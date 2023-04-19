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Авито Авто: продажи иномарок с пробегом выросли на 25,5%

19.04.2023 38 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж иномарок с пробегом в России в I квартале 2023 года. По данным платформы, в январе-марте 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 25,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями иномарок стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

По итогам I квартала 2023 года средняя цена автомобилей иностранных брендов в России выросла на 11,9% в сравнении с IV кварталом 2022 года, составив 750 000 рублей.

Доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом составила 73,6% – годом ранее показатель составлял 69,6%.

«Автомобили иностранных брендов продолжают пользоваться высокой популярностью у российских покупателей. Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе – за счет ввоза автомобилей из-за рубежа. Стоит отметить, что, в отличие от I квартала 2022 года, в январе-марте текущего года в рейтинг наиболее продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли Volkswagen Passat и Kia Sportage – годом ранее данные модели не входили в топ-10 самых продаваемых в России», – отмечают эксперты Авито Авто.

Самые востребованные бренды иномарок в I квартале 2023 года

В рейтинге самых востребованных брендов иномарок на рынке авто с пробегом в России лидером традиционно стал японский бренд Toyota: на долю бренда пришлось 7,6% от общих продаж на рынке авто с пробегом. В топ-5 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.

Топ-5 самых продаваемых иностранных брендов на рынке авто с пробегом,

I квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто

Бренд
Доля в общих продажах на рынке
автомобилей с пробегом
Средняя цена (руб.)
Toyota7,6%1 100 000
Kia6,3%1 165 000
Hyundai6,2%902 000
Volkswagen4,9%778 000
Nissan4,4%692 000

От Ford Focus до Kia Sportage: какие модели иномарок пробегом пользовались наибольшим спросом в I квартале 2023 года

В I квартале 2023 года лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стала Ford Focus. На долю модели пришлось 2,1% от общих продаж на рынке авто с пробегом, средняя цена составила 470 000 рублей.

На втором месте – Hyundai Solaris со средней ценой 779 000 рублей и долей продаж 1,7%.

Третью строчку рейтинга занимает Kia Rio с долей продаж 1,5%. Средняя цена составила 780 000 рублей.

Четвертое место занимает Toyota Camry с долей продаж 1,4% и средней ценой 1 750 000 рублей.

На пятой позиции – Volkswagen Polo со средней ценой 740 000 рублей. На долю модели пришлось 1,2% от общих продаж на рынке авто с пробегом.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли: Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.

Топ-10 самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельСредняя цена (руб.)
Доля в общих продажах на
рынке автомобилей с пробегом
FordFocus470 0002,1%
HyundaiSolaris779 0001,7%
KiaRio780 0001,5%
ToyotaCamry1 750 0001,4%
VolkswagenPolo740 0001,2%
SkodaOctavia750 0001%
ChevroletNiva390 0001%
VolkswagenPassat380 0000,9%
RenaultLogan350 0000,9%
KiaSportage1 390 0000,9%
Россия авто с пробегом статистика

 

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