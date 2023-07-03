Всей семьей или в одиночестве: как водители предпочитают путешествовать по стране
Опрос показал, что 82% респондентов планируют отправиться в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% поедут одни. Примечательно, что мужчины значительно чаще планируют поехать в путешествие с друзьями (14%) или одни (8%).
У респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет в планах значительно чаще присутствуют путешествия с друзьями (19%), чем у других возрастных групп. Такая же тенденция отмечена и в Северо-Кавказском федеральном округе: жители данного ФО значимо чаще планируют путешествие с друзьями (19%) в сравнении с представителями других федеральных округов.
При этом в поездке на расстояние более 100 км 22% опрошенных, путешествующих в компании, всегда сменяют друг друга за рулем. В возрастной группе от 18 до 34 лет водители сменяют друг друга за рулем чаще, чем представители возрастных групп старше.
37% респондентов ответили, что машину всегда ведет кто-то один. Для 35% участников опроса смена друг друга за рулем зависит от ситуации.
Как россияне готовят автомобиль к летнему путешествию?
Согласно результатам опроса, большинство респондентов перед поездкой на большие расстояния проверяют технические жидкости и масло (58%), состояние шин, наличие запаски (56%), подвеску, ходовую часть, тормозную систему и рулевое управление 53%.
Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% опрошенных. 19% проверяют систему климат-контроля.
Никакой специальной подготовкой авто к поездке не занимаются всего 10% респондентов.
Среди дополнительного оснащения, необходимого в дороге, большинство опрошенных (84%) назвали запасное колесо и инструменты для самостоятельной смены колес. Домкрат берут с собой 75% респондентов. 71% опрошенных водителей считают важным взять в дорогу набор инструментов (плоская и крестовая отвертки, пассатижи и бокорезы, молоток и др.).
Запас воды в дорогу включили в список необходимых вещей 67% участников опроса, канистру бензина и моторное масло – 57%, а жидкость для омывателя – 45%.
Почти для четверти респондентов важен комфорт в поездке: 24% респондентов берут с собой дождевик и подушку, а 23% – портативный холодильник.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться