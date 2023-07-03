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  • Авито Авто: большинство россиян планирует отправиться в путешествие на автомобиле этим летом

Авито Авто: большинство россиян планирует отправиться в путешествие на автомобиле этим летом

03.07.2023 43 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что большинство опрошенных водителей готовы отправиться этим летом в путешествие протяженностью более 100 км на автомобиле по стране или своему региону. Среди респондентов, планирующих автотрип, 15% готовы проехать с одного конца страны на другой. Около половины (47%) готовы проехать несколько соседних областей. 38% могут проехать несколько соседних городов одного региона/области. В исследовании приняли участие 5 500 жителей России, которые имеют водительские права.

Всей семьей или в одиночестве: как водители предпочитают путешествовать по стране

Опрос показал, что 82% респондентов планируют отправиться в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% поедут одни. Примечательно, что мужчины значительно чаще планируют поехать в путешествие с друзьями (14%) или одни (8%).

У респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет в планах значительно чаще присутствуют путешествия с друзьями (19%), чем у других возрастных групп. Такая же тенденция отмечена и в Северо-Кавказском федеральном округе: жители данного ФО значимо чаще планируют путешествие с друзьями (19%) в сравнении с представителями других федеральных округов.

При этом в поездке на расстояние более 100 км 22% опрошенных, путешествующих в компании, всегда сменяют друг друга за рулем. В возрастной группе от 18 до 34 лет водители сменяют друг друга за рулем чаще, чем представители возрастных групп старше.

37% респондентов ответили, что машину всегда ведет кто-то один. Для 35% участников опроса смена друг друга за рулем зависит от ситуации.

Как россияне готовят автомобиль к летнему путешествию?

Согласно результатам опроса, большинство респондентов перед поездкой на большие расстояния проверяют технические жидкости и масло (58%), состояние шин, наличие запаски (56%), подвеску, ходовую часть, тормозную систему и рулевое управление 53%.

Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% опрошенных. 19% проверяют систему климат-контроля.

Никакой специальной подготовкой авто к поездке не занимаются всего 10% респондентов.

Среди дополнительного оснащения, необходимого в дороге, большинство опрошенных (84%) назвали запасное колесо и инструменты для самостоятельной смены колес. Домкрат берут с собой 75% респондентов. 71% опрошенных водителей считают важным взять в дорогу набор инструментов (плоская и крестовая отвертки, пассатижи и бокорезы, молоток и др.).

Запас воды в дорогу включили в список необходимых вещей 67% участников опроса, канистру бензина и моторное масло – 57%, а жидкость для омывателя – 45%.

Почти для четверти респондентов важен комфорт в поездке: 24% респондентов берут с собой дождевик и подушку, а 23% – портативный холодильник.

авто и общество путешествия дороги

 

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