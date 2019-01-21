Автономер: код региона снова привяжут к прописке собственника

Автономер: код региона снова привяжут к прописке собственника

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Соответствующий пункт есть в проекте новых правил регистрации транспортных средств в РФ. Напомним, они вступят в силу в начале августа 2019 года.
 

В МВД планируют вернуться к старой практике: код региона в автомобильных госзнаках будет привязан к месту регистрации владельца машины. В итоге поставить на учёт автомобиль с «неместным» номером, как сейчас, станет невозможно. Этот пункт есть в проекте новых правил регистрации ТС: документ начнёт применяться 4 августа текущего года.

Buying a car

Это постановление правительства вступит в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств». Напомним, согласно ему, покупателям новым машин больше не придётся ездить в подразделение ГИБДД, чтобы зарегистрировать машину – этим будет заниматься дилер. Также ведомство перестанет штамповать металлические таблички с сочетанием букв и цифр, этим займутся частные фирмы, которые войдут в специальный реестр под контролем МВД.

Привязка кода региона на госзнаке к адресу регистрации автовладельца – это не новое правило, а скорее старое. Таким образом номера выдавали до 2013 года. Затем покупателям машин разрешили оставлять номера от прежних собственников, включая и те, у которых иной код региона. По новым правилам, такая возможность исчезнет: независимо от того, где авто будет поставлено на учёт, ему должны выдать номер с кодом того региона, где прописан собственник.

The contract of sale.

В МВД не сочли нужным рассказать в пояснительной записке к проекту новых правил регистрации ТС о том, почему стало необходимо вернуть очередную старую норму. По данным «Коммерсанта», представители ведомства отметили, что это нужно для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины». Согласно их словам, по этому поводу в МВД обращались сами граждане РФ.

Вопросами регистрации машин в ГИБДД в период с 2007 по 2014 годы занимался Борис Ионов. Он отметил, что ставить на учёт автомобили с номерами любого региона в своё время разрешили для удобства граждан РФ. Многие из тех, кто покупает недорогое подержанное авто в другом регионе, оценили возможность сэкономить 2 000 рублей (госпошлина за новые номера).

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Не совсем ясно, что делать тем, у кого сейчас код региона не совпадает с местом проживания. За последние шесть лет таких машин в стране стало немало. Смогут ли их владельцы после 4 августа продолжать спокойно ездить? Смогут ли сохранять за собой такие номера и потом крепить их на новую машину? Судя по нынешнему документу, да. Но первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Вячеслав Лысаков напомнил, что раньше машины с другими кодами регионов вызывали повышенное внимание сотрудников ГИБДД. Теперь такая практика, предположительно, может вернуться.

Ранее Kolesa.ru сообщали о том, что новые автономера – нестандартных размеров – в РФ будут выдавать летом 2019 года, хотя планировалось, что квадратные металлические таблички для японских и американских ввозимых машин, а также мотоциклов начнут выдавать с начала января.

Авто и общество В России Закон автономера знаки госрегистрации регистрация автомобилей
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