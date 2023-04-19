Авито Авто: продажи иномарок с пробегом выросли на 25,5%

По итогам I квартала 2023 года средняя цена автомобилей иностранных брендов в России выросла на 11,9% в сравнении с IV кварталом 2022 года, составив 750 000 рублей.
Доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом составила 73,6% – годом ранее показатель составлял 69,6%.
«Автомобили иностранных брендов продолжают пользоваться высокой популярностью у российских покупателей. Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе – за счет ввоза автомобилей из-за рубежа. Стоит отметить, что, в отличие от I квартала 2022 года, в январе-марте текущего года в рейтинг наиболее продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли Volkswagen Passat и Kia Sportage – годом ранее данные модели не входили в топ-10 самых продаваемых в России», – отмечают эксперты Авито Авто.
Самые востребованные бренды иномарок в I квартале 2023 года
В рейтинге самых востребованных брендов иномарок на рынке авто с пробегом в России лидером традиционно стал японский бренд Toyota: на долю бренда пришлось 7,6% от общих продаж на рынке авто с пробегом. В топ-5 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan.
Топ-5 самых продаваемых иностранных брендов на рынке авто с пробегом,
I квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Бренд
Доля в общих продажах на рынке
автомобилей с пробегом
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|7,6%
|1 100 000
|Kia
|6,3%
|1 165 000
|Hyundai
|6,2%
|902 000
|Volkswagen
|4,9%
|778 000
|Nissan
|4,4%
|692 000
От Ford Focus до Kia Sportage: какие модели иномарок пробегом пользовались наибольшим спросом в I квартале 2023 года
В I квартале 2023 года лидером в рейтинге самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом стала Ford Focus. На долю модели пришлось 2,1% от общих продаж на рынке авто с пробегом, средняя цена составила 470 000 рублей.
На втором месте – Hyundai Solaris со средней ценой 779 000 рублей и долей продаж 1,7%.
Третью строчку рейтинга занимает Kia Rio с долей продаж 1,5%. Средняя цена составила 780 000 рублей.
Четвертое место занимает Toyota Camry с долей продаж 1,4% и средней ценой 1 750 000 рублей.
На пятой позиции – Volkswagen Polo со средней ценой 740 000 рублей. На долю модели пришлось 1,2% от общих продаж на рынке авто с пробегом.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли: Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.
Топ-10 самых продаваемых иностранных моделей на рынке авто с пробегом, I квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Средняя цена (руб.)
Доля в общих продажах на
рынке автомобилей с пробегом
|Ford
|Focus
|470 000
|2,1%
|Hyundai
|Solaris
|779 000
|1,7%
|Kia
|Rio
|780 000
|1,5%
|Toyota
|Camry
|1 750 000
|1,4%
|Volkswagen
|Polo
|740 000
|1,2%
|Skoda
|Octavia
|750 000
|1%
|Chevrolet
|Niva
|390 000
|1%
|Volkswagen
|Passat
|380 000
|0,9%
|Renault
|Logan
|350 000
|0,9%
|Kia
|Sportage
|1 390 000
|0,9%
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