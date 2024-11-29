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Академии SITRAK развивают компетенции российских сервисных служб

29.11.2024 56 0 0

Чуть более года назад на базе академий SITRAK, функционирующих в России, было обучено более 1250 технических специалистов дилерских центров. 

Компания «Синотрак Рус» стала первой среди китайских производителей коммерческого автотранспорта, открывшей в августе 2023 года на территории России учебное заведение для подготовки сервисных инженеров – академию SITRAK в Подмосковных Химках. Проект является самым крупным в стране тренинг-центром компании.

Здесь на площади 1150 кв.м. расположено 6 аудиторий, единовременно вмещающих до 60 слушателей, 6 стендов для капитального ремонта агрегатов (двигателей, коробок передач, ведущих мостов), 13 интерактивных стендов-симуляторов, имитирующих работу различных систем грузовика, а также 3 единицы техники SITRAK для закрепления практических навыков. Учебный план только 2024 года включает порядка 100 курсов.

С тех пор совместно с дистрибьюторами было реализовано еще три аналогичных проекта, на базе которых уже прошли обучение более 1250 специалистов.

Таким образом, в России насчитывается четыре академии, и это максимальное количество таких учебных центров компании, открытых в одной стране. Основанная осенью 2024 года площадка во Владивостоке призвана расширить возможности подготовки персонала дилерских центров в Восточной части страны.

Это специализированный тренинг-центр площадью свыше 250 кв.м., оборудованный по единым стандартам академий SITRAK и способный одновременно принимать несколько десятков слушателей. Более десяти стендов и узлов, включая двигатели, коробки и мосты, в сочетании с организованными на территории сервисными постами позволяют добиться высокой степени практической отработки навыков. Как и во всех действующих тренинг-центрах компании, здесь можно пройти как базовые курсы по обслуживанию техники, так и углубленные программы по диагностике и ремонту электрооборудования, коробок передач и двигателей, установленных на грузовиках SITRAK и HOWO.

Российский рынок грузовых автомобилей демонстрирует стабильную позитивную динамику. Продажи в октябре текущего года превысили на 29% результаты минувшего сентября и на 4% – показатели аналогичного периода прошлого года. Это большой успех для нашей компании и ответственность одновременно, что стимулирует нас и партнеров комплексно подходить к вопросу подготовки кадров. Мы видим в открываемых академиях ресурс для перехода на качественно новый уровень системы послепродажного обслуживания, чего требует растущий рынок.
Юань Сяодун
генеральный директор Синотрак Рус

Система обучения состоит из нескольких уровней и подмодулей, ориентированных на различные категории технических специалистов дилерских центров, а также конечных пользователей коммерческого автотранспорта. При этом в академиях действует программа субсидирования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов СТО на обучение персонала, выполняющего обслуживание и ремонт грузовой техники SITRAK и HOWO.

Партнёрский материал

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