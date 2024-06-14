Авито Авто: из автомобилей Ford самым популярным стал Focus

Лидером по доле в спросе среди авто этой марки с пробегом стал компактный Ford Focus. Доля Focus в спросе – 52,8%, а в предложении – 54,5% при средней цене1 720 000 рублей. Он гораздо моложе своих коллег: выпускался с конца 90-х годов. Причем модельный ряд всегда был достаточно широк: он включал трёх- и пятидверный хэтчбек, седан и универсал. Только в России за первое десятилетие после выпуска было продано около 500 000 автомобилей этой модели – в том числе благодаря локализации ее сборки. Самым популярным в нашей стране был седан, тогда как в Европе отдавали предпочтение кузову универсал. В истории Ford Focus насчитывается уже 4 поколения, а последнее было представлено в 2018 году.

Второе место по доле в спросе на подержанные авто занял Ford Transit: его доля – 10,5%. Эта же модель в сегменте новых авто оказалась на первом месте, получив 79,5% от спроса. Средняя цена нового Ford Transit в январе-мае 2024 года составила 6 200 000 рублей, с пробегом – 1 170 000 рублей. Ford Transit – одна из самых коммерчески успешных моделей производителя. Ее производство началось в 1965 году, а в 2009 году был собран шестимиллионный фургон. Машина пользуется популярностью благодаря своей универсальности. В ней можно перевозить даже слонов – именно так использовал автомобиль Лондонский зоопарк. Случилось это в том самом 1965 году, и речь, конечно, шла не о слонах, а о слонятах, но зато в один автомобиль поместили сразу двух животных. Используется Transit и для пассажирских перевозок, причем не пренебрегают им даже звезды. Например, британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон выбрали эту модель автомобиля, чтобы сохранить инкогнито в путешествии по одному из островов в Уэльсе. Ford Transit насчитывает уже четыре поколения с несколькими рестайлингами внутри каждого. И выпускается он до сих пор: продажи превысили 8 миллионов, а сам производитель утверждает, что покупают данную модель каждые 180 секунд.

Ford Transit

Третью строку рейтинга автомобилей марки Ford занимает среднеразмерный Mondeo, производившийся с 1993 по 2022 г. Название его происходит от латинского Mundus, что означает «мир». Разработка модели оказалась весьма дорогой: она обошлась примерно в 6 млрд долларов. В Россию из Европы данная модель не поставляется с 2019 года, однако в 2022 году в стране появились Mondeo из Китая, где производство автомобиля продолжилось даже после его закрытия в других регионах.

Среди новых автомобилей Ford второе место по спросу – после Ford Transit – досталось пикапу F-150, получившему 13,9%. Его средняя цена – 13 900 000 рублей, а доля в предложении – 10,1%. F-150 также относится к моделям-долгожителям: он выпускается с 1975 года. От своего прародителя – шестого поколения пикапов F-серии – современные F-150 сохранили, пожалуй, лишь универсальность и декоративный «изгиб» вдоль всего корпуса. Именно ему предшественник был обязан своим прозвищем – Dentside Ford. Сегодня F-150 представлен уже в 14-ом поколении. Это полноценный гибрид (Full hybrids) и настоящий тяжеловес, потому что может не только перевозить грузы весом более 1500 кг, но и тащить за собой прицеп весом более 5 т. Модель сделала еще один шаг навстречу будущему: она оснащена системой Active Drive Assist, которая не требует удерживания рук на руле – по крайней мере при движении по дорогам некоторых западных стран.

Ford F-150

Третье место по спросу среди новых авто марки Ford занял пикап, но уже компактный – Ford Ranger. Его доля в спросе – 2,2%, а в предложении – 3,8%. Средняя цена автомобиля – 6 850 000 рублей. Как уверяет производитель, автомобиль тестировался в самых суровых климатических условиях, при температуре от -40 до более чем +50 градусов Цельсия. Каждая машина проходит примерно через 1000 проверок, включая несколько нетривиальных. Например, ее опрыскивают водой в течение 20 минут в рамках контролируемого водяного испытания под давлением, чтобы воспроизвести самый сильный ливень, который можно представить. Также тесты проходят на высокоскоростной трассе и неровной дороге – на каждой из них ТС должно пройти один полный круг, чтобы получить разрешение на выпуск.

Топ-3 моделей Ford по доле в спросе, весна 2024 г. Авито Авто