагина, и в Грозном может побороться за титул. А вот Атоеву скорее придется защищать третью позицию от Чубарова.

СУПЕР-ПРОДАКШН

Призеры гонки – Михаил Митяев, Николай Виханский и Роман Голиков. У Митяева огромный запас очков, и только чудо поможет Голикову в Грозном отнять у него титул. На третьей строчке в чемпионате теперь Максим Туриев и Николай Виханский, и оба претендуют и на итоговое серебро.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Очень яркая гонка изобиловала обгонами и столкновениями. По итогам в топ-3 оказались Андрей Петухов, Михаил Симонов и Егор Санин. Таким образом, Симонов укрепляет лидерство, а Санин выходит на 2 строчку турнира. Николаю Карамышеву в Грозном скорее придется сосредоточиться на обороне от Петухова, чтобы сохранить бронзу по результатам всего сезона

S1600

Лидер класса Артем Антонов попал в аварию и очков не набрал. Призеры гонки – Тимофей Буянов, Александр Поченков и Василий Кораблев. Таким образом, Кораблев сократил отрыв от Антонова – и через месяц на чеченском этапе будет бороться за титул.

СПОРТПРОТОТИП CN

В воскресной гонке первые ряды вновь заняли пилоты на Миджетах – только в обратном порядке. Константин Сугробов стартовал шестым, но пробился на первое место. Следом финишировали самые сильные участники на Шорткатах: Андрей Громов, Кирилл Киракозов и действующий чемпион Александр Дударев. Именно Громов и Киракозов становятся призерами по итогам всего сезона класса Спортпрототип CN. И вся тройка получает награды отдельного зачета G-Drive Cup, который разыгрывается исключительно среди участников на Шорткатах. Победителей наградил пилот команды G-Drive Racing, чемпион мира в гонках на выносливость Роман Русинов. Второй год турнир организовывает бренд G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», именно его топливом заправлена вся техника серии. Характеристики высокотехнологичного бензина еще в прошлом сезоне отметили участники серии – он помогает пилотам максимально раскрыть потенциал двигателя и обеспечить его защиту.

SMP GT4 RUSSIA

В воскресенье прошли сразу две гонки зачета суперкаров. Оба раза на подиум поднимались одни и те же пилоты – правда, в разной очередности. Утренний заезд выиграл Сергей Титаренко (Toyota Supra), серебро досталось Вадиму Мещерякову (Mercedes-AMG GT4), бронза – Давиду Погосяну (Toyota Supra). Ринат Салихов финишировал пятым, вслед за Денисом Ременяко (оба – на Mercedes-AMG GT4). Однако этого хватило, чтобы пилот команды YADRO Motorsport стал недосягаемым для конкурентов – и досрочно оформил титул.

Таким образом, в заключительной гонке Салихов стартовал в статусе чемпиона – а вот остальные делили оставшиеся места на сезонном подиуме. Заезд выиграл Вадим Мещеряков, а пилоты на Тойотах на этот раз финишировали в обратном порядке. Давид Погосян занял вторую позицию и не стал пропускать Сергея Титаренко, который довольствовался бронзой.

А ведь случись наоборот – и Титаренко стал бы вторым по итогам сезона! Но Денису Ременяко было достаточно вновь финишировать четвертым, чтобы всего на одно очко опередить конкурента и завоевать вице-чемпионство. Сергей Титаренко забирает сезонную бронзу – но и это впечатляющий результат для класса, где в этом году стартовали почти четверть сотни участников!

SMP HISTORIC CUP

Действующий чемпион категории 2000+ Владимир Черевань выиграл субботнюю гонку, но в воскресной сошел. Этим воспользовался Дмитрий Козлов, чтобы оформить победу в гонке – и вице-чемпионство в сезоне. Владислав Донец и Владислав Шевель финишировали в том же порядке, что и в субботу – на этот раз обоим достались места на подиуме. Но бронзу по итогам года мог получить только один из них, и этот приз заработал Владислав Донец.

В зачете Жигули1600 двое фаворитов пропустили этап, однако запас очков у них был достаточным, чтобы сохранить лидирующие позиции. Пусть и заочно, но Игорь Шунайлов становится победителем, Андрей Козлов – серебряным призером.

Иван Тараканов на этапе заработал очки за первое и второе места – и забрал бронзовый кубок по итогам года. Сегодня его главными конкурентами были Максим Курушин, выигравший гонку, и финишировавший третьим Денис Кириллов.

Партнёрский материал